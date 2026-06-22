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Prečo sú plavky s vysokým pásom opäť trendom?

Pripravil Tlačové správy

Plavky s vysokým pásom sa vracajú do popredia kvôli tomu, že spájajú tri faktory, ktoré sú pre ženy kľúčové pri výbere plaviek: pohodlie, oporu a sebavedomie. Nejde tak len o módny návrat či retro štýl. Vyšší pás dokáže jemne formovať siluetu, poskytuje väčšie krytie v oblasti brucha a mnohým ženám pomáha cítiť sa pri vode komfortnejšie bez ohľadu na vek, postavu alebo životné obdobie.

Plavky, ilustračná snímka, foto: freepik
Plavky, ilustračná snímka, foto: freepik

Prečo si ženy vyberajú plavky s vysokým pásom častejšie než pred pár rokmi?

Hlavným dôvodom je pozitívna zmena pohľadu na ženské telo. Čoraz viac žien uprednostňuje pohodlie a funkčnosť pred snahou priblížiť sa falošnému ideálu krásy.

Medzi najčastejšie dôvody patria:

  • vyšší komfort pri pohybe,
  • lepšie krytie oblasti brucha,
  • príjemnejší pocit po pôrode,
  • podpora sebavedomia pri vode,
  • nadčasový vzhľad.

Práve moderné dámske plavky s vysokým pásom, ktoré sú predpokladom pre pohodlné a sebavedomé leto, dokazujú, že funkčný strih nemusí byť kompromisom medzi štýlom a komfortom.

Pre koho sú vhodné plavky s vysokým pásom?

„Plavky s vysokým pásom nemajú vekové ani veľkostné obmedzenie. Najčastejšie ich však oceňujú ženy, ktoré chcú väčšiu oporu alebo zakrytie v oblasti brucha. Dôležité je vyberať strih podľa vlastného pocitu. To, čo jednej žene dodá istotu, môže byť pre inú zbytočné,“ vysvetľuje nákupná poradkyňa zo spoločnosti Astratex.

Situácia Výhoda vysokého pásu
Po pôrode Väčší komfort a jemné spevnenie
Plnoštíhla postava Lepšie rozloženie proporcií
Citlivé bruško Pohodlnejšie nosenie
Aktívny pohyb vo vode Lepšie držanie plaviek

Ako súvisí výber plaviek s celkovou pohodou počas leta?

Odborníci upozorňujú, že na našu psychickú pohodu vplýva mnoho drobných faktorov vrátane toho, či sme stotožnení s vlastným telom. Zaujímavé pritom je, že leto nemusí byť pre každého automaticky najšťastnejším obdobím roka. Počas horúčav sa môže prirodzene objaviť tieseň, skľúčenosť a zhoršená nálada.

Správny výber plaviek a pocit komfortu pri vode síce nevyrieši všetky problémy, no môže eliminovať jeden z dôvodov stresu a neistoty.

Ako podporiť dobrý pocit počas letných dní?

Pohoda v priebehu leta stojí na viacerých pilieroch. V prvom rade si vyberajte oblečenie a plavky, v ktorých sa cítite prirodzene. Okrem toho však zohráva úlohu aj strava, pobyt na slnku či kvalitný oddych.

Praktický letný checklist:

  1. Vyberajte si oblečenie z priedušných materiálov. Napríklad, merino vlna prináša v lete viacero benefitov.
  2. Zaraďte do jedálnička viac čerstvej zeleniny a ľahkých jedál. Inšpiráciu ponúkajú napríklad recepty na obedové šaláty.
  3. Doprajte si oddych aj pravidelný pobyt vonku, aby ste získavali čo najviac vitamínu D zo slnka.

Trend, ktorý len tak nezmizne

Plavky s vysokým pásom nie sú len dočasným módnym výstrelkom. Reagujú na reálne potreby žien, ktoré chcú pri vode vyzerať dobre a cítiť sa pohodlne. Práve kombinácia komfortu, funkčnosti a podpory sebavedomia je dôvodom, prečo sa tento typ plaviek pravidelne vracia do kolekcií renomovaných značiek aj do dovolenkových kufrov. Súčasná a zároveň nadčasová móda totiž čoraz viac rešpektuje rozmanitosť ženského tela a potrebu cítiť sa dobre vo vlastnej koži.

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