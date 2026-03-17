Hisense predstavil nový rad vstavaných spotrebičov na rok 2026

17. marca 2026 – Spoločnosť Hisense prináša do roku 2026 novú generáciu vstavaných spotrebičov, ktoré spájajú moderný dizajn, vysoký výkon a inteligentné funkcie, vrátane inteligentného pripojenia prostredníctvom aplikácie Connect Life. Sortiment zahŕňa indukčné varné dosky, vstavané rúry, odsávače pary, chladničky, umývačky riadu a mikrovlnné rúry.
Novinky Hisense
Vstavané spotrebiče Hisense sú spoľahlivou voľbou pre moderné domácnosti, ktoré od svojej kuchyne očakávajú komfort, štýl a inovácie. Vrcholom portfólia je prémiová séria Hi8, ktorá stavia na najvyššej kvalite spracovania, integrácii do inteligentnej domácnosti a dôraze na udržateľný dizajn. Jej nadčasová tmavá povrchová úprava sa krásne a prirodzene hodí k rôznym štýlom kuchýň.
Rad Hi8 tiež plne využíva potenciál inteligentnej platformy ConnectLife, ktorá umožňuje prepojiť spotrebiče do jedného ekosystému a pohodlne ich ovládať odkiaľkoľvek. Používatelia môžu na diaľku nastavovať programy, sledovať prevádzku a upozornenia alebo využívať odporúčania pre efektívnejšiu a úspornejšiu prevádzku.
Vstavané rúry
Nová generácia vstavaných rúr kladie dôraz na maximálne pohodlie, intuitívne ovládanie a zaručené výsledky. Vďaka funkcii Vision Plus a farebnému TFT displeju je výber programov hračkou. V režimoch Auto alebo Extra funguje ako kuchynský pomocník, ktorý sleduje čas a zabezpečuje ideálne nastavenia pre každé konkrétne jedlo.
Spoločnosť Hisense zároveň udáva trend v oblasti zdravšieho varenia a pečenia v pare. Okrem funkcií ako „extra para“ sú vybrané modely vybavené aj funkciou Full Steam Pro, ktorá zachováva vitamíny a chuť potravín. Príkladom je model Hisense BFS615S8B z prémiovej rady Hi8, ktorý sa môže pochváliť objemom 77 litrov, reguláciou teploty až do 230 °C, funkciou Air Fry pre zdravšiu prípravu vyprážaných jedál a rýchlym predhriatím rúry na 200 °C za päť minút.
Varné dosky a odsávače pary
Nové indukčné varné dosky Hisense sú navrhnuté s dôrazom na presné ovládanie výkonu a ďalšie funkcie, ktoré zjednodušujú každodenné varenie. Technológia Gentle Heat zaisťuje rovnomerné rozloženie tepla bez nežiaducich výkyvov, zatiaľ čo funkcia Heat Shift vám umožňuje plynulo presunúť panvicu do inej zóny pri zachovaní pôvodných nastavení. Vybrané varné dosky sú vďaka povrchovej úprave Perfect Matt, ktorá znižuje viditeľnosť odtlačkov prstov, až päťkrát odolnejšie voči poškriabaniu.
Prémiová indukčná varná doska Hisense HI6443SRWF umožňuje vertikálne spojiť dve zóny do jednej veľkej varnej plochy. Táto funkcia uľahčuje varenie vo väčších hrncoch a panviciach. Ďalšou praktickou funkciou sú programy automatického udržiavania teploty, ktoré sú ideálne napríklad na prípravu omáčok.
Varné dosky Hisense dopĺňajú odsávače pary Hisense, ktoré pomáhajú udržiavať v kuchyni čisté a príjemné prostredie. Štandardne sú vybavené tromi stupňami výkonu a disponujú ľahko čistiacimi filtrami, ktoré zjednodušujú údržbu. Vybrané modely ponúkajú aj možnosť výberu spôsobu odvodu pary, a to buď cez vonkajšie potrubie, alebo recirkuláciou.
