Peter Bič Project predstavuje nový videoklip a vyráža na turné

Skupina Peter Bič Project predstavuje nový videoklip k piesni Koža. Dynamická pieseň, skoro až s rockovým nádychom je úvodnou skladbou úspešného albumu Stále ťa má niekto rád.
Text piesne sa dotýka témy autenticity a osobnej slobody. Hovorí o tom, aké náročné je v dnešnom svete zachovať si vlastnú „kožu“, nenechať sa formovať očakávaniami okolia a zostať sám sebou. „Koža je o tom, že niekedy je veľmi ťažké nesprávať sa podľa toho, čo si myslia ostatní. Každý z nás sa občas ocitne pod tlakom okolia, ale dôležité je nestratiť vlastný názor,“ približuje líder skupiny Peter Bič. O vizuálnu podobu novinky sa postaral režisér Peter Rončík.
„Táto pieseň pre mňa znamená prijatie seba samého. Každý z nás má chvíle, kedy sa necíti dobre vo vlastnej koži, keď nás zasiahnu slová druhých alebo okolnosti. Napriek tomu je to stále naša jediná „koža“, náš život a naša identita,“ hovorí speváčka Viktória Vargová. „Vnímam ju ako pripomienku, že aj keď máme chyby a prechádzame rôznymi obdobiami, práve to z nás robí jedinečných – a je dôležité naučiť sa prijať samých seba takých, akí sme,“ doplnila k videoklipu speváčka Viktória Vargová.
Skupina Peter Bič Project zároveň začína svoje turné „ Stále ťa má niekto rád … a my ešte viac“. Za svojimi poslucháčmi vyráža až do 10tich slovenských miest.
Turné 2026 – Peter Bič Project
- 16.03.2026 – Levice
- 20.03.2026 – Prešov
- 25.03.2026 – Považská Bystrica
- 26.03.2026 – Trenčín
- 27.03.2026 – Martin
- 10.04.2026 – Michalovce
- 15.04.2026 – Zvolen
- 17.04.2026 – Spišská Nová Ves
- 24.04.2026 – Ružomberok
- 10.05.2026 – Humenné
Fanúšikovia sa môžu tešiť na koncerty plné známych hitov, ale aj na piesne z aktuálneho albumu Stále ťa má niekto rád. Album je momentálne nominovaný na cenu hudobných kritikov „Anděl“ v kategórii „Slovenský album“. Od poslucháčov, na základe predaja a streamovania, získal ocenenie „Zlatý album“. Dnes sa dostáva k poslucháčom aj v podobe rozšírenej CD edície Stále ťa má niekto rád… a my ešte viac (Deluxe), obohatenej o ďalšie 3 piesne.
- hudba: Peter Bič
- text: Michal Mifkovič
- Réžia/kamera/strih – Peter Rončík
Make-up artist – Zuzana Štelbacká
Svetlá – Lukáš Križan
Ateliér – ROC Studio Prešov
- Viktória Vargová – spev
- Peter Bič – el. gitara, synth, vokál
- Tomáš Ferko – klavír, synth
- Richard Rohaľ – basová gitara
- Eduard Kiss – bicie, perkusie
- Adrián Harvan – synth
- Mix: Roman Šoltys
- Mastering: Roman Šoltys
- Študio : Študio Klakson
- 2026 WildRiverMusic