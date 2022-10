Ani jeden den – doposiaľ najveselšia pieseň Thoma Artwaya

Minulý rok v septembri sa Thom Artway, vlastným menom Tomáš Maček, vydal na úplne novú cestu vlastnej tvorby. Zahájil spoluprácu s vydavateľstvom Universal Music a vydal svoju prvú českú pieseň s názvom „Nezapomenout“. O pol roka neskôr sme ho mohli vidieť tancovať v optimistickom singli „Buď se mnou“ a teraz rodák z českého Zlína prichádza s doposiaľ najveselšou piesňou „Ani jeden den“, ku ktorej nakrútil aj veselý zamilovaný videoklip.

Tomáš Maček alias Thom Artway

Jednému z najväčších sympaťákov českého popu sa tento rok v júni narodil syn a práve táto dôležitá udalosť sa premietla aj do jeho tvorby. „Text sme dokončovali v dobe, kedy sa mal narodiť môj syn Damián. Ten pocit a predstava, aké to po jeho narodení bude, sa do piesne zaručene prepísala,“ približuje Thom Artway vznik skladby „Ani jeden den“. Na texte sa podieľal aj hudobník a skladateľ Kristian Komedie, produkciu má opäť na svedomí Lukáš Chromek, ktorý sa okrem iného podieľal aj na predošlom singli „Buď se mnou“ a stojí za najúspešnejšími nahrávkami 29-ročného interpreta.

Optimistická pieseň dostala aj videoklip, ktorý náležite podčiarkuje jej atmosféru. O snímku sa tentokrát postaral známy režisér hudobných klipov – Ondřej Urbanec a my môžeme sledovať Thoma Artwaya ako majiteľa kaviarne, v ktorej sa odohráva tzv. speed dating (slov. rýchle randenie). Dochádza tak mnohým humorným situáciám až nakoniec všetko vyústi do šťastného konca, kedy si aj čudák s húsenicou ako domácim maznáčikom (stvárnil talentovaný herec Šimon Bilina), nájde tú pravú, ktorej úlohy sa zhostila influencerka a herečka Anna Marie Purić. „Ani jeden den je určite môj najveselší a najuvoľnenejší song,“ uzatvára Thom Artway.

Ani jeden deň – videklip

Thom Artway – Ani jeden den

Autoři: Thom Artway, Kristian Komedie

ISRC: CZUM72200944

Odkaz na streamingové služby: https://thomartway.lnk.to/anijedenden

(P) 2022 Universal Music

