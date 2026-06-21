Festivalová výbava novej generácie: Čo si vziať so sebou, aby si neprišiel o vibe

Téma pre plnoletého čitateľa (18+): Festivalová sezóna je v plnom prúde a s ňou prichádza každoročná otázka, čo si vlastne zabaliť, aby človek zvládol celý deň pod pódiom, ranné presuny medzi stanmi aj spontánne afterparty bez zbytočného stresu. Na festivale dnes nikto nechce riešiť ťažké batohy, zdĺhavé prípravy alebo nepohodlné veci, ktoré vydržia len na prvú fotku. Dôležité je mať po ruke všetko, čo uľahčí deň a zároveň neuberie nič z atmosféry.
Malá taška cez rameno namiesto obrovského batohu
Zabudni na preplnené batohy. Trendom tohto leta sú malé crossbody tašky, do ktorých sa zmestí len to najdôležitejšie. Telefón, powerbanka, slnečné okuliare, mini krém s ochranným faktorom, žuvačky a samozrejme niečo dobré na osvieženie. Čím menej sa budeš zaoberať vecami okolo seba, tým viac si užiješ samotný festival.
Powerbanka je dôležitejšia ako trblietky
Možno to neznie príliš glamour, ale bez nabitého telefónu sa dnes festival prakticky nezaobíde. Fotky, videá, hľadanie priateľov v dave alebo bezhotovostné platby, to všetko závisí od batérie. Preto si ideálne pribal kompaktnú powerbanku, ktorá zvládne aspoň dve nabitia.
Pohodlné outfity, ktoré vydržia celý deň
Tohtoročná festivalová móda uprednostňuje oversized strihy, ľahké materiály a tenisky, ktoré vydržia niekoľko hodín tanca aj cestu domov. Kombinácia pohodlia a štýlu je základom. Bonusové body získavajú vrstvené outfity, ktoré zvládnu horúce popoludnie aj chladnejšie nočné koncerty.
Ready to drink ako festivalový must have
Festivalová atmosféra dnes uprednostňuje jednoduchosť vo všetkom a to platí aj pre nápoje. Koktaily typu „ready to drink“ (RTD) sa stali jedným z najvýraznejších trendov tohto leta, pretože ponúkajú kvalitnú chuť bez čakania, miešania alebo improvizácie. Stačí ich dobre vychladiť a vyraziť. Popularita segmentu RTD rastie hlavne vďaka kombinácii pohodlia, mobility a chutí inšpirovaných barovou kultúrou. Presne preto tento rok bodujú ovocné a svieže varianty, ktoré sa hodia na festival, piknik aj spontánne stretnutia s priateľmi.
Veľkou výhodou navyše je, že vybrané príchute sú dostupné aj v nealkoholickej variante, takže festivalovú náladu a letnú atmosféru si môže užiť naozaj každý Ak máš rád tropickú vlnu, ideálnou voľbou môže byť napríklad Amundsen Blue Lagoon s citrusmi a ananásom alebo Amundsen Pornstar Martini s výraznou chuťou marakuje. Milovníci elegantnejších ovocných tónov zase ocenia Amundsen Cosmopolitan. A ak patríš medzi fanúšikov ginových drinkov, letný jahodový alebo čerešňový twist Dynybyl Gin & Tonic dodá večeru úplne inú atmosféru. Výhodou je aj samotný formát, a to praktická plechovka, ktorá nezaberá miesto, ľahko sa prenáša a perfektne zapadá do festivalového životného štýlu, kde sa všetko odohráva v pohybe.
Nezabudni na chill essentials
Okrem oblečenia a hudby tvoria festival aj malé detaily. Hydratačný rozprašovač na tvár, slúchadlá na cestu, fotoaparát na okamžité fotky alebo skladacia deka na oddych medzi koncertmi. Práve tieto drobnosti vytvárajú pocit pohodlia, vďaka ktorému si človek užije celý deň naplno. A hlavne, neplánujte všetko dopredu. Tie najlepšie festivalové momenty vznikajú väčšinou spontánne. Stačí dobrá partia, obľúbená hudba, niečo vychladené po ruke a chuť byť na chvíľu offline od bežného sveta.
O spoločnosti STOCK Plzeň-Božkov
RTD koktaily na slovenský trh prináša spoločnosť STOCK Plzeň-Božkov, popredný výrobca a distribútor liehovín, ktorá je súčasťou skupiny Stock Spirits Group. Spoločnosť pôsobí na trhu viac ako 100 rokov a dlhodobo si udržiava pozíciu lídra v segmente liehovín v Slovenskej republike. V jej portfóliu sa nachádza viac ako 120 značiek, vrátane tradičných a obľúbených mien ako Božkov, Fernet Stock, Amundsen či Pražská vodka. STOCK Plzeň-Božkov zároveň zastupuje aj rad medzinárodne úspešných značiek – napríklad najpredávanejší importovaný rum na slovenskom trhu Captain Morgan, celosvetovo najsilnejšiu značku škótskej whisky Johnnie Walker, likér Baileys, bourbon Jim Beam alebo koňak Courvoisier. Od roku 2021 spoločnosť distribuuje aj prémiové značky z portfólia Diageo a ich luxusnú sériu „Reserve“, vrátane rumu Zacapa, ginu Tanqueray alebo bourbonu Bulleit.
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