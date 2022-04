Foreo vysádza tisíce stromov s pomocou svojich krásnych zákazníkov

Švédsky beauty-tech gigant sa spojil s One Tree Planted v snahe obnoviť najvyššie lesy sveta a zelené baldachýny v Kalifornii – Každý rok je vyklčovaná a zničená oblasť veľká ako New Jersey ako priamy výsledok ľudského pôsobenia. Bezcitné odlesňovanie viedlo ku klimatickej zmene, strate biodiverzity, erózii pôdy, záplavám a do roku 2030 môže zostať už len 10% dažďových pralesov sveta. Keďže amazonský dažďový prales teraz vypúšťa viac oxidu uhličitého, než je schopný absorbovať, „pľúca našej planéty“ lapajú po vzduchu.

V snahe spomaliť ekologickú krízu, ktorú prinieslo odlesňovanie, švédska beauty-tech spoločnosť FOREO spojila svoje sily s One Tree Planted a uviedla kampaň s názvom “Made To Last, Not Break Fast”, v rámci ktorej sa zaväzuje zasadiť jeden strom za každú objednávku prijatú cez foreo.com počas kampane udržateľnosti.

Plán vysadiť tisíce stromov

“Od svojho vzniku v roku 2013 bolo úlohou značky FOREO zlepšovať ľuďom život. Veľkou časťou toho je byť zodpovedný voči planéte, ktorú voláme domovom. Naši krásni zákazníci uvádzajú, že ich FOREO produkty stále bezchybne fungujú aj po 8 rokoch používania a stále vyzerajú tak krásne a čisto ako keď boli nové, tiež s neskutočnou životnosťou baterky. Prostredníctvom vytvárania vysoko kvalitných produktov minimalizujeme stopu na životnom prostredí a keď príde na udržateľnosť, nebojíme sa zašpiniť si ruky – doslova. A preto tento rok FOREO zasadí jeden strom za každú objednávku počas našej kampane ku Dňu Zeme. 2400 stromov je vyklčovaných každú minútu a kým dočítate túto vetu, ďalšie hektáre lesa budú stratené,” vysvetľuje Boris Trupcevic, FOREO CEO.

Napriek mnohým snahám vdýchnuť život do amazonského dažďového pralesa, vyzerá to tak, že nám dochádza čas. Avšak, FOREO vidí nádej skrytú v srdci lesa Polylepis rozprestierajúceho sa vo vysokých Andách, kde švédsky priekopník skintech plánuje vysadiť tisíce stromov. Lesy Polylepis, zničené vypálením a pasením, zohrávajú kľúčovú úlohu pri ochrane ekosystému regiónu, pretože sú významným zdrojom vody, ktorá prúdi do prameňov veľkej Amazonky. Zachytávajú vodu z mrakov, a tak udržiavajú pôdu okolo seba zdravú. Tečúce horské potoky zabraňujú zosuvom pôdy a silnej erózii roztápajúcich sa ľadovcov nad nimi.

Les s názvom Polylepis

Les Polylepis je odolný voči extrémnym podmienkam prostredia a rastie až do výšky troch metrov v neuveriteľných nadmorských výškach až 4 500 metrov. Tropické Andy, ktoré sú útočiskom mnohých zraniteľných druhov vtákov, ako sú kriticky ohrozený Vodnárec kráľovský a ohrozený Čelenkár peruánsky, sú domovom 57,5 milióna ľudí, pričom mnoho miliónov ďalších je závislých od ich environmentálnych zdrojov. Kedysi majestátny les Polylepis siahajúci od Venezuely po Argentínu a dnes v Bolívii sú tieto tisíce rokov staré stromy zmenšené na 10 % svojej pôvodnej veľkosti.

Zatiaľ čo Andy nesmierne utrpeli kvôli ľudským aktivitám vedúcim k odlesňovaniu, kalifornský požiar Creek v roku 2020 nám ukázal, že príroda môže byť rovnako krutá ako ľudská ruka. Predpokladá sa, že požiar vznikol úderom blesku a rýchlo sa rozšíril v dôsledku silného vetra v oblasti, pričom spálilo celkovo 379 895 akrov pôdy.

„Mojím cieľom pri zakladaní One Tree Planted bolo uľahčiť komukoľvek pomáhať životnému prostrediu sadením stromov,“ hovorí Matt Hill, zakladateľ a hlavný environmentálny vodca v One Tree Planted. „Sme hrdí na to, že môžeme spolupracovať s FOREO, švédskou technologickou značkou zameranou na inovácie a pozitívny vplyv. S ich veľkorysou podporou dvoch našich projektov opätovného zalesňovania obnovujeme lesy, vytvárame biotop pre biodiverzitu a máme pozitívny sociálny vplyv na celom svete.“

Foreo

Švédsky gigant v oblasti kozmetických technológií sa stal známym tým, že porušuje pravidlá a požaduje väčšiu transparentnosť, pričom upozorňuje na jednu z bežných nekalých praktík v priemysle spotrebnej elektroniky. Minulý rok FOREO apelovalo na podniky na celom svete, aby zastavili plánované zastarávanie produktov a chránili našu krásnu planétu pred preplnením elektronickým odpadom a plastmi. Podľa Global E-waste Monitor 2020 sa v roku 2019 celosvetovo vyprodukovalo rekordných 53,6 milióna ton elektronického odpadu – o 21 % viac za päť rokov a predpokladá sa, že do roku 2030 dosiahne 74,7 miliónov ton – takmer zdvojnásobenie tonáže elektronického odpadu len za pár rokov. FOREO bojuje proti plánovanému zastarávaniu vyrábaním prémiových vysokokvalitných produktov, ktoré preukázateľne slúžia svojim verným zákazníkom až 8 rokov pri zachovaní vynikajúceho výkonu a štýlu.

