Ako nosiť túto jeseň dámsku mikinu? - Zaujímavé novinky ZN.SK

Tlačové správy: Streetwearová móda stále neodchádza a dámy milujú všestrannosť týchto ležérnych outfitov. Na dosiahnutie dokonalého pouličného vzhľadu nepotrebujete veľa – stačí si vybrať mikinu s kapucňou, tepláky a svetlé tenisky. Dámska mikina je ale oveľa všestrannejšia, ako sa kedysi zdalo, a môžete ju nosiť na omnoho viac spôsobov, ako ste si mysleli. Iste, asi si ju neoblečiete na obchodné stretnutie, no stále vám umožní vytvárať aj profesionálne vyzerajúce outfity. Ako teda nosiť dámsku mikinu túto jeseň?

Mikina stále stredobodom pozornosti

Pokiaľ ide o módu, mnohé dámy nepozerajú na to, čo sa práve nosí, ale na to, vďaka čomu sa cítia pohodlne a príťažlivo. Filtrujú fádne odevy a vyberajú si veci, ktoré ich oslovia. Niekedy pritom môžu chcieť aj niečo také jednoduché, ako je mikina dámska. Je skvelá do chladného počasia, je trendy, a umožňuje ženám cítiť sa každý deň pohodlne. Nech už je váš dôvod akýkoľvek, mikiny sú jednoducho skvelé. Je však dobré tiež vedieť, ako mikiny správne nosiť.

Nakoľko vašu mikinu môžete nosiť na prechádzky, do posilňovne, na nákupoch alebo pri relaxovaní doma, zakaždým ju budete chcieť nosiť iným spôsobom. Poďme sa pozrieť na niekoľko nápadov, ako vylepšiť váš osobný štýl!

Oversized mikiny so šortkami alebo s džínsami

Všetci sa chceme obliekať jednoducho a zároveň módne. Vďaka tomuto outfitu budete vyzerať mladšie a minimalisticky. Vaše oversized mikiny môžete nosiť ku šortkám a teniskám, prípadne oživte váš outfit absolútne originálnymi topánkami alebo šľapkami od Emu Australia. Skvelé je, že tento spôsob nosenia mikiny lichotí každej žene bez ohľadu na jej postavu.

Nakoľko väčšinu času nosíte džínsy, v chladnejších dňoch môžete šortky vymeniť za rifle. Teraz však môžete džínsy nosiť aj s oversized mikinou a párom lodičiek alebo sandálov na vysokom podpätku. Tento formálny a zároveň neformálny vzhľad môžete nosiť na stretnutia s priateľmi alebo aj do kaviarne. Je skvelou voľbou aj cez víkendy, aby ste si oddýchli od všetkých blúzok a blejzrov, no ponechá vám vaše lodičky a ženskosť. Ďalším spôsobom je kombinovať mikinu s roztrhanými džínsami a teniskami podľa vlastného výberu. Tento dokonalý a ležérny pouličný vzhľad je tou najlepšou voľbou, ak jediné po čom túžite je pohodlie.

Mikiny so šatami

Pre tento druh outfitu si môžete zvoliť rôzne typy šiat. Perfektne sa však v tomto prípade hodia najmä vypasované minišaty. Obujte si k šatám lodičky, členkové čižmy alebo pokojne i tenisky. Tento neformálny a štýlový vzhľad rozhodne stojí za to vyskúšať. Môžete si ho obliecť na prechádzku do parku, na bežné rande alebo na malý piknik.

Mikiny s legínami

Možno ste si všimli, že ženy nosia tento outfit pri nakupovaní alebo na prechádzke. Môžete ho tiež vyskúšať! Tento outfit je vhodný do chladného počasia a je naozaj pohodlný. Oblečte si na vašu mikinu sako, bomber alebo kabát, a rozhodne sa odlíšite od ostatných dám. Nasaďte si slnečné okuliare, vezmite do ruky kabelku, a so vzhľadom hodným celebrít môžete vyraziť na nákupy.

foto: san4ezz a Claudia K / Shutterstock