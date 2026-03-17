Špargľa: Kráľovná jarnej kuchyne a jednoduché talianske rizoto

Jar má svoju chuť. Kým záhrady ešte len naberajú farbu a trhy sa zapĺňajú prvou sezónnou zeleninou, objavuje sa surovina, ktorá patrí k najväčším jarným delikatesám. Špargľa. Elegantná, sezónna a výživovo výnimočná zelenina, ktorá si vyslúžila prezývku kráľovná zeleniny.
Prečo práve kráľovná? Už v starovekom Egypte a Ríme bola považovaná za luxusnú surovinu. Dnes má svoje pevné miesto najmä v krajinách, kde sa sezónnosť berie vážne. V Nemecku sa obdobie jej zberu nazýva Spargelzeit a trvá spravidla od polovice apríla do 24. júna, teda do sviatku sv. Jána. V mestách ako Schwetzingen sa každoročne koná Schwetzinger Spargelfest, festival venovaný špargli, ktorý býva v máji a je spojený aj s voľbou „špargľovej kráľovnej” (Spargelkönigin). Nemecko patrí medzi najväčších konzumentov špargle v Európe, pričom ročná spotreba presahuje 100-tisíc ton.
U nás sa však na tanier dostáva stále opatrne. Možno preto, že ju považujeme za komplikovanú. Nevieme, ako ju čistiť, ako dlho variť alebo či ju treba lúpať. Pravdou však je, že špargľa patrí medzi najjednoduchšie sezónne suroviny na prípravu.
Zdravie na tanieri
Špargľa je prirodzene nízkokalorická, obsahuje vysoký podiel vlákniny a je bohatá na vitamíny skupiny B, vitamín C, kyselinu listovú a antioxidanty. Pomáha telu s regeneráciou po zime, podporuje trávenie a má prirodzenú diuretickú schopnosť, ktorá pomáha zbaviť sa nadbytočnej vody. Je teda dobrou voľbou nielen pre chuť, ale aj pre zdravie.
Recept: Talianske špargľové risotto
Tento recept od značky Mora spája špargľu s krémovou textúrou rizota – jednoduchý, jarný a úžasne chutný. Ideálne ako hlavné jedlo alebo elegantný obed pre hostí.
Množstvo: 2–3 porcie
Príprava: 15 minút
Varenie: 25–30 minút
Náročnosť: stredná
Ingrediencie
– 300 g arborio ryže; 400 g špargle (zelená); 1 stredná cibuľa (jemne nasekaná); 2 strúčiky cesnaku (pretlačené); 1 dcl bieleho vína (voliteľné); 1,2 l zeleninového vývaru (teplého); 50 g masla; 50 g parmezánu (hobľovaného); 2 lyžice olivového oleja; soľ a čerstvo mleté čierne korenie
Postup
Špargľu umyte, odrežte drevnaté konce a nakrájajte na približne 3 cm kúsky. Najkrajšie hlavičky si nechajte bokom. Na stredne veľkej panvici rozohrejte olivový olej a pridajte cibuľu. Smažte 3–4 minúty, až kým nezmäkne. Pridajte pretlačený cesnak a ryžu. Restujte ďalšiu minútu, aby sa zrná obalili tukom. Ak používate víno, pridajte ho teraz a nechajte vyvariť. Po lyžiciach pridávajte teplý vývar a miešajte, kým ryža nenaberá tekutinu – tento proces opakujte, kým nie je ryža krémová a al-dente (približne 18–20 minút). Asi 7 minút pred dokončením pridajte kúsky špargle (okrem hlavičiek). Keď je ryža takmer hotová, primiešajte maslo a špargľové hlavičky, nechajte ich krátko prejsť teplom. Dochutťe soľou, korením a na záver pridajte hobľovaný parmezán.
Tip: Podávajte s čerstvými bylinkami a extra panenským olivovým olejom.
Sezónna kuchyňa bez stresu
