Lenny vydáva rockový album Heartbreak Culture s podielom známych mien

Lenny vydáva rockový album Heartbreak Culture. Vznikal v Berlíne a Liverpoole, a podieľali sa na ňom výrazné mená domácej aj zahraničnej hudobnej scény.

Minulý rok predstavila Lenny prvú ochutnávku z nového albumu s názvom „OVERDOSED“. Na jeseň rozvírila vody nielen českého popu spoluprácou s legendárnym producentom a členom Linkin Park, Mikeom Shinodom. Tento rok v júni prišla speváčka s energickým hitom „live. laugh. cry.“ a o mesiac neskôr so šibalskou piesňou „Plastic Flowers“. Teraz si konečne vychutnáme všetky tieto piesne v spoločnosti ďalších ôsmych, úplne nových, na albumeHEARTBREAK CULTURE, ktorý vychádza už dnes. „Rock je potrava pre moju dušu. Keď začne hrať skvelý gitarový riff, niečo v mojom vnútri sa zapáli a mám pocit, že všetko je možné. Na ľudí možno pôsobím milo a hanblivo, avšak na pódiu dostáva priestor moja dravá stránka a nič ma nezastaví,“ vysvetľuje Lenny a tiež, prečo sa môžeme tešiť na jej zatiaľ najrockovejší album kariéry, ktorý speváčka predstaví už 24. novembra na svojom doposiaľ najväčšom sólovom koncerte v O2 universe.

Žánrové hranice neexistujú

„Vyrastala som na rocku a punk rocku. Môj otec ma odchoval na AC/DC, Deep Purple a Ozzym. Ja sama som potom v puberte milovala Paramore, Linkin Park aj Green Day,“ približuje Lenny umelcov, ktorí ju formovali. „Na škole v Anglicku som potom objavila čaro tvrdšieho hardcoru a navštevovala koncerty kapiel ako New Found Glory, Bring Me The Horizon alebo známy Warped Tour,“ dodáva. Môžeme sa tak tešiť na rýchly rockový album, na ktorom speváčka opäť dokazuje, že pre ňu neexistujú žánrové hranice.

Album Heartbreak Culture sa začal rodiť už na začiatku roku 2020, keď v známom liverpoolskom štúdiu The Motor Museum vznikla prvá pieseň. Najväčšia časť tvorby však vznikala v priebehu minulého roka počas songwriting sessions v Berlíne, kde v spoločnosti Isy Aziera, Stephana Cunyho a Robina Hunta vznikla napríklad aj jediná balada „Friends For Life“, na ktorej sa autorsky podieľal talentovaný spevák remme. V spolupráci s Ondrom Fiedlerom a Marcelom Procházkom potom vznikol už známy singel „live. laugh. cry.“

Na to, že sa môžeme tešiť na naozaj kvalitný a hudobne veľmi rozmanitý album napovedá aj zoznam mien, ktoré sa na novom albume podieľali. Popri už spomenutých producentoch na albume pomáhal aj Grammy nominovaný Dan Lancaster, ktorý je momentálne na turné s kapelou MUSE, a ktorý sa celého procesu zúčastňoval prostredníctvom aplikácie ZOOM a Skype. Podobne prebiehala tvorba aj ďalších piesní.

Medzinárodný pop

Aj keď väčšina albumu vznikala práve v zahraničí a s umelcami z iných krajín, speváčka dokazuje, že kvalitný medzinárodný pop ide tvoriť aj v českých pomeroch. V legendárnom pražskom štúdiu Faust vznikala v spolupráci s Pam Rabbit pieseň „Animal“, o ktorej produkciu spolu s ďalšími dvoma trackmi, sa postaral Filip Vlček. Ten svojím inovatívnym prístupom prispel k podobe albumu nemalou mierou. V štúdiu Babylon zas Marcus Tran produkoval úvodnú pieseň albumu „Superpower“, na ktorej sa autorsky podieľal aj Marpo.

„Rozmanitosť tvorby albumu som si skrátka neskutočne užívala. Najlepšie veci u mňa vznikali práve vtedy, keď som trochu popustila na kreativite a netlačila toľko na pílu,“ približuje niekoľkonásobná držiteľka Ceny Anděl vznik novej štúdiovky.„Všeobecne by som chcela, aby si fanúšikovia počúvanie albumu užívali čo najviac. Týmto albumom som si tiež splnila niekoľko profesionálnych snov, a to je myslím krásnym poslaním. Žiaden sen nie je dostatočne veľký na to, aby sa nesplnil, keď do toho dáme všetko, čo v nás je,“ uzatvára rozhovor o albume Lenny a pozýva tak na koncert do O2 universa, ktorý sa uskutoční už 24. novembra tohto roku.

Lenny – Animal

Lenny – Plastic Flowers

Lenny – live. laugh. cry

Lenny – Heartbreak Culture