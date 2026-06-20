Podnikatelia, pozor na výzvy na registráciu do firemných katalógov

Digitálne podnikanie dnes stojí na viditeľnosti vo vyhľadávačoch, marketingu a online prezentácii. Práve preto sa čoraz častejšie objavuje jav, ktorý zasahuje malé aj väčšie firmy naprieč rôznymi odvetviami. Do schránok podnikateľov prichádzajú výzvy na registráciu do údajných firemných katalógov alebo adresárov, ktoré majú pôsobiť ako dôležitá súčasť fungovania na internete. V skutočnosti však ide často o obchodné praktiky založené na nejasnej komunikácii, zavádzajúcom názvosloví a zneužívaní neznalosti SEO terminológie.
Na Slovensku rôzne registre a adresáre firiem fungujú už desaťročia, ale z času na čas sa objavujú prípady, ktoré neváhajú sľubovať nereálne veci a používať praktiky prehnaných platieb, vymáhaní a výziev tam, kde sa stráca zdravý rozum. Kniha Temná stránka slovenského internetu nám pripomenula, aké podivnosti sa voči podnikateľom odohrávajú na internete aj mimo neho. Skutočné príbehy toho, ako sa dokáže dostať malá firma neorientujúca sa na internete, do pasce. O téme sa pritom stále hovorí minimálne.
Ako funguje model „katalógových výziev“
Firmy, ktoré sa venujú kaderníckym službám, stavebníctvu, strojárstvu či lokálnym službám, spravidla nemajú detailné znalosti online marketingu alebo fungovania Googlu. Tie pojmy sú im cudzie a ak niekto príde a vrdí, že potrebujú odkazy, aby mohli byť v Googli na prvej strane a hneď potom tvrdia, že u nich získa firma spätný odkaz a dobrú viditeľnosť na prvej strane (ich vlastného bezcenného katalógu), je to nebezpečná hra so slovami, ktorá pri veľkej platbe neprinesie žiadneho zákazníka aj za celé roky vysokých platieb. Práve na túto medzeru – ľudí neznalých – cielia spoločnosti rozosielajúce ponuky registrácie do rôznych databáz, adresárov alebo katalógov firiem. Alebo ponúkajú služby, ktoré nie sú službami.
Typický scenár býva podobný. Podnikateľ dostane e-mail alebo list, ktorý vyvoláva dojem oficiálnej výzvy. Dokument často používa názvy pripomínajúce štátne registre alebo autoritatívne inštitúcie. Napríklad formulácie evokujúce „národný register“, „centrálny firemný katalóg“ alebo „online evidenciu podnikateľov“. Text môže naznačovať, že registrácia je potrebná pre:
- lepšiu pozíciu vo vyhľadávači Google,
- zachovanie online viditeľnosti,
- splnenie administratívnej,
- alebo dokonca zákonnú požiadavku.
V skutočnosti ide väčšinou o súkromný web bez reálneho dosahu, návštevnosti či marketingovej hodnoty.
Nejde len o slovenský problém
Tento jav nie je obmedzený na Slovensko. Podobné praktiky sú dlhodobo zdokumentované aj v Nemecku, Rakúsku, Česku, Spojenom kráľovstve či USA. V zahraničí sa používa označenie „directory scams“ alebo „business directory fraud“. Schéma býva takmer identická – spoločnosti rozosielajú faktúry alebo formuláre, ktoré vyzerajú ako potvrdenie existujúcej služby, hoci ide o novú a dobrovoľnú registráciu.
Zahraničné obchodné komory aj spotrebiteľské organizácie pravidelne upozorňujú, že tieto katalógy nemajú žiadny významný vplyv na SEO ani na hodnotenie stránok vo vyhľadávačoch. Moderné algoritmy Googlu totiž nepracujú s náhodnými platenými adresármi ako s faktorom dôveryhodnosti.
Čo podvodné alebo pochybné služby zneužívajú
Základom úspechu týchto ponúk nie je technológia, ale psychológia. Využívajú najmä:
- Neznalosť digitálnych pojmov. Mnohé firmy nerozlišujú medzi skutočnou optimalizáciou pre vyhľadávače a obyčajným zápisom do databázy bez návštevnosti.
- Autoritu formálneho jazyka. Dokumenty často pripomínajú úradnú komunikáciu alebo faktúru, čím vytvárajú tlak na rýchlu úhradu.
- Strach zo straty viditeľnosti. Podnikateľ môže nadobudnúť pocit, že bez registrácie príde o zákazníkov alebo zmizne z Googlu.
- Časový tlak. Výzvy bývajú formulované ako urgentné, aby príjemca nekonzultoval obsah s odborníkom.
Prečo tieto katalógy nemajú reálny význam pre SEO
Vyhľadávače dnes hodnotia weby podľa kvality obsahu, dôveryhodnosti domény, reálnych odkazov, používateľského správania a technického spracovania stránky. Náhodný platený katalóg bez návštevnosti alebo reputácie neprináša prakticky žiadny prínos.
Naopak, masové registrácie do nekvalitných adresárov môžu byť dokonca kontraproduktívne, pretože vyhľadávače dokážu rozpoznať umelo vytvárané odkazy bez hodnoty.
Najčastejšie riziko: platba ako začiatok záväzku
Najväčší problém vzniká po úhrade. Niektoré spoločnosti interpretujú zaplatenie ako súhlas s obchodnými podmienkami, ktoré obsahujú automatické predĺženie služby alebo opakované ročné poplatky. Následne môžu prichádzať ďalšie faktúry a výzvy na zaplatenie, pričom komunikácia sa opiera o právnický jazyk a vytvára dojem záväzného kontraktu.
Firma tak zaplatí službu, ktorú nepotrebovala, a zároveň sa dostane do nepríjemnej administratívnej situácie.
Na čo si dať pozor a ako sa chrániť
Základným pravidlom je nikdy nereagovať unáhlene na výzvy, ktoré pracujú s pojmami Google, registrácia alebo povinná evidencia. Žiadny súkromný katalóg nie je zákonne povinný pre podnikanie ani pre zobrazovanie vo vyhľadávači.
Každú ponuku je vhodné dať skontrolovať osobe, ktorá sa orientuje v online marketingu alebo SEO. Stačí krátka konzultácia a často sa okamžite ukáže, že ide o službu bez hodnoty.
Dôležité je tiež:
- preveriť názov spoločnosti a jej reputáciu,
- pozrieť si reálnu návštevnosť katalógu,
- skontrolovať obchodné podmienky a automatické predlžovanie,
- ignorovať dokumenty, ktoré sa snažia vyzerať ako faktúra bez objednávky.
Digitálna opatrnosť ako nová podnikateľská zručnosť
Internet priniesol firmám obrovské možnosti rastu, ale zároveň aj nové formy zavádzajúcich obchodných praktík. Výzvy na registráciu do bezvýznamných katalógov fungujú práve preto, že využívajú informačný rozdiel medzi odborníkmi na online marketing a podnikateľmi z iných oblastí.
Najjednoduchšou ochranou zostáva zdravá opatrnosť a konzultácia s odborníkom ešte pred úhradou. V digitálnom prostredí totiž platí jednoduché pravidlo: ak služba tvrdí, že je nevyhnutná pre Google alebo zákon, je takmer isté, že to pravda nie je.
ODPORÚČAME: V tomto smere naozaj odporúčame knihu Temná stránka slovenského internetu. Popisuje skutočné príbehy toho, čo sa na slovenskom internete dialo a stále deje.