Letný filmový festival 4 živly a program pre radosť aj deťom

Letný filmový festival 4 živly v Banskej Štiavnici začína už budúci týždeň – v stredu 6. augusta a potrvá do nedele 10. augusta. V ponuke sekcie pre rodiny s deťmi skrýva magické filmy a dve tvorivé dielne, ktoré pomôžu pochopiť zázračný svet okolo nás.

Detské 4 živly

Tento rok sekcia Detských 4 živlov uvedie v distribučnej predpremiére celovečerný bábkový film Príbehy z čarovnej záhrady, ktorý vznikol v spolupráci Česka, Slovenska, Slovinska a Francúzska. Tí zvedaví si budú môcť medzi prvými slovenskými divákmi pozrieť okúzľujúcu snímku o troch deťoch, ktoré po smrti babičky prespávajú u dedka. Tam si pripomínajú to, čo ich babička naučila pomocou rozprávok o sile, láske a porazení smútku, a že s trochou odvahy sa dá prekonať každý ťažký moment.

S filmom bude súvisieť aj tvorivá dielňa – Maľovaná záhrada. Deti od 4 rokov si na nej vymaľujú sadrové odliatky v tvare kvetov, zvierat a ďalších prírodných motívov, takže si kus vlastnej čarovnej záhrady budú môcť odniesť aj domov.

Japonský animovaný film Tajný život Arrietty z produkcie legendárneho štúdia Ghibli prenesie deti do sveta fantázie a odhalí život takzvaných „maličkých ľudí“, ktorí žijú medzi nami, avšak pod podlahou a v ryhách stien. Všetko, čo potrebujú, si tajne požičiavajú od nás, „veľkých ľudí“. Arrietty a jej otec sa vydávajú na jej prvú výpravu do nášho sveta, no počas pátrania po potravinách ich zbadá veľký chlapec menom Šó, čo im môže poriadne skomplikovať život.

Druhá tvorivá dielňa Detských 4 živlov s názvom Tajomný papierový svet bude naviazaná práve na túto snímku a zameria sa na tradičné japonské umenie skladania papiera – origami. Deťom ukáže, ako sa dajú vytvoriť postavičky veľkosti dievčatka Arrietty, zvieratká a iné predmety aj bez gaštanov a paličiek, len s kusom papiera.

Hraný rodinný film Pes na cestách vyrozpráva dojemný príbeh priateľstva medzi chorou 10-ročnou Zuzou a túlavým psom Lampom, ktorý sa preslávil cestovaním vlakmi naprieč krajinou. Jeho popularita však vyvolá nenávisť riaditeľa železničnej stanice, ktorý sa ho snaží zbaviť. Poľská snímka, inšpirovaná skutočnými udalosťami, si získala uznanie za citlivé spracovanie a silné posolstvo o vernosti a nádeji. Na 4 živloch bude uvedená s unikátnym živým dabingom v podaní hercov Kamila Kollárika a Heni Jančišinovej Kollárikovej.

Ďalšie detské filmy a dokument

V ponuke Detských 4 živlov nebude chýbať ani dokumentárny film. V nemeckej snímke Chlapec z cirkusu bude môcť publikum sledovať 11‑ročného Santina, vyrastajúceho v cirkuse so svojou rozvetvenou rodinou a zvieratami. Najlepším kamarátom na cestách mu je jeho dedo, principál cirkusu, ktorý sa ho v deň narodenín spýta, s akým talentom by chcel v cirkuse vystupovať. Tento film uvedie festival v exkluzívnej slovenskej premiére.

Výber filmov pre detské publikum doplní diptych britských krátkych filmov o dvojici známej ako Wallace a Gromit. Bláznivý vynálezca a jeho inteligentný pes si podmanili srdcia divákov, ale aj amerických filmových akademikov, keďže obe snímky – Nesprávne nohavice aj O chĺpok – získali ocenenie Oscar v kategórii Najlepší krátky animovaný film.

Filmový festival 4 živly

Informácie o celom programe festivalu 4 živly nájdete zverejnený na stránke www.4zivly.sk. Vstupné na jednotlivé projekcie je 6 eur, v prípade detí do 15 rokov na projekciách Detských 4 živlov sú to 4 eurá. Vstup na tvorivé dielne je voľný. Pre všetkých, čo si chcú užiť celý program festivalu, je k dispozícii permanentka a informácie o zvýhodnenom predpredaji sú takisto dostupné na webstránke podujatia.

Organizátor: OZ štyri živly

OZ štyri živly Podujatie finančne podporil Audiovizuálny fond .

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.