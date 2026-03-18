Peter Bič Project predstavuje nový videoklip a vyráža na turné

Pripravil Tlačové správy

Skupina Peter Bič Project predstavuje nový videoklip k piesni Koža. Dynamická pieseň, skoro až s rockovým nádychom je úvodnou skladbou úspešného albumu Stále ťa má niekto rád.

Peter Bič 2026

Text piesne sa dotýka témy autenticity a osobnej slobody. Hovorí o tom, aké náročné je v dnešnom svete zachovať si vlastnú „kožu“, nenechať sa formovať očakávaniami okolia a zostať sám sebou. „Koža je o tom, že niekedy je veľmi ťažké nesprávať sa podľa toho, čo si myslia ostatní. Každý z nás sa občas ocitne pod tlakom okolia, ale dôležité je nestratiť vlastný názor,“ približuje líder skupiny Peter Bič. O vizuálnu podobu novinky sa postaral režisér Peter Rončík.

„Táto pieseň pre mňa znamená prijatie seba samého. Každý z nás má chvíle, kedy sa necíti dobre vo vlastnej koži, keď nás zasiahnu slová druhých alebo okolnosti. Napriek tomu je to stále naša jediná „koža“, náš život a naša identita,“ hovorí speváčka Viktória Vargová. „Vnímam ju ako pripomienku, že aj keď máme chyby a prechádzame rôznymi obdobiami, práve to z nás robí jedinečných – a je dôležité naučiť sa prijať samých seba takých, akí sme,“ doplnila k videoklipu speváčka Viktória Vargová.

Skupina Peter Bič Project zároveň začína svoje turné „ Stále ťa má niekto rád … a my ešte viac“. Za svojimi poslucháčmi vyráža až do 10tich slovenských miest.

Turné 2026 – Peter Bič Project 

  • 16.03.2026 – Levice
  • 20.03.2026 – Prešov
  • 25.03.2026 – Považská Bystrica
  • 26.03.2026 – Trenčín
  • 27.03.2026 – Martin
  • 10.04.2026 – Michalovce
  • 15.04.2026 – Zvolen
  • 17.04.2026 – Spišská Nová Ves
  • 24.04.2026 – Ružomberok
  • 10.05.2026 – Humenné

Fanúšikovia sa môžu tešiť na koncerty plné známych hitov, ale aj na piesne z aktuálneho albumu Stále ťa má niekto rád. Album je momentálne nominovaný na cenu hudobných kritikov „Anděl“ v kategórii „Slovenský album“.  Od poslucháčov, na základe predaja a streamovania, získal ocenenie „Zlatý album“. Dnes sa  dostáva k poslucháčom  aj v podobe rozšírenej CD  edície Stále ťa má niekto rád… a my ešte viac (Deluxe),  obohatenej o ďalšie 3 piesne.

  • hudba: Peter Bič
  • text: Michal Mifkovič
  • Réžia/kamera/strih – Peter Rončík
    Make-up artist – Zuzana Štelbacká
    Svetlá – Lukáš Križan
    Ateliér – ROC Studio Prešov
  • Viktória Vargová – spev
  • Peter Bič – el. gitara, synth, vokál
  • Tomáš Ferko – klavír, synth
  • Richard Rohaľ – basová gitara
  • Eduard Kiss – bicie, perkusie
  • Adrián Harvan – synth
  • Mix: Roman Šoltys
  • Mastering: Roman Šoltys
  • Študio : Študio Klakson
  • 2026 WildRiverMusic

Tlačové správy
Tlačové správy a články našich partnerov, partnerských portálov a organizácií. Nahliadnite do noviniek rôznych služieb, príprav podujatí a noviniek v komerčnej sfére. Aj Vaša zaujímavosť, činnosť, alebo výrobok, môže byť v článku. Napíšte nám.

- Inzertný priestor -

Allegro.cz 600x300

