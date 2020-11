Využitie času pri práci na doma a efektívne privyrobenie

Práca na doma síce na Slovensku nie je veľmi častá, no napriek tomu, aj vďaka pandémii, sa táto forma realizácie pracovnej činnosti dostáva do popredia. Práca z domu môže mať výhody najmä pre zamestnávateľov a zamestnancov internetových médií, či obchodov. Jej výhody spočívajú najmä v komforte domáceho prostredia, flexibilnom pracovnom čase a možnosti lepšie zladiť pracovné povinnosti s tými súkromnými.

Ako efektívne pracovať z domova?

Stanovte si pravidelný režim vášho pracovného produktívneho času a snažte sa začať ráno čo najskôr. Vytvorte si ideálne podmienky pre vaše pracovné nasadenie, aby ste sa cítili motivovaní a zároveň ste mohli podávať adekvátne výkony. Začnite pracovať na vašich úlohách skôr, aby ste si počas dňa našli čas aj na voľnočasové aktivity a na relax. Pokiaľ budete prácu neustále odkladať, budete pri nej tráviť omnoho viac času, čo nebude dobre vplývať ani na vašu psychiku, ani motiváciu.

Pre „oklamanie“ psychiky je veľmi vhodné sa ráno upraviť. Netrávte celé dni v pyžame, v posteli s notebookom. Ráno naštartujte obľúbenou hudbou, zdravými raňajkami a pripravte si nové čisté oblečenie. Upracte si pracovný stôl a rovnako si upravte aj posteľ. Pri začatí práce sa budete cítiť zorganizovaný a budete pracovať omnoho systematickejšie.

Organizujte a plánujte si čas ako keby ste boli v kancelárii. Veľmi efektívnym prvkom organizácie je to do list. Do krátkych bodov si spíšte všetky dôležité úlohy, ktoré vás v danom dni čakajú a snažte sa ich vypísať od najdôležitejších po tie menej dôležité. Spisujte si len relevantné veci a pokiaľ chcete, môžete si k nim priradiť aj časový rozpis. Časový rozpis je, ale vhodný skôr pre pokročilých „plánovačov“ respektíve pre ľudí, ktorí vedia odhadnúť časové rozmedzie jednotlivých aktivít.

Privyrobenie z domu

Okrem práce z domova nájdete na internete aj variabilné možnosti privyrobenia si. Takéto pozície sú ideálne pre študentov, mamičky na materskej, či seniorov. Finančne väčšinou nie sú ohodnotené na vysokej úrovni, no ako privyrobenie vám dokážu do rozpočtu slušne prilepšiť. Reč je napríklad o práci cez internet vo forme platených prieskumov. Takáto práca funguje na jednoduchej báze, na jej realizáciu nie sú potrebné žiadne špeciálne zručnosti a môže ju vykonávať ktokoľvek.

Prieskumy online sú realizované spoločnosťami, ktorých zaujíma názor spotrebiteľov. Registráciou do takejto spoločnosti a podrobným vyplnením profilu sa prihlásite na odber dotazníkov. Za každý dotazník získate určitý počet bodov- teda určité finančné ohodnotenie. Po dosiahnutí konkrétneho počtu bodov si môžete dať peniaze vyplatiť priamo na účet.

Práca na doma je skvelou alternatívou na privyrobenie, no pre veľa ľudí ide o bežnú súčasť každodennej pracovnej rutiny. Z dlhodobého hľadiska je takáto forma práce udržateľná len pri vybudovaní stabilného režimu, ktorý vás udrží v pracovnom nasadení. Nezabúdajte, že pri práci z pohodlia domova si môžete užívať mnoho výhod, no potrebné je tiež mať sebadisciplínu, aby ste dosahovali požadované výsledky.