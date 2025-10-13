Colonnade Insurance získala dve prvé miesta v ankete SIBAF award

Košice, október 2025 – Poisťovňa Colonnade Insurance potvrdila svoje silné postavenie medzi lídrami slovenského poistného trhu. Anketa SIBAF® Award 2025, ktorá odráža názory finančných sprostredkovateľov, opäť priniesla Colonnade významné ocenenia za kvalitu produktov, služieb aj odborný prístup.
V tohtoročnom ročníku poisťovňa Colonnade získala 1. miesto v kategórii Poistenie priemyslu a podnikateľov a zároveň 1. miesto v kategórii Tím upisovateľov rizík v poistení priemyslu. Ďalší úspech zaznamenala aj v kategórii Poistenie občanov, kde obsadila 3. miesto.
„Veľmi si vážime, že nás sprostredkovatelia ocenili až v troch kategóriách. Víťazstvá v daných oblastiach potvrdzujú silu našich odborníkov, ktorí stoja za kvalitnými riešeniami. Ďakujem všetkým kolegom z Colonnade za ich prácu, nasadenie a dôveru našich partnerov,“ uviedol Marian Bátovský, generálny riaditeľ Colonnade Insurance.
O ankete SIBAF® Award
Ocenenia SIBAF® Award sú výnimočné tým, že vychádzajú z priamej spätnej väzby sprostredkovateľov, profesionálov, ktorí denne komunikujú s klientmi a majú praktickú skúsenosť s fungovaním poisťovní. Ich hodnotenie je preto dôležitým meradlom kvality produktov, služieb aj spolupráce.
Kompletné výsledky Colonnade Insurance v ankete SIBAF® Award 2025:
Poistenie priemyslu a podnikateľov
Obchodné meno / Hodnota dosiahnutých bodov
- Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu – 5,322
- Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu – 5,215
- MSIG EUROPE SE, pobočka poisťovne z iného členského štátu – 4,953
- PREMIUM Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu – 4,753
- ČSOB Poisťovňa, a.s. – 4,392
Poistenie občanov
Obchodné meno / Hodnota dosiahnutých bodov
- Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu – 6,135
- PREMIUM Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu – 5,961
- Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu – 5,619
- Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. – 4,984
- UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu – 4,887
Tím upisovateľov rizík v poistení priemyslu
Obchodné meno / Hodnota dosiahnutých bodov
- Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu – 6,101
- Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu – 5,429
- PREMIUM Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu – 5,290
- UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu – 4,931
- Union poisťovňa, a.s. – 4,819
Úspech v ankete SIBAF® Award je pre Colonnade ďalším potvrdením jej dlhodobého zamerania na kvalitu, profesionalitu a partnerský prístup. Poisťovňa, ktorá je súčasťou finančnej skupiny Fairfax a má rating A- od agentúry A.M. Best, patrí k popredným poskytovateľom neživotného poistenia na Slovensku.