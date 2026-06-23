Dovolenka na Mauríciu bez dažďa: kedy ísť a ktorú časť ostrova si vybrať

Predstava, že exotický ostrov znamená automaticky pol roka azúrovej oblohy bez jediného mraku, je najčastejším dôvodom, prečo ľudia odlietajú z Maurícia sklamaní. Tento ostrov má prekvapivo komplikované mikroklímy. Kvôli hornatému vnútrozemiu sa bežne stáva, že zatiaľ čo na jednej pláži sa opaľujete, o dvadsať kilometrov ďalej fúka silný vietor a vytrvalo prší.
Ak nechcete stráviť drahú cestu zatvorení na hotelovej izbe, musíte si vybrať správny mesiac a správne pobrežie.
Sezóny na Mauríciu: Kedy riskujete cyklóny a kedy je stabilné počasie?
Keďže ostrov leží na južnej polguli, ročné obdobia sú oproti našim otočené. Nenájdete tu klasickú jar alebo jeseň, strieda sa tu len teplé, vlhké leto a suchšia, relatívne chladnejšia zima. Správne naplánovaná dovolenka na Mauríciu preto závisí od troch hlavných období:
Máj až september
Na ostrove vládne suchá zima. Denné teploty sú príjemné, okolo 24 až 27 °C, no v noci môžu klesnúť k 17 °C, takže ľahký sveter na večer určite využijete. Oceán má okolo 24 °C. Je to ideálny čas na turistiku, výlety a pre ľudí, ktorí zle znášajú tropické horúčavy. V júli a auguste však vrcholí sila vetrov, ktoré môžu pobyt na pláži znepríjemniť.
Október až december
Absolútny vrchol sezóny. Teploty vzduchu stúpajú nad 30 °C, voda v lagúnach má okolo 27 °C a vietor takmer úplne utíchne. More je pokojné a čisté, čo vyhovuje najmä ľuďom, ktorí chcú šnorchlovať a tráviť celé dni na pláži.
Január až apríl
Tropické leto s teplotami nad 32 °C a vlhkosťou vzduchu okolo 90 %. Najväčším rizikom sú mesiace január a február, kedy v tejto oblasti hrozia tropické cyklóny. Tie so sebou prinášajú niekoľkodňové lejaky, silný víchor a obmedzenia dopravy či služieb. Ak sem idete v tomto čase, pršiplášť je povinnosť a musíte počítať s vysokým rizikom upršaných dní.
Výber pobrežia: Na ktorej strane ostrova sa ubytovať?
Centrálne pohorie ostrova funguje ako štít, ktorý zachytáva väčšinu oblačnosti a zrážok prichádzajúcich od juhovýchodu. To rozdeľuje Maurícius na tri úplne odlišné zóny.
Západ a severozápad (Flic en Flac, Grand Baie)
Tento región je pred nepriazňou počasia chránený najlepšie. Pohoria zachytia väčšinu dažďov, takže tu prší najmenej a nefúka tu nepríjemný vietor.
Pláže majú pozvoľný vstup do mora a pokojnú vodu bez veľkých vĺn. Flic en Flac ponúka dlhú pláž, no kvôli koralovému podložiu sú v mori ježky, takže obuv do vody je tu nutnosťou. Trou aux Biches na severe má jemný piesok bez kameňov a je ideálnou voľbou pre rodiny s deťmi. Sever je zároveň najživšou časťou ostrova s reštauráciami, obchodmi a nočným životom.
Východné pobrežie (Belle Mare)
Východ ponúka jedny z najdlhších pláží a luxusné hotelové rezorty, no má jeden zásadný háčik, je kompletne vystavený priamemu vetru z oceánu.
Ak sem prídete od júla do septembra, silný vietor pocitovú teplotu poriadne zrazí. Na pláži vám bude skrátka zima a vyliezať z vody s husou kožou nie je žiadna výhra.. Naopak, ak sem prídete v novembri alebo decembri, ten istý vietor funguje ako príjemné osvieženie počas horúcich dní.
Juhozápad a juh (Le Morne, Bel Ombre)
Juhozápadný cíp okolo polostrova Le Morne je kvôli silnejšiemu prúdeniu vetra celosvetovým centrom pre windsurfing a kitesurfing. Ak hľadáte kombináciu pláže a aktívneho pohybu, napríklad treking na ikonickú skalu Le Morne Brabant alebo výlety k vodopádom vo vnútrozemí, toto je miesto pre vás.
Úplný juh ostrova, napríklad v okolí známych útesov Gris Gris, ukazuje úplne inú tvár Maurícia. Na tomto úseku totiž chýba koralová bariéra, ktorá by brzdila oceán, takže vlny narážajú priamo do čierneho vulkanického pobrežia. Plavky tu môžete pokojne nechať v taške, kvôli silným spodným prúdom je tu plávanie nebezpečné a priamo na mieste vás pred ním vystríhajú tabule.
Juh je však fantastickým miestom na výlet, kde si namiesto klasického ležania na pláži užijete pohľad na skutočne nespútanú prírodu.
Čo ďalšie ovplyvní váš denný program na ostrove?
Pri plánovaní aktivít musíte počítať s výrazným prílivom a odlivom. Hladina mora sa na Mauríciu počas dňa viditeľne mení, čo platí najmä pre plytké lagúny na východnom a južnom pobreží. Počas odlivu voda ustúpi natoľko, že more vám bude siahať sotva po kolená a odhalí sa koralové dno.
Rovnako netreba zabúdať na to, že vnútrozemie ostrova má úplne odlišný charakter ako vyhriate pobrežie. Národné parky a prírodné zaujímavosti ležia vo vyššej nadmorskej výške, kde teplota bežne klesá aj o 5 °C a prehánky sú tu oveľa častejšie. Ak sa teda chystáte na výlet za prírodou mimo pláže, ľahká bunda a dlhé nohavice v batohu vám zachránia celý výlet.