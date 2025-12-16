IDS BK: Počas vianočných prázdnin dopravcovia v upravenom režime

Bratislava 17. december 2025 – Počas vianočných sviatkov a na prelome rokov budú dopravcovia v Integrovanom dopravnom systéme v Bratislavskom kraji (IDS BK) premávať v upravenom režime. Na Štedrý deň denné spoje postupne ukončia premávku medzi 16.00 a 18.00 hod. Na Silvestra bude MHD posilnená, pričom denné regionálne autobusy a vlaky budú premávku postupne ukončovať medzi 20.00 a 22.00 hod.
Od pondelka 22. decembra 2025 až do 7. januára 2026 bude najmä s ohľadom na školské prázdniny na linkách v rámci IDS BK upravená prevádzka.
Premávka počas pracovných dní
Počas pracovných dní budú dopravcovia premávať v režime pracovný deň – školské prázdniny (v cestovných poriadkoch zverejnených na zastávkach MHD a regionálnych autobusov ide o stredný stĺpec; v prípade, že je v cestovnom poriadku uvedený len stĺpec „pracovný deň“, premávka sa riadi podľa neho).
Počas celozávodnej dovolenky vo Volkswagene od 22. 12. 2025 do 6. 1. 2026 nebudú premávať linky MHD 25, 26 a 92. Počas viacerých sviatočných dní je upravená aj prevádzka na linke 901 premávajúcej medzi Bratislavou a rakúskym Hainburgom. Cestujúcim odporúčame sledovať cestovné poriadky na zastávkach, na webe IDS BK alebo v mobilnej aplikácii IDS BK.
Skoršie ukončenie premávky aj posilnenie vybraných liniek
Štedrý deň (24. 12. 2025)
Premávka všetkých liniek bude ukončená medzi 16.00 a 18.00 hod., výnimkou budú vybrané vlakové spoje. Na linkách 69 a 216 bude premávka ukončená už približne o 13.00 hod.
Po 17.00 -18.00 hod. začnú postupne premávať spoje nočnej dopravy v MHD Bratislava aj
na regionálnych linkách 299, 599, 699 a 799.
Silvester (31. 12. 2025)
Premávka regionálnych autobusových liniek a vlakov bude ukončená medzi 20.00 a 22.00 hod., výnimkou budú vybrané vlakové spoje.
MHD Bratislava bude premávať štandardne až do ukončenia dennej prevádzky, s výnimkou električkových liniek 1 a 4, ktoré budú mať od 20.50 hod. upravenú trasu mimo Jesenského ul. Pred polnocou aj po nej však môže dôjsť aj k ďalším dočasným obmedzeniam dopravy v centre mesta.
Po 21.00 hod. začne postupne premávka nočnej dopravy na regionálnych linkách 299, 599, 699 a 799.
V MHD budú počas nočných hodín posilnené vybrané denné aj nočné linky. Električkové linky 3 a 9 budú premávať až do 4.30 hod., pričom linka 9 bude mať mimoriadne predlženú trasu až do Dúbravky.
Iné zmeny na vybraných linkách MHD
V dňoch 25. a 26. 12. 2025 a 1. 1. 2026 nebude premávať linka 69.
V súvislosti s ukončením zimného semestra na vysokých školách je upravená premávka liniek, ktoré využívajú prioritne vysokoškoláci:
Od 16. 12. 2025 do 6. 2. 2026:
- Linka 87premáva podľa cestovných poriadkov pre pracovný deň školských prázdnin. Nepremávajú posilové spoje medzi Vlčím hrdlom a Ekonomickou univerzitou.
- Linka 184 nepremáva.
Od 21. 12. 2025 do 4. 1. 2026:
- Linka 131nebude premávať.
Od 22. 12. 2025 až do 13. 2. 2026
- Linky 31 a39 budú premávať podľa cestovných poriadkov pre pracovný deň školských prázdnin.
Každý spoj je vianočný
Prostredníctvom informačného systému v regionálnych autobusoch sa cestujúci od polovice adventu až do konca vianočných sviatkov naladia na sviatočnú atmosféru aj počas cestovania. Pri príchode autobusu na zastávku a na konečnú zastávku zaznejú dva vianočné džingle. Známe hlásenia z bežnej prevádzky sme počas Vianoc doplnili o rolničkový hudobný podmaz. Po príchode na konečnú zastávku sa na informačných tabuliach zobrazí nápis Nenastupovať spolu s prianím pokojných Vianoc a šťastného nového roka PF 2026.
Podrobné informácie o cestovaní v IDS BK počas vianočných prázdnin a sviatkov, vrátane zoznamu posledných regionálnych autobusových spojov a vlakov na Vianoce a Silvestra, nájdu cestujúci na www.idsbk.sk.