Prečo sa január volá január? Boh Janus pozerá dopredu aj dozadu

Prečo je január januárom? Mnohé z toho, čím sa riadime, čo oslavujeme a čo využívame v kalendári, nemá spojenie s kresťanstvom, ale je pozostatkom dávnych čias, periód, kultúrnych zvyklostí, ako aj vplyvu prvej veľkej civilizácie, ktorá stanovila jasné meranie času. Rímskej ríše. Aj keď sme v minulosti mali mesiace v slovanskom jazyku, prevážili pomenovania, ktoré pozná celý svet a máme január. Nie vždy bol prvým mesiacom, ako sