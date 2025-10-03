Veľké masážne kreslo: luxus, ktorý sa mení na ťažítko v obývačke

Masážne kreslo patrí medzi produkty, ktoré sú prezentované ako „vlastný wellness doma“. Predajcovia ich opisujú ako vstup do sveta pohodlia a relaxu, no realita je v mnohých prípadoch odlišná. Kým myšlienka mať doma vlastný salón pôsobí lákavo, obrovské masážne kreslá prinášajú viac problémov než radosti. Za posledných 10 rokov sme sa stretli opakovane s domácnosťami s masážnym kreslom, ba dokonca raz aj s jedným putovným kreslom naprieč okresmi. Rovnako tak si všímame spôsob komunikácie predajcov a ceny týchto kresiel, ktoré nie sú reálne využiteľné v bežnej domácnosti. Čo sme si všimli a čo by ste si mali všimnúť aj vy, ak uvažujete nad masážnym kreslom?
Rozmerné, ťažké a neskladné
Tieto kreslá nie sú určené na bežné sedenie. Majú množstvo výstupkov, vankúšov a špeciálnych obrysov, do ktorých sa vkladajú nohy, ramená či chrbát. Zaberajú veľa miesta, vážia desiatky kilogramov a vyžadujú elektrickú prípojku. Čiže vždy je niekde nejaký kábel. V menšej domácnosti sa rýchlo stanú dominantou izby – a nie v dobrom slova zmysle. Bežná obývačka často nemá kapacitu na to, aby vedľa sedačky, stolíka a televízora pojala ešte aj takéto monštrum. Monštrum, ktoré dizajnovo nesedí s iným nábytkom, púta pohľad a skôr pôsobí ako trón pre hlavu domácnosti.
Zväčša v ňom bude sedieť aj za cenu nepohodlia, len pre vlastné ego. V podstate len aby sa kreslo používalo a nebolo obchádzané po celý deň. Prípadne aby nebolo predmetom rodinných hádok a sporov. To totiž tieto kreslá v desiatkach prípadoch, ktoré sme sledovali, bolo. Ak nie pri rodiacom vzťahu, pri každom inom a zabehnutom áno.
Strojová masáž nie je ľudský dotyk
Hoci výrobcovia tvrdia, že ide o plnohodnotnú náhradu maséra, pravda je iná. Tlaky motorčekov a valčekov môžu pôsobiť uvoľňujúco, ale len ak človek sedí presne na určenom mieste. Každý sme však iný, každý máme lakte inde, rebrá, plecia, aj zadok postavený inde a tak neexistuje zaručená veľkosť človeka a zaručená konfigurácia, ktorá prinesie len uvoľnenie a relax a žiadnu bolesť, či drobné masážne pochybenie.
Ak si nájdete vhodnú polohu, ktorá sa už osvedčila, stačí sa pohnúť o pár centimetrov a efekt je úplne odlišný. Neraz skôr nepríjemný než príjemný. Navyše chýba ľudský faktor – masér, ktorý prispôsobí tlak a techniku podľa reakcie tela. Alebo podľa reálnej potreby. Kreslo pracuje stále rovnako, bez ohľadu na váš aktuálny zdravotný stav. Masér nie je niekto, čo sa to naučil na Youtube. Je to učebný odbor, v hlave aj v rukách má znalosti anatómie, tela, svalov. Podľa hmatu vie, kde je problém so svalom a tomu prispôsobuje ruky, tlak a pohyby. Je nemysliteľné, aby marketing výrobcov kresiel tvrdil, že sú plnohodnotnou náhradou.
Investícia, ktorá sa rýchlo nevráti
Cena týchto zariadení je často extrémna. Môže ísť o tisíce eur, ktoré sa domácnosti nikdy nevrátia. Opakujeme – nikdy! Reálne sa nevrátia ani na zdraví. Kým v malých a stredných salónoch alebo v zariadeniach ponúkajúcich rôzne zážitky môže masážne kreslo fungovať ako atrakcia pre zákazníkov, pre bežného človeka ide väčšinou o šialene drahú zábavku. Po počiatočnom nadšení kreslo stojí v kúte a využíva sa len sporadicky – alebo len vtedy, keď prídu na návštevu priatelia, ktorí si ho chcú vyskúšať.
Kreslo z bazáru, ktoré si vyskúšate a nestálo vás tisíce, dizajnovo zapadá do interiéru, je ešte prijateľný výstrelok. Situácia je vážnejšia v prípade, ak nemáte skúsenosti, pôsobí na vás marketing a snaha predajcu ponúknuť vám výstrelok za 1500 EUR či 2500 EUR. Ten nezmestíte do svojho auta a zaplatíte si drahú prepravu.
Riziká porúch a zdravia
Toto vám zúfalý predajca na bazoši s malým bytom, ktorý sa ho chce zbaviť, nepovie. Masážne kreslá obsahujú desiatky motorčekov, tlakových prvkov a elektronických súčiastok. Pri takom množstve komponentov je vysoká pravdepodobnosť zlyhania alebo nesprávnej funkcie. V takom prípade už nejde len o nepohodlie – môže to byť aj proti zdraviu. Opravy sú zložité, drahé a často nad rámec bežných predajcov.
Druhotný trh (bazáre) je preto plný ľudí, ktorí sa kresla chcú zbaviť – zistili, že nejde o užitočný doplnok, ale o ťažký a neskladný kus nábytku, ktorý sa len ťažko predáva ďalej. Problémom je, že nesprávna funkcia niektorého dielu, tlaku, pohybu a vibrácií nemusí byť ďalším majiteľom rozpoznateľná – identifikovateľná. Môže mať pocit, že tak je to správne. Poznáme pritom prípady, kedy si používateľ všimol negatívny vplyv a bolesť. Opäť však šlo o ego, ktoré nepripustilo omyl a pochybenie pri kúpe a nastúpil pocit „ja to rozchodím“. Alebo „telo si zvykne“.
Atraktívne pre niektorých, pasca pre väčšinu
Nie je nič nezvyčajné, ak vás známy presviedča o výhodách takéhoto kresla – najmä ak si ho práve kúpil a potrebuje si sám pred sebou potvrdiť, že urobil dobré rozhodnutie. Pravdou však zostáva, že väčšina domácností nemá ani priestor, ani rozpočet na takýto luxus. Masážne kreslá môžu byť atraktívne ako atrakcia, no pre bežného človeka predstavujú viac riziko než prínos. Peňaženka to pocíti. V bytoch susedia pod vami po zapnutí niektorých motorčekov tiež.
Nie každé objemné masážne kreslo sa môže tváriť ako klasické kreslo. Tie tvarované skrátka budú mať to svoje využitie.