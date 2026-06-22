dm drogerie markt spúšťa novú službu Online tlmočník pre nepočujúcich

Bratislava, 23. júna 2026 – Komunikácia nemá byť bariérou. dm drogerie markt pokračuje v budovaní inkluzívneho prostredia pre svojich zákazníkov i spolupracovníkov. Novinkou v predajniach dm je služba Online tlmočník, ktorá pomáha ľuďom so sluchovým znevýhodnením jednoducho, bezplatne a v reálnom čase komunikovať so spolupracovníkmi prostredníctvom tlmočníka slovenského posunkového jazyka.
„V dm dlhodobo vytvárame prostredie založené na rešpekte, porozumení a rovnakých príležitostiach pre všetkých. Snaha o odstraňovanie bariér vychádza z našich reálnych skúseností a kultúry. Súčasťou našich tímov sú aj Nepočujúci, ktorí pôsobia vo vybraných predajniach dm, v sídle spoločnosti aj v centrálnom sklade. Preto si uvedomujeme, aké dôležité je vytvárať prostredie, v ktorom sa každý cíti vítaný a v ktorom komunikácia nepredstavuje prekážku. V dm si naozaj všetci rozumieme,“ uviedla Zuzana Vinklerová, prokuristka dm drogerie markt.
Ako Online tlmočník funguje?
Nová služba prepája svet počujúcich a Nepočujúcich s využitím moderných technológií. Nepočujúci zákazníci, ale rovnako aj spolupracovníci dm, sa môžu priamo v predajniach dm spojiť prostredníctvom svojho smartfónu so živým tlmočníkom slovenského posunkového jazyka. Ten následne plynulo sprostredkuje komunikáciu.
Postup je rýchly a intuitívny:
- Zákazník sa v predajni pripojí k bezplatnej Wi-Fi sieti dm.
- Prostredníctvom smartfónu naskenuje QR kód služby Online tlmočník.
- Klikne na tlačidlo „Začať tlmočenie“.
- Počká na spojenie s profesionálnym tlmočníkom slovenského posunkového jazyka.
Služba vznikla v spolupráci s Centrom bezbariérovej komunikácie a je k dispozícii bezplatne každý pracovný deň v čase od 8:00 do 17:00. Viac informácií nájdete na stránke onlinetlmocnik.sk
Komunikácia bez bariér
Zavedenie Online tlmočníka je dôležitým doplnkom k technologickým novinkám dm, ktorá nedávno tiež predstavila AI prekladač na prekonávanie cudzojazyčných bariér. Prostredníctvom aplikácie vyvinutej dcérskou spoločnosťou dmTECH môžu spolupracovníci jednoducho a bezpečne komunikovať so zákazníkmi až v 31 jazykoch.
dm tak potvrdzuje, že moderné technológie môžu pomáhať odstraňovať komunikačné bariéry, uľahčovať každodenné situácie zákazníkom aj spolupracovníkom a prispievať k lepšiemu nákupnému zážitku.
O spoločnosti dm drogerie markt
dm drogerie markt je významná medzinárodná maloobchodná spoločnosť, ktorá sa zaoberá predajom drogériového tovaru, parfumérie, výrobkov z oblasti zdravia a wellness. Na Slovensku spoločnosť otvorila prvú pobočku v roku 1995, aktuálne ich má 167. Vo svojich predajniach, v dm dialogicu a v centrálnom sklade zamestnáva spolu 2 622 spolupracovníkov. dm drogerie markt prevádzkuje svoje filiálky celkovo v 14 krajinách – v Nemecku, Rakúsku, Maďarsku, Českej republike, Chorvátsku, Slovinsku, Taliansku, Srbsku, Bosne a Hercegovine, Rumunsku, Bulharsku, Macedónsku, Poľsku a na Slovensku. Slogan „Tu som človekom, tu nakupujem“ vypovedá o filozofii spoločnosti, pre ktorú je zákazník na prvom mieste.