Chladničky
Nové vstavané chladničky Hisense sú vybavené technológiami, ktoré pomáhajú udržiavať stabilné podmienky vo vnútri a zachovať čerstvosť potravín po dlhšiu dobu. Funkcia Dual-Tech Cooling využíva oddelené chladiace systémy pre chladničku a mrazničku, čo pomáha udržiavať optimálnu vlhkosť a teplotu v oboch priestoroch a zároveň minimalizuje prenos pachov medzi nimi. Chladenie Metal-Tech zabezpečuje rovnomernejšie rozloženie studeného vzduchu v celom vnútornom priestore. Kovové komponenty vo vnútri chladničky pomáhajú udržiavať ideálnu teplotu a zároveň znižujú únik studeného vzduchu a tvorbu námrazy.
Tento dôraz na hygienu ešte viac umocňuje zásuvka s antibakteriálnou ochranou, ktorá vďaka svojej povrchovej úprave pomáha eliminovať až 99,9 % baktérií a prispieva k čistejšiemu prostrediu na skladovanie potravín. Konkrétnym príkladom je vstavaná chladnička s mrazničkou Hisense RB5B280SSWC, ktorá spája tieto vlastnosti do jedného riešenia pre moderné kuchyne.
Umývačky riadu
Vstavané umývačky riadu Hisense sú navrhnuté tak, aby poskytovali pohodlie pri každodennom používaní, a to aj v domácnostiach s otvoreným priestorom. Model Hisense HV693A65UVAD ponúka mimoriadne tichú prevádzku s hlučnosťou 38 dB počas umývacieho cyklu, pričom v nočnom programe je možné hlučnosť znížiť až na 36 dB. Umývačka riadu dokáže umyť až 16 súprav riadu naraz vďaka trom košom a flexibilnému usporiadaniu interiéru, ktoré pojme aj väčšie hrnce.
U vybraných modelov ponúka Hisense aj funkcie, ktoré posúvajú automatizáciu a hygienu na novú úroveň. Napríklad funkcia Smart Dosing automaticky dávkuje správne množstvo pracieho prostriedku podľa zvoleného programu. 0,5-litrový zásobník tak vystačí až na 20 pracích cyklov. Ďalšou výhodou je hygienická ochrana s UV technológiou, ktorá čistí vodu počas pracieho cyklu. Ide o voliteľnú funkciu dostupnú vo všetkých programoch, ktorá po aktivácii odstraňuje až 99,99 % baktérií z vody na oplachovanie.
Mikrovlnné rúry
Vstavané mikrovlnné rúry Hisense prinášajú do moderných kuchýň rýchle a zároveň elegantné riešenie na ohrev a prípravu jedál. Výborným príkladom je mikrovlnná rúra Hisense BIM325GI63DBG s grilom , ktorá disponuje dotykovým ovládaním skrytým za elegantným čiernym povrchom – bez fyzických tlačidiel a s jednoduchšou údržbou pre každodenné používanie.
Dôležitú úlohu zohráva aj invertorová technológia, ktorá zabezpečuje rovnomernejšie ohrievanie alebo odmrazovanie. Viacstupňové varenie posúva pohodlie o krok ďalej, keďže umožňuje nastaviť dva stupne prípravy. Ide o kombináciu mikrovlnného ohrevu a grilovania alebo o samotné grilovanie. Po aktivácii spotrebič automaticky vykoná všetky kroky, takže ich nemusíte nastavovať ručne.
O spoločnosti Hisense
Spoločnosť Hisense, založená v roku 1969, je celosvetovo uznávaným lídrom v oblasti domácich spotrebičov a spotrebnej elektroniky. Pôsobí vo viac ako 160 krajinách a špecializuje sa na vysoko kvalitné multimediálne produkty, domáce spotrebiče a inteligentné IT riešenia. Podľa spoločnosti Omdia sa Hisense umiestňuje na prvom mieste vo svete v segmente televízorov s uhlopriečkou 100 palcov a viac (2023–3. štvrťrok 2025). Ako oficiálny sponzor Majstrovstiev sveta vo futbale FIFA 2026 sa spoločnosť Hisense angažuje v globálnych športových partnerstvách ako spôsobe spájania divákov po celom svete.
Zdroj: sk.hisense.com