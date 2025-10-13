10.4 C
Bratislava
streda, 15 októbra, 2025
Hevisleep.sk - 728x90v2
ÚvodNovinky
V rubrikách:
Novinky

Colonnade Insurance získala dve prvé miesta v ankete SIBAF award

Pripravil Tlačové správy

Košice, október 2025 – Poisťovňa Colonnade Insurance potvrdila svoje silné postavenie medzi lídrami slovenského poistného trhu. Anketa SIBAF® Award 2025, ktorá odráža názory finančných sprostredkovateľov, opäť priniesla Colonnade významné ocenenia za kvalitu produktov, služieb aj odborný prístup.

Poistenie, úraz a zaistenie, ilustračná snímka, pixabay

V tohtoročnom ročníku poisťovňa Colonnade získala 1. miesto v kategórii Poistenie priemyslu a podnikateľov a zároveň 1. miesto v kategórii Tím upisovateľov rizík v poistení priemyslu. Ďalší úspech zaznamenala aj v kategórii Poistenie občanov, kde obsadila 3. miesto.

„Veľmi si vážime, že nás sprostredkovatelia ocenili až v troch kategóriách. Víťazstvá v daných oblastiach potvrdzujú silu našich odborníkov, ktorí stoja za kvalitnými riešeniami. Ďakujem všetkým kolegom z Colonnade za ich prácu, nasadenie a dôveru našich partnerov,“ uviedol Marian Bátovský, generálny riaditeľ Colonnade Insurance.

Bývanie: Čo zvážiť pred kúpou klimatizácie?

O ankete SIBAF® Award

Ocenenia SIBAF® Award sú výnimočné tým, že vychádzajú z priamej spätnej väzby sprostredkovateľov, profesionálov, ktorí denne komunikujú s klientmi a majú praktickú skúsenosť s fungovaním poisťovní. Ich hodnotenie je preto dôležitým meradlom kvality produktov, služieb aj spolupráce.

Kompletné výsledky Colonnade Insurance v ankete SIBAF® Award 2025:

Poistenie priemyslu a podnikateľov

Obchodné meno / Hodnota dosiahnutých bodov

  1. Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu – 5,322
  2. Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu – 5,215
  3. MSIG EUROPE SE, pobočka poisťovne z iného členského štátu – 4,953
  4. PREMIUM Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu – 4,753
  5. ČSOB Poisťovňa, a.s. – 4,392

Poistenie občanov

Obchodné meno / Hodnota dosiahnutých bodov

  1. Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu – 6,135
  2. PREMIUM Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu – 5,961
  3. Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu – 5,619
  4. Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. – 4,984
  5. UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu – 4,887

Tím upisovateľov rizík v poistení priemyslu

Cestovanie s ruksakom: Ako sa zbaliť do lietadla?

Obchodné meno / Hodnota dosiahnutých bodov

  1. Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu – 6,101
  2. Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu – 5,429
  3. PREMIUM Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu – 5,290
  4. UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu – 4,931
  5. Union poisťovňa, a.s. – 4,819

Úspech v ankete SIBAF® Award je pre Colonnade ďalším potvrdením jej dlhodobého zamerania na kvalitu, profesionalitu a partnerský prístup. Poisťovňa, ktorá je súčasťou finančnej skupiny Fairfax a má rating A- od agentúry A.M. Best, patrí k popredným poskytovateľom neživotného poistenia na Slovensku.

Mohlo by zaujímať taktiež:




Predchádzajúci článok
Brno ukázalo, že dobročinnosť sa dá robiť aj v drobnom
Ďalší článok
Medzinárodný deň elektroodpadu: skrytý poklad či ekologická hrozba?
Tlačové správy
Tlačové správy a články našich partnerov, partnerských portálov a organizácií. Nahliadnite do noviniek rôznych služieb, príprav podujatí a noviniek v komerčnej sfére. Aj Vaša zaujímavosť, činnosť, alebo výrobok, môže byť v článku. Napíšte nám.

Mohlo by vás zauijímať aj:

- Inzertný priestor -

Posledné články

Načítať ďalšie
Vivantis.sk - 300x250 Benulekaren.sk 250x250 Benu

Náhodná zaujímavosť

Načítať ďalšie
Allegro.cz 600x300

Knihy a čítanie

Načítať ďalšie

Buďte v spojení

1,016FanúšikoviaPáči sa
260OdberateliaPredplatiť