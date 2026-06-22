Prečo sú plavky s vysokým pásom opäť trendom?

Plavky s vysokým pásom sa vracajú do popredia kvôli tomu, že spájajú tri faktory, ktoré sú pre ženy kľúčové pri výbere plaviek: pohodlie, oporu a sebavedomie. Nejde tak len o módny návrat či retro štýl. Vyšší pás dokáže jemne formovať siluetu, poskytuje väčšie krytie v oblasti brucha a mnohým ženám pomáha cítiť sa pri vode komfortnejšie bez ohľadu na vek, postavu alebo životné obdobie.
Prečo si ženy vyberajú plavky s vysokým pásom častejšie než pred pár rokmi?
Hlavným dôvodom je pozitívna zmena pohľadu na ženské telo. Čoraz viac žien uprednostňuje pohodlie a funkčnosť pred snahou priblížiť sa falošnému ideálu krásy.
Medzi najčastejšie dôvody patria:
- vyšší komfort pri pohybe,
- lepšie krytie oblasti brucha,
- príjemnejší pocit po pôrode,
- podpora sebavedomia pri vode,
- nadčasový vzhľad.
Práve moderné dámske plavky s vysokým pásom, ktoré sú predpokladom pre pohodlné a sebavedomé leto, dokazujú, že funkčný strih nemusí byť kompromisom medzi štýlom a komfortom.
Pre koho sú vhodné plavky s vysokým pásom?
„Plavky s vysokým pásom nemajú vekové ani veľkostné obmedzenie. Najčastejšie ich však oceňujú ženy, ktoré chcú väčšiu oporu alebo zakrytie v oblasti brucha. Dôležité je vyberať strih podľa vlastného pocitu. To, čo jednej žene dodá istotu, môže byť pre inú zbytočné,“ vysvetľuje nákupná poradkyňa zo spoločnosti Astratex.
|Situácia
|Výhoda vysokého pásu
|Po pôrode
|Väčší komfort a jemné spevnenie
|Plnoštíhla postava
|Lepšie rozloženie proporcií
|Citlivé bruško
|Pohodlnejšie nosenie
|Aktívny pohyb vo vode
|Lepšie držanie plaviek
Ako súvisí výber plaviek s celkovou pohodou počas leta?
Odborníci upozorňujú, že na našu psychickú pohodu vplýva mnoho drobných faktorov vrátane toho, či sme stotožnení s vlastným telom. Zaujímavé pritom je, že leto nemusí byť pre každého automaticky najšťastnejším obdobím roka. Počas horúčav sa môže prirodzene objaviť tieseň, skľúčenosť a zhoršená nálada.
Správny výber plaviek a pocit komfortu pri vode síce nevyrieši všetky problémy, no môže eliminovať jeden z dôvodov stresu a neistoty.
Ako podporiť dobrý pocit počas letných dní?
Pohoda v priebehu leta stojí na viacerých pilieroch. V prvom rade si vyberajte oblečenie a plavky, v ktorých sa cítite prirodzene. Okrem toho však zohráva úlohu aj strava, pobyt na slnku či kvalitný oddych.
Praktický letný checklist:
- Vyberajte si oblečenie z priedušných materiálov. Napríklad, merino vlna prináša v lete viacero benefitov.
- Zaraďte do jedálnička viac čerstvej zeleniny a ľahkých jedál. Inšpiráciu ponúkajú napríklad recepty na obedové šaláty.
- Doprajte si oddych aj pravidelný pobyt vonku, aby ste získavali čo najviac vitamínu D zo slnka.
Trend, ktorý len tak nezmizne
Plavky s vysokým pásom nie sú len dočasným módnym výstrelkom. Reagujú na reálne potreby žien, ktoré chcú pri vode vyzerať dobre a cítiť sa pohodlne. Práve kombinácia komfortu, funkčnosti a podpory sebavedomia je dôvodom, prečo sa tento typ plaviek pravidelne vracia do kolekcií renomovaných značiek aj do dovolenkových kufrov. Súčasná a zároveň nadčasová móda totiž čoraz viac rešpektuje rozmanitosť ženského tela a potrebu cítiť sa dobre vo vlastnej koži.