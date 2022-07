Nemý film Tarzan a zlatý lev z roku 1927 sa v roku 2022 vracia

Šli by ste do kina na 95 ročný nemý film? Do našich kín sa dostáva kuriozita s ktorou sa bežne nestretávame. Starý nemý film Tarzan a zlatý lev, ktorý bol sfilmovaný len pár rokov po vydaní pôvodnej knižnej predlohy Edgara Ricea Burroughsa, vznikol ešte v roku 1927. Aj preto je nutné na tento film prihliadať ako dielo reálne staré takmer storočie. V roku 2022 však prichádza do európskych kín jeho vylepšená verzia, ktorá doslova vstala z mŕtvych.

Desaťročia stratený a znovuobjavený film o Tarzanovi

Lord Greystoke, ktorého vychovala africká džungľa a aj pre domorodcov je známy ako Tarzan, čaká na svoju ženu Jane. Bojuje pritom proti zloduchovi Whiteovi, ktorý zaútočí na Jane a jej neter. Chce sa dostať do bájneho Diamantového mesta a zmocniť sa jeho bohatstva, aj spolu s rukojemníkmi, ktorí by mu mali pomôcť za jeho cieľom. Prvé filmové spracovanie príbehu o Tarzanovi, bolo veľkolepým dielom svojej éry.

Napriek tomu, že nakrúcanie neprebiehalo v Afrike, ale vo filmových štúdiách v Los Angeles, sa na dobu vzniku vynaložilo mnoho prostriedkov, prác na veľkých kulisách a za zmienku stojí aj herecké obsadenie. Zásadnou zaujímavosťou je, že sa film na niekoľko desaťročí stratil a podarilo sa ho objaviť až v deväťdesiatych rokoch. Dnes sa vracia v digitalizovanej upravenej podobe s ambíciami osloviť aj súčasného diváka.

Má čo ponúknuť súčasnému divákovi?

Dnešný divák je iný, ako ten v roku 1927. V medzivojnových rokoch vznikali filmy, z ktorých boli všetky do jedného populárne. Sledovanie filmov bola oslava, výnimočná príležitosť a návšteva kina niekedy až sviatkom a zážitkom na celý život. Dnešný filmový divák frfle na každý film, na sociálnych sieťach hodnotí a komentuje množstvo náročných a nákladných filmových projektov o niekoľko úrovní iných ako doba filmu z pred storočia. Dnešný náročný divák nemusí mať nastavenie hodnotenia kvalít, ktoré by dokázalo vnímať správnym spôsobom dobu.

Spôsob nakrúcania a dej filmu Tarzan a zlatý lev v ktorom možno v niektorých záberoch na zemi nájdu čisto teoreticky káble, alebo okraj umelého filmového osvetlenia, nedokonalé herectvo a pod. Mnohé z nedostatkov v počiatkoch filmu vylepšovali desaťročia skúseností, preto je nutné na dielo prihliadať ako to, ktoré bolo v časoch odrazových mostíkov, od ktorých sa učili iné.



Tarzan a zlatý lev ako ambAmbície s filmovým projektom

Filmové spoločnosti, ktoré vkladajú nádeje do toho, že obnovený nemý film sa podarí priniesť súčasnému publiku s úspechom a záujmom. Make-up hercov z dôvodu vyniknutia mimiky a emócií v nemom čiernobielom filme, situácie vyjadrené pohybom ak chýbajú slová, prítomnosť dramatickej hudby a nutnosť čítať strihové obrazovky s textom nie sú náročné detaily s ktorými sa dnešný niekedy až prehnane náročný filmový divák musí popasovať. Preto si film žiada náročné publikum, ktoré je náročné na seba a chápanie kultúry so záujmom o pohľadom do minulosti. Nie náročné na filmové spracovanie a hodnotenia, aké vídať na celom internete k súčasným filmom. Tarzan a zlatý lev je filmom, ktorý patrí do zlatého fondu svetovej kinematografie.

Režisér J.P. McGowan do hlavných úloh obsadil Jamesa Piercea, Ednu Murphy, ale napríklad aj Borisa Karloffa. Boris Karloff bude už navždy slávny predovšetkým jeho nezabudnuteľným stvárnením monštra vo filmoch o Frankesteinovi.