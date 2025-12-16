2.7 C
Bratislava
štvrtok, 18 decembra, 2025
4Home.sk - 728x90 výpredaj
ÚvodNovinky
V rubrikách:
Novinky

„Najväčším problémom Slovenska je neistota,“ zhodli sa odborníci z logistiky

Pripravil Tlačové správy

Odborníci z logistického sektora sa zhodli, že najväčším problémom Slovenska je neistota v podobe nepredvídateľných konsolidačných opatrení vlády. Niektoré firmy diverzifikujú odberateľov a portfólio zákazníkov, aby znížili riziko, iné zas pristupujú k znižovaniu marže. Dopyt po technológiách, robotizácii a automatizácii je vysoký, no brzdia ho vysoké ceny elektriny.

Slovlog, logistika, zdroj: Raben
Slovlog, logistika, zdroj: Raben

„Najväčším problémom Slovenska je neistota,“ zhodli sa odborníci z oblasti logistiky. Máme štvrtú najdrahšiu elektrinu v rámci EÚ, čo vplýva na automatizáciu a robotizáciu skladov

Nepredvídateľné konsolidačné opatrenia dusia konkurencieschopnosť

Časté legislatívne zmeny v neprospech podnikateľov prichádzajú nečakane.  „Slovensko je šampión v nepredvídavosti. Každý deň máme nový konsolidačný balíček, rastie cena práce a dnes v Európe prebieha obrovský boj o investície,“ konštatuje Peter Jánoši z P3 Logistics Parks Slovakia.

Niektoré firmy musia znižovať marže, aby vôbec obstáli na trhu. „Vidím problém v tom, že konsolidačné balíčky prichádzajú príliš často a legislatíva sa rýchlo mení. Ak chceme byť konkurencieschopní, musíme znižovať marže a tým pádom investície idú bokom,“ upozorňuje Lukáš Šidík z Hellmann Worldwide Logistics.

Medzi najväčšie náklady zamestnávateľov v logistickej branži patrí vysoké daňovo-odvodové zaťaženie spolu s transakčnou daňou. Analýza Transportly ukázala, že slovenskí dopravcovia síce zabezpečujú väčšinu prepráv v rámci krajiny, no pri dovozoch smerom na Slovensko už dominujú zahraniční prepravcovia. Dôvod je jednoduchý: pracovná sila je pre slovenské firmy drahšia než v krajinách V4. „Šofér v Poľsku je pre zamestnávateľa lacnejší ako slovenský vodič pre slovenskú spoločnosť, napriek tomu, že mzda môže byť u oboch rovnaká,“ potvrdil Viktor Sučka.

Najväčšie riziko pre logistické spoločnosti podľa Ľuboša Košťála z Raben Logistics Slovakia dnes predstavuje spoliehanie sa na úzky okruh segmentu. „Jediný spôsob, ako fungovať aj v absolútne nepredvídateľnej dobe, je mať diverzifikovaných odberateľov, vyvážené portfólio zákazníkov a neustále rásť – v počte skladov, odoberateľov a aj v rozsahu služieb,“ vysvetľuje.

Ako rýchlo a efektívne doručiť balík do Ázie s DHL Express

Samotná konsolidácia bez ekonomického rastu podľa ekonóma Ivana Mikloša nebude fungovať. „Konsolidáciu treba robiť tak, že sa zníži daňovo–odvodové zaťaženie, zruší sa transakčná daň a prípadné výpadky sa pokryjú rastom nepriamych daní. Rovná daň dokáže priniesť rýchly ekonomický rast. Čím jednoduchší je daňový systém, tým ťažšie sa z neho uniká — a potom ekonomika rastie,“ povedal Mikloš.

Robotizácia skladov si vyžaduje dostupnú elektrickú energiu

Slovensko podľa Jindřicha Kadeřáveka z Element Logic, patrí medzi progresívne krajiny v oblasti automatizácie. Od investícií do technológií sa dnes vyžaduje oveľa kratšia návratnosť ako kedysi. „To, čo bolo pred piatimi rokmi akceptovateľné s návratnosťou do piatich rokov, je dnes do dvoch či troch. Rýchlosť reakcie na trh, softvér riadiaci celý sklad a schopnosť meniť procesy v reálnom čase sú dnes samozrejmosťou,“ objasnil Kadeřávek, pričom dodal, že Slovensko podľa neho v niektorých oblastiach technologicky predstihuje aj Česko.

Slovlog, logistika, zdroj: Raben
Slovlog, logistika, zdroj: Raben

To čo je momentálne možné a nákladovo efektívne už v slovenských skladoch preberajú stroje. „V rámci value added services dnes automatizujeme procesy ako štítkovanie, olepovanie či balenie viacerých produktov do jedného balenia – všetko vykonávajú stroje, čo zrýchľuje manipuláciu a minimalizuje chybovosť. Sklady, ktorými disponujeme sú zároveň pripravené na budúcnosť, vrátane nasadenia AMR autonómnych mobilných robotov. O to dôležitejšie je, aby bola elektrická energia cenovo dostupná a stabilná, pretože práve ona je základom pre modernizáciu skladov,“ vysvetľuje Ľuboš Košťáľ z Raben Logistics Slovakia.

Aktuálne ceny energií môžu brzdiť investície do modernizácie. „Zo všetkých krajín EÚ máme štvrtú najdrahšiu elektrinu a reálna mzda patrí k druhým najnižším,“ upozorňuje ekonóm Mikloš.

Najlacnejšie sklady sú aktuálne v Senci, Trnave a Seredi. „V týchto lokalitách je veľká dostupnosť skladových priestorov, čo prirodzene tlačí ceny nadol,“ uviedol Tomáš Kulacs z 108 Real Estate. Podľa neho dnes firmy uprednostňujú moderné technologické sklady – aj drahšie, ale s vyššou návratnosťou než lacné, zastarané priestory.

Za 25 rokov sme postavili len 180 km železničnej trate

Pri rozhodovaní o umiestnení haly či logistického centra má železničná vlečka len okrajový vplyv. Rýchlosť, flexibilita a cenová dostupnosť kamiónovej dopravy ostávajú podľa developerov rozhodujúcim kritériom. „Preprava železnicou je drahá a trvá dlho. Vlečka nie je pre investorov určujúca, nie je to pružné riešenie,“ uviedol Jakub Pelikán z Mountparku.

Sektor železničnej dopravy pritom dlhodobo upozorňuje na nedostatočnú infraštruktúru. „Meškania sú vysoké ako u osobných, tak aj u nákladných vlakov, modernizácie sa začínajú aj končia neskôr. Za 25 rokov sme postavili len 180 kilometrov trate,“ pripomenul Patrik Benka z Asociácie železničných dopravcov. Bez kvalitnej infraštruktúry sa ani plánované napájanie podnikov na vlakovú dopravu nedokáže stať reálnou alternatívou.

Raben zvýhodňuje dopravu do Rakúska. Aký tovar exportuje na západ?

Napriek tomu existuje na Slovensku jedna výrazná výnimka: Dunajská Streda. Tento logistický uzol vyrástol práve na kombinovanej doprave a funguje ako unikátny príklad toho, že železnica môže byť efektívnym riešením.

Mohlo by zaujímať taktiež:




Predchádzajúci článok
Kniha Deti vojny-povojny: Vierka ponúkne niekoľko zážitkov
Ďalší článok
IDS BK: Počas vianočných prázdnin dopravcovia v upravenom režime
Tlačové správy
Tlačové správy a články našich partnerov, partnerských portálov a organizácií. Nahliadnite do noviniek rôznych služieb, príprav podujatí a noviniek v komerčnej sfére. Aj Vaša zaujímavosť, činnosť, alebo výrobok, môže byť v článku. Napíšte nám.

Mohlo by vás zauijímať aj:

- Inzertný priestor -

Posledné články

Načítať ďalšie

Náhodná zaujímavosť

Načítať ďalšie
Allegro.cz 600x300

Knihy a čítanie

Načítať ďalšie

Buďte v spojení

1,016FanúšikoviaPáči sa
260OdberateliaPredplatiť