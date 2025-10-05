Na Zemplínskej Šírave sa konal festival Zemplínske lakocinky

Festival Zemplínske lakocinky, ktorý sa konal 3. – 4. októbra 2025 v rekreačnom areáli Kaluža na Zemplínskej Šírave, sa podľa organizátorov mimoriadne vydaril. Počas oboch dní panovala výborná nálada, areál zaplnili návštevníci z celého regiónu i zo vzdialenejších kútov Slovenska. Podľa organizátorov prišlo niekoľko tisíc ľudí, čo výrazne prekročilo očakávania. Festival spojil tradičnú gastronómiu, folklór, remeslá a rodinné aktivity v jesennej kulise Šíravy. Informoval o tom Tibor Tabak, riaditeľ ZOOCR Dolný Zemplín.
Vznikla nová tradícia?
„Zemplínske lakocinky ukázali, že aj mimo letnej sezóny má Šírava čo ponúknuť. Táto destinácia aj na jeseň potvrdzuje svoju pozíciu ako atraktívna lokalita pre oddych, zážitky a kultúrne podujatia. Dúfame, že vydarený festival Zemplínske lakocinky sa stal symbolom jesennej pohostinnosti regiónu a základom novej tradície, ktorú chceme v budúcnosti rozvíjať. Zároveň nám pomohol preklenúť medzisezónu. Veríme, že sa z lakociniek stane stabilná súčasť jesenného kalendára cestovného ruchu,“ zhodnotil T. Tabak.
Dodal, že bohatá kulinárska ponuka bola jedným z pilierov festivalu. Spojili sa tu chute zemplínskej, maďarskej, rusínskej, rómskej aj ukrajinskej kuchyne. Na jednom mieste sa dali ochutnať holúbky, halászlé, guláše, nalečniky, pirohy, lokše, pečené ryby či domáce pogače. ,,Dúfame, že sme týmto podujatím dostali do povedomia slovenskej verejnosti aj menej známe pojmy, ktoré si zaslúžia svoje miesto v národnej gastronómii,“ zdôraznil T. Tabak.
Guláš nesmel chýbať
Jedným z hlavných bodov sobotňajšieho programu bola súťaž vo varení zemplínskeho guláša, do ktorej sa zapojili zástupcovia miest Dolného Zemplína. Každé mesto vyslalo svoj tím, ktorý varil guláš podľa vlastnej receptúry, s dôrazom na regionálne suroviny a tradičné postupy. Víťazom sa stal tím zo Strážskeho, ktorý zaujal porotu autentickým receptom a vyváženou chuťou.
Na festivale prebehla aj verejná ochutnávka vín, ktoré boli ocenené v predchádzajúcej odbornej súťaži Víno Zemplín 2025. Súťaž samotná sa konala už skôr, takže na lakocinkách sa prezentovali súťažné vzorky.
Jesenný Dolný Zemplín – pokoj, zážitky, pohyb
Región Dolného Zemplína a Zemplínskej Šíravy ponúka na jeseň široké možnosti: cykloturistiku, rybolov, vinárske zážitky, wellness pobyty, jazdu na koni, návštevu minizoo či ochutnávky regionálnej kuchyne. Moderné hotely a penzióny pri jazere lákajú na tematické pobyty, relaxačné procedúry a výhľady na jesennú krajinu.
Rodinné podujatie Detský jesenný deň
Po úspešnom festivale Zemplínske lakocinky, sa na Zemplínskej šírave uskutoční v nedeľu 12. októbra v Thermalparku Šírava Detský jesenný deň. Ide o rodinné podujatie plné zábavy, pohybu a tvorivosti.
Všetky tieto podujatia potvrdzujú, že Dolný Zemplín a Zemplínska šírava majú čo ponúknuť aj mimo letnej sezóny. Jeseň je ideálnym obdobím na rodinné výlety, oddych a spoznávanie regiónu. Šírava je v tomto čase výborným miestom na relax a zážitky aj pre deti.
Detský jesenný deň – 12. október 2025, Thermalpark Šírava
Podujatie sa začne o 10:00 a potrvá do 16:00. V areáli budú pripravené:
- bábkové divadlo pod holým nebom
- jazda na poníkoch a minizoo kontakt
- jesenné tvorivé dielne
- mini diskotéka s animátormi
- detský bufet s domácimi dobrotami
Vstup je voľný. V prípade nepriaznivého počasia sa program presunie do vnútorných priestorov Thermalparku.
Prehľad podujatí v Dolnom Zemplíne október – december 2025
- Detský jesenný deň (12. október, Thermalpark Šírava) – rodinné podujatie: bábkové divadlo, poníky, dielne, mini diskotéka
- Trebišovské hody a vinobranie (október, Park Andrássyovcov) – regionálne hody: vína, burčiak, koncerty, remeselné trhy
- Kultúrny týždeň Veľké Kapušany (november, Kultúrny dom) – kultúrne podujatie: výstava remesiel, divadlo, folklórne súbory
- Vianočné trhy Michalovce (6.–22. december, Námestie osloboditeľov) – adventné trhy: koledy, betlehem, Mikuláš, punč, stánky
- Vianočný jarmok Trebišov (13.–20. december, Park Andrássyovcov) – vianočný trh: Mikulášsky sprievod, hudba, medovina, dekorácie
Viac informácií je na : http://www.dolnyzemplin.eu/