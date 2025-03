Príprava kosačky po zime: Spravte tieto kroky a nakopnete ju na prvú

Elektrické kosačky sú z hľadiska údržby a prevádzky často jednoduchšie a ekonomicky výhodnejšie ako tie so spaľovacím motorom. „Samotná údržba elektrickej kosačky pozostáva iba z pravidelného čistenia stroja a dobíjania akumulátora. Prirodzene tak odpadá nutnosť čistenia vzduchových filtrov, výmeny olejov a ďalších záležitostí spojených s prevádzkou spaľovacieho motora a hydraulickej sústavy kosačiek,“ vysvetľuje Lubomír Dvořák zo spoločnosti Spider, ktorej inovatívne kosačky sa vyvážajú do celého sveta.

Mnohí majitelia kosačiek často prehliadajú dôležitý krok údržby – mazanie pohyblivých častí. Použitie vhodného oleja alebo vazelíny na ložiská kolies pomáha predchádzať ich opotrebovaniu. Rovnako sa oplatí kvapnúť trochu oleja na ovládacie lanká či čapy mechanizmu na nastavenie výšky kosenia. „Vzhľadom na to, že tiahla sú počas kosenia namáhané, je potrebné ich dôkladne premazať olejom. Nastriekame olej do všetkých miest a necháme ho vsiaknuť, čím sa práca a manipulácia s kosačkou výrazne uľahčí,“ vysvetľuje odborník na kosačky Ján Kopriva.

