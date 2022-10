Romantická komédia Za všetkým hľadaj ženu rozosmiala publikum

Nová česká romantická komédia s veľavravným názvom Za všetkým hľadaj ženu príde do slovenských kín 3. novembra, v utorok 25. októbra ju na cestu vyprevadili herecké predstaviteľky a režisér na slávnostnej premiére v Bratislave. Hana Vagnerová, Betka Stanková a Miloslav „Miloš“ Šmídmajer pozdravili naplnenú sálu slávnostnej premiéry a odpovedali na otázky diváčok na predpremiérovom uvedení v rámci vypredaného podujatia Babská jazda. V rámci predpremiérových premietaní videlo v utorok snímku až 2 657 diváčok a divákov, čo potvrdzuje výrazný záujem o českú komediálnu tvorbu.



Foto: V hlavných úlohách sa predstavia Betka Stanková a Hana Vagnerová

O príbehu filmu Za všetkým hľadaj ženu

Tridsaťročná Alex (Hana Vagnerová) vo filme neprežíva práve šťastné obdobie s priateľom a keď stretne staršieho charizmatického Alberta (Marek Vašut), podľahne jeho šarmu. Okamžite sa zamiluje, ale čoskoro narazí na jeho tvrdú škrupinu. V tej chvíli prichádzajú na pomoc jej kamarátky (Betka Stanková, Tereza Rychlá) a vymyslia na Alberta pascu, do ktorej sa postupne chytá… Avšak osud sa občas so vzťahmi zahráva a prináša prekvapenia. Podarí sa rozlúsknuť tento oriešok? A je vôbec Albert pre Alex ten pravý? Na tieto a ďalšie odpovede bude hľadať odpovede osobitá vzťahová komédia s hviezdnym hereckým obsadením v kinách už od budúceho štvrtka.

„Moja postava Alex dosť tápe vo svojom osobnom živote, hlavne vo vzťahoch s mužmi. Je celá zmätená, precitlivelá… Vlastne nechápem, prečo ma Miloš Šmídmajer do tej roly obsadil, pretože ja taká nie som. Ja mám všetko zrovnané,“ tvrdí so smiechom a priznanou iróniou Hana Vagnerová, známa z komédií Matky či Päťdesiatka. O svojej najnovšej snímke ďalej hovorí: „Je to film, ktorý by vám mal urobiť dobre. Alebo – ako ja hovorím – zabaliť vás do takej cukrovej vaty. Ukázať svet z tých mäkších uhlov.“



Herecké obsadenie

Okrem Vagnerovej, Stankovej, Rychlej a Vašuta sa vo filme predstaví aj Zlata Adamovská ako svojská matka hlavnej hrdinky, Daniela Kolářová ako ešte svojskejšia babička, alebo Marek Nemec ako osudový muž, v ktorého prípade možno nemusí byť celkom jasné, ktorej hrdinke ho vlastne nevyspytateľný osud praje. Aj to sa publikum komédie Za všetkým hľadaj ženu dozvie v kinách, kam snímku prinesie distribučná spoločnosť Continental film.