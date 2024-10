Lodné kontajnery: ich význam, história, veľkosti a rozmery

Dvere na kontajneroch sú obyčajne len na jednej strane, a sú to dvojkrídlové vráta, ktoré sa otvárajú na celú šírku kontajnera. Uhol ich celého otvorenia je 270˚. Tento dizajn umožňuje pohodlný prístup a efektívne nakladanie či vykladanie tovaru. Dnešní výrobcovia kontajnerov dokážu zaistiť otváranie aj z boku, buď klasickými vrátami dvojitými, alebo viacerými dvojitými dverami vedľa seba. Dokonca je už dnes viacero variantov tvorených s roletami. pri týchto kontajnerov sa už ale nepočíta s využívaním v lodnej doprave a stohovaním na seba. Zväčša majú už jasné určenie, že budú slúžiť ako garáž, ako prvok do záhrady, súčasť domu, alebo budú domom samotným.

