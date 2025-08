Úroda arónie a neviete čo s ňou? Ako využiť superpotravinu aróniu

Tzv. superpotravina je taká, ktorá obsahuje mimoriadny obsah zdraviu prospešných látok. Arónia a jej polyfenoly sa dokonca skloňujú s bojom proti rakovine hrubého čreva, proti cukrovke a zaujímavá je aj pre iné vlastnosti. Ak hľadáte prírodné a chutné červené farbivo, už ho ani nehľadajte. Aj tu arónia pomerne výrazne vyhráva.

Arónia ako bobuľové ovocie

Arónia čiernoplodá (Aronia melanocarpa) patrí medzi ovocie, ktoré má síce trpkejšiu chuť, no výnimočné výživové vlastnosti. Vďaka vysokému obsahu antokyánov, polyfenolov a vitamínov býva považovaná za jednu z najzdravších plodín mierneho pásma. Na trhu existuje niekoľko odrôd. Jednou z tých najvýraznejších je v Maďarsku vyšľachtená odroda Rubina, ktorú na Slovensku ponúkajú v zahradnici.sk. Ak ste si v záhrade dopestovali bohatú úrodu, ponúka sa vám celý rad spôsobov, ako ju využiť – nielen pre zdravie, ale aj pre chuť a estetiku jedál.

Šťava a farbenie

Jedným z najjednoduchších spôsobov spracovania arónie je odšťavenie alebo prepasírovanie. Čerstvá šťava je síce trpká, ale mimoriadne koncentrovaná a výživná. Po zriedení s jablkovou, hroznovou alebo cviklovou šťavou vzniká chutný nápoj plný antioxidantov.

Vylisovaná alebo prepasírovaná šťava z arónie má intenzívnu tmavofialovú farbu, ktorú možno využiť aj ako prírodné farbivo do rôznych pokrmov. V domácom prostredí ju možno pridať do smotanových krémov, tvarohu, čokolády, jogurtov, piškótových korpusov, či dokonca do domácich zmrzlín a nanukov. Farbu a chuť výborne doplní napríklad aj jablkové pyré – obyčajná jablková presnidávka sa tak zmení na vizuálne aj chuťovo atraktívny dezert. Tento recept my sami využívame a odlišujeme tým napríklad augustové presnidávky od tých septembrových. Vyskúšali sme však aj pyré zo sladkých zemiakov k mäsu a toto pyré sme vylepšili farebne práve aróniovou šťavou – mierny prídavok a odrazu máte dva odtiene pyré, ktoré môžete mať pripravené na polovicu s farbivom a polovicu na prírodno.

Džemy a lekváre

Arónia je vhodná aj na výrobu džemov, lekvárov a želé, buď samostatne, alebo v kombinácii s iným ovocím – výborne sa dopĺňa s jablkami, ríbezľami, malinami či brusnicami. Do zaváranín prináša nielen farbu, ale aj prirodzený zdroj pektínov. Sušené bobule arónie si zachovávajú väčšinu prospešných látok a môžu sa používať do müsli, čajových zmesí, granoly, pečiva či ako zdravý snack. Výhodou je ich dlhá trvanlivosť bez nutnosti konzervantov.

Mrazenie a neskoršie spracovanie

Bobule sa dajú skladovať celé a použiť neskôr do smoothie, koláčov alebo ako ozdoba na dezerty. Výborne sa hodia do ovocných omáčok k mäsu, podobne ako brusnice, najmä v kombinácii s divina alebo hydinou. V niektorých domácnostiach sa arónia využíva aj na výrobu domácej aróniovej tinktúry alebo likéru, ktoré sa pripravujú maceráciou bobúľ v liehovine.

Z arónie možno získať aj zvyškový „odpad“ po lisovaní, ktorý je plný vlákniny a zvyškovej šťavy. Tento „koláč“ (pomace) je vhodný na pečenie domácich tyčiniek, do chleba alebo sušienok – stačí ho dosušiť a pridať k múke. V kombinácii s kakaom alebo kokosom sa získa zdravá a výživná prísada do rôznych ciest. Arónia nemá svoje možnosti vyčerpané a nepatrí medzi tradičné plody, s ktorými experimentujú foodblogeri, gastro-influenceri a podobne. A možno práve vy prídete na ďalší spôsob, ako využiť jej vlastnosti.