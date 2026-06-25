Domáca futbalová fanzóna ponúka pohodlie, slobodu aj veľký obraz

Veľké futbalové zápasy neodmysliteľne patria k športovým barom, námestiam a verejným fanzónam. Sledovanie v dave má vlastnú energiu, no nie je jedinou možnosťou, ako si vychutnať atmosféru významného turnaja. Počas Majstrovstiev sveta vo futbale FIFA 2026™ môže byť zaujímavou alternatívou aj vlastná fanzóna na terase, v záhrade alebo na chate. Takýto spôsob sledovania prináša väčšiu voľnosť. Hostiteľ si vyberie spoločnosť, občerstvenie, hlasitosť aj miesto, z ktorého bude zápas sledovať. Nemusí rezervovať stôl, prispôsobovať sa programu podniku ani hľadať obrazovku, na ktorú dobre uvidí.
Obdobie pandémie navyše mnohých ľudí naučilo organizovať spoločné zážitky v menšom a súkromnejšom prostredí. Verejné podujatia a masové akcie sú opäť bežnou súčasťou života, no popri nich zostala aj chuť vytvárať si pohodlné zázemie doma. Moderné televízory, projektory a prenosné zvukové systémy dnes umožňujú pripraviť sledovanie, ktoré sa obrazom a atmosférou môže priblížiť malej letnej fanzóne.
Televízor na terase aj počas denného svetla
Futbalový program sa nemusí začínať až po zotmení. Niektoré zápasy sa vysielajú popoludní alebo v skorších večerných hodinách, keď je vonku stále veľa svetla. Na terase alebo pod pergolou preto záleží na jase obrazovky, kontraste aj vhodnom umiestnení televízora. Technológia MiniLED využíva väčšie množstvo menších svetelných diód a presnejšie riadenie podsvietenia. Vďaka tomu môže televízor dosiahnuť vyšší jas a lepšie vykresliť svetlé aj tmavé časti obrazu. Pri sledovaní športu pomáha zachovať čitateľnosť ihriska, pohybu hráčov a lopty aj v svetlejšom prostredí.
Modely Hisense E7S PRO a Hisense E8S sú určené aj na zobrazovanie dynamického športového obsahu. Najlepší výsledok však stále poskytne miesto chránené pred priamym slnkom. Pomôcť môže pergola, markíza alebo slnečník, pretože ostré slnečné lúče zhoršujú viditeľnosť každého displeja. Bežný televízor určený do interiéru zároveň nie je skonštruovaný na trvalé používanie vonku. Musí byť chránený pred dažďom, vlhkosťou, prachom a prehrievaním. Na terasu ho preto možno premiestniť na čas zápasu, po skončení je však bezpečnejšie vrátiť ho dovnútra.
Večerný zápas môže záhradu zmeniť na letné kino
Po západe slnka získava domáca fanzóna inú atmosféru. Projektor dokáže vytvoriť veľkoformátový obraz na plátne, svetlej stene, boku stodoly, pevnej časti pergoly alebo bočnej stene obytného vozidla. Kompaktný projektor Hisense C3 možno použiť na vytvorenie veľkého obrazu na rôznych miestach. Výhodou projekcie je najmä veľkosť. Zápas môže sledovať väčšia skupina ľudí bez toho, aby sa všetci tlačili pred jednou televíznou obrazovkou.
Projektor však potrebuje vhodné svetelné podmienky. Čím je okolie tmavšie, tým výraznejší a kontrastnejší bude obraz. Na popoludňajší zápas je preto praktickejší jasný televízor, zatiaľ čo projektor ukáže svoje prednosti najmä večer alebo v dobre zatienenom priestore. Dôležitá je aj rovná premietacia plocha a kvalitné internetové alebo televízne pripojenie. Pri živom športovom prenose môže nestabilná sieť spôsobiť znižovanie kvality obrazu, oneskorenie alebo prerušovanie v najmenej vhodnej chvíli.
Väčšia sloboda pri organizovaní aj sledovaní
Výhodou domácej fanzóny nie je iba technika. Organizátor môže prispôsobiť celý večer ľuďom, ktorých pozve. Rodiny s deťmi nemusia riešiť neskorý návrat z mesta, priatelia si môžu pripraviť vlastné občerstvenie a hostia majú viac priestoru na rozhovor pred zápasom aj počas prestávky. A nakoniec, aká je výhoda toho, že ste na konci celého stretnutia doma „u seba“? Na záhrade možno skombinovať sledovanie futbalu s grilovaním, zatiaľ čo na chate môže byť zápas pokračovaním celodenného výletu. Domáca fanzóna nemusí súperiť s verejnými podujatiami. Predstavuje inú podobu rovnakého zážitku – pokojnejšiu, osobnejšiu a jednoduchšie prispôsobiteľnú konkrétnej skupine.
Netreba pritom pripravovať zložitú technickú zostavu. Základom je obrazovka umiestnená tak, aby na ňu všetci dobre videli, stabilné pripojenie, pohodlné sedenie a ochrana pred prípadnou zmenou počasia. Pri väčšom priestore môže pomôcť soundbar alebo externý reproduktor, hlasitosť však treba prispôsobiť okoliu a nočnému pokoju. FIFA World Cup 2026™ tak môže priniesť nielen veľké verejné fanzóny, ale aj množstvo menších futbalových stretnutí v súkromí. Pre niekoho zostane najlepším miestom plný športový bar, iný ocení terasu, záhradu a spoločnosť niekoľkých blízkych ľudí. Obe možnosti spája rovnaké napätie pred pokutovým kopom aj spoločná radosť po strelenom góle.
O spoločnosti Hisense
Hisense je svetová značka pôsobiaca v oblasti spotrebnej elektroniky a domácich spotrebičov. Spoločnosť bola založená v roku 1969 a v súčasnosti pôsobí vo viac ako 160 krajinách. Zameriava sa na multimediálne zariadenia, domáce spotrebiče a inteligentné informačné technológie. Podľa údajov spoločnosti Omdia patrilo Hisense v období od roku 2023 do prvého štvrťroka 2026 celosvetovo prvé miesto v segmente televízorov s uhlopriečkou 100 palcov a viac. Spoločnosť je tvorcom technológie RGB MiniLED a pokračuje vo vývoji novej generácie zobrazovacích riešení založených na RGB MiniLED.
Hisense je zároveň oficiálnym sponzorom Majstrovstiev sveta vo futbale FIFA 2026™. Prostredníctvom globálnych športových partnerstiev chce značka oslovovať futbalových divákov a fanúšikov v rôznych častiach sveta.