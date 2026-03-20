Vízia Šírava bez hraníc integruje vodnú plochu s vinohradníckym Tokajom

Strategický koncept rozvoja cestovného ruchu na Dolnom Zemplíne pod názvom Šírava bez hraníc predstavuje komplexnú odpoveď na potrebu modernizácie a diverzifikácie ponuky v regióne. Vo februári na odbornej konferencii s názvom Od priehrady k destinácii, ktorá účastníkom pripomenula 60. výročie vzniku vodnej nádrže Zemplínska šírava a otvorila strategické otázky jej transformácie na modernú turistickú destináciu 21. storočia, túto víziu predstavil výkonný riaditeľ Zemplínskej oblastnej organizácie cestovného ruchu (ZOOCR) Dolný Zemplín Tibor Tabak.
„Vízia Šírava bez hraníc počíta s užším prepojením vodnej nádrže s vinohradníckou oblasťou Tokaj. Toto sieťovanie produktov turizmu je kľúčové pre predĺženie priemernej dĺžky pobytu návštevníkov nad súčasný regionálny priemer, ktorý sa pohybuje na úrovni 2,3 noci,“ zdôraznil T. Tabak.
Voda a víno v jednom celku
Základným pilierom vízie Šírava bez hraníc je vnímanie regiónu ako jedného funkčného celku, kde voda a víno tvoria komplementárny zážitok pre náročného domáceho i zahraničného turistu. Tento prístup reaguje na meniace sa preferencie návštevníkov, ktorí v rámci jednej dovolenky vyhľadávajú kombináciu aktívneho pohybu a kvalitnej lokálnej gastronómie.
,,Rozšírenie ponuky o infraštruktúru pre cyklistov a vodné športy má za cieľ transformovať Dolný Zemplín na destináciu s celoročným využitím, čím sa eliminujú negatívne dopady krátkej letnej sezóny. Podľa odborníkov môže práve toto prepojenie zvýšiť atraktivitu regiónu v očiach mestskej klientely, ktorá vyhľadáva komplexné balíky služieb zahŕňajúce ubytovanie, dopravu a špecifické zážitky,“ vymenoval T.Tabak.
Infraštruktúra a dobudovanie cyklistických prepojení
Realizácia vízie si vyžaduje masívne investície do spoločnej infraštruktúry s dôrazom na cyklistické prepojenia medzi Zemplínskou šíravou a Tokajom. Aktuálne projekty sa sústreďujú na dobudovanie a lepšie značenie trás, ktoré umožnia bezpečnú prepravu turistov medzi týmito dvoma uzlami cestovného ruchu.
Cyklomagistrály sú navrhované tak, aby viedli cez historicky a prírodne zauímavé lokality, čím sa zvyšuje edukatívny rozmer turistiky. Súčasťou infraštruktúry je aj rozširovanie siete nabíjacích staníc pre elektrobicykle a servisných bodov, ktoré sú strategicky umiestnené v členských obciach ZOOCR. Dobudovanie týchto prepojení je kľúčom k plynulému prechodu návštevníkov z rekreačných stredísk pri vode priamo do srdca vinohradov.
Jednotná marketingová identita a ucelený produkt cestovného ruchu
Vytvorenie silnej marketingovej identity pod hlavičkou Šírava bez hraníc je nevyhnutným krokom k zvýšeniu povedomia o regióne v medzinárodnom kontexte. Prezentácia voda a víno ako jeden silný turistický zážitok umožňuje efektívnejšie cielenie kampaní a lepšiu komunikáciu konkurenčných výhod Dolného Zemplína. Strategický marketing sa opiera o digitálne riešenia a interaktívne mapy, ktoré návštevníkom v reálnom čase sprostredkúvajú informácie o podujatiach a dostupných službách.
„Naším cieľom je, aby turista nevnímal hranice medzi obcami či strediskami, ale aby si odniesol ucelený zážitok z regiónu, ktorý dokáže uspokojiť jeho nároky na relax aj aktívny pohyb,“ vysvetľuje T. Tabak.
