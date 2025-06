Nový Skatepark v Košiciach: Krstným otcom olympionik Richard Tury

Košické Sídlisko KVP sa stáva novým epicentrom street športov. V mestskej časti slávnostne otvorili moderný a inovatívny Skatepark KVP, ktorý premení doteraz nevyužitý priestor pod mostom na Moskovskej ulici na jedinečnú športovo-komunitnú zónu. Súčasťou areálu je aj plocha pre parkour, moderný workout a najmä priestor, kde sa mladí ľudia môžu stretávať a aktívne tráviť čas.

Projekt je výsledkom odvážnej vízie, ktorá sa spojila s praktickými riešeniami v oblasti športu, ekológie a mestskej kultúry. Vďaka jeho koncepcii bude areál slúžiť nielen Košičanom, ale aj návštevníkom z celého Slovenska a zahraničia. Keďže sa tu plánuje nadviazať na tradíciu medzinárodnej súťaže Cassovia Skate Cup – najväčšej skateboardovej súťaže v histórii Slovenska.

„Podpora športu je jednou z priorít Košického samosprávneho kraja. Preto sme projekt Skatepark KVP podporili sumou 190 000 eur z programu Terra Incognita. Vznikol tak výnimočný športový areál, ktorý rozvíja komunitný život a vytvára nové možnosti pohybu pre deti a mladých ľudí priamo v srdci kraja. Verím, že tento priestor bude miestom nielen pre profesionálov, ale aj pre začiatočníkov. Tí tu nájdu inšpiráciu a motiváciu k zdravému životnému štýlu,“ uviedol predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Návrh skateparku

Skatepark je navrhnutý tak, aby spĺňal aktuálne štandardy pre street športy. Betónové prekážky verne napodobňujú mestské prostredie. Schody, šikminy, zábradlia. Vytvárajú autentické podmienky pre skateboardistov, jazdcov na kolobežkách, BMX bicykloch či inline korčuliach. Unikátnym prvkom je tzv. krytý bowl, ktorý, vďaka umiestneniu pod mostom, umožní jazdu aj počas nepriaznivého počasia. Na návrhu skateparku sa podieľala aj slovenská skateboardingová hviezda a olympionik Richard Tury, ktorý sa zároveň stal krstným otcom nového skateparku.

Podpora projektu

Projekt bol podporený aj Fondom na podporu športu, ktorý na jeho realizáciu prispel sumou viac ako 300 000 eur.

„Je pre nás veľká radosť a česť, že môžeme s vami zdieľať nadšenie z otvorenia tohto výnimočného miesta – nového Skateparku na KVP. V mene Fondu na podporu športu vám ďakujeme za odvahu, energiu a entuziazmus, ktoré ste vložili do tohto projektu. Toto nie je len betón a oceľ – je to priestor, kde budú rásť nové talenty, tvoriť sa priateľstvá a rodiť športové príbehy. Verím, že tento Skatepark sa stane živým centrom mladých ľudí, kde to bude každý deň žiť pohybom, hudbou a radosťou. Nech to tu lieta, nech sa darí – a hlavne, nech je to bezpečné, zábavné a inšpiratívne miesto pre všetkých,“ uviedol Peter Drenčák, riaditeľ sekcie riadenia projektov kancelárie Fondu na podporu športu.

Súčasťou areálu je aj workout zóna s exteriérovými cvičebnými prvkami a priestor pre parkour, čím sa športovisko stáva multifunkčným. Vznikol tak verejný priestor s vysokou estetickou a ekologickou hodnotou. Ten bude slúžiť ako miesto stretávania sa, organizovania športových podujatí a budovania komunity.

„Tento projekt je dôkazom toho, že aj mestská časť môže vytvoriť inšpiratívny a moderný priestor, ktorý reflektuje potreby mladej generácie. Vďaka kvalitnému dizajnu, špičkovej realizácii a silným partnerstvám veríme, že Skatepark KVP sa stane nielen centrom športu, ale aj kultúrneho a spoločenského života,“ uviedol Mgr. Ladislav Lörinc, starosta Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP.

Slávnostné otvorenie nového Skateparku a Cassovia Skate Cup

Slávnostné otvorenie nového Skateparku bolo súčasťou podujatia Cassovia Skate Cup 2025. Otvorenie bolo sprevádzané bohatým program, ktorý potešil nielen fanúšikov skateboardingu, ale aj širokú verejnosť.

„Je výnimočné vidieť, ako sa v Košiciach a okolí systematicky vytvárajú nové možnosti pre šport a pohyb. Teší nás, že Skatepark KVP rozšíri ponuku verejných športovísk a motivuje ľudí k aktívnemu životnému štýlu. Za posledné roky pribudlo v Košickom kraji množstvo atraktívnych športových projektov. Od Mine Flow Trail a Baby Flow Trail v Rožňave, cez požičovňu raftov vo Veľkej Lodine, až po Discgolf na Jahodnej. A to nehovorím o množstve turistických a cyklistických trás, ktoré kraj ponúka. Som hrdá, že môžeme byť súčasťou tohto rozvoja,“ dodáva Lenka Vargová Jurková, výkonná riaditeľka Košice Región Turizmus.

Skatepark je tak pripravený slúžiť všetkým – malým aj veľkým, začiatočníkom aj pokročilým. Či už jazdíte na skateboarde, BMX, kolobežke alebo korčuliach, alebo si len chcete zašportovať na workoutových prvkoch, tento moderný priestor vám ponúka skvelé možnosti na pohyb a zábavu. Park nie je len športoviskom, ale aj miestom stretnutí, utužovania priateľstiev a hľadania inšpirácie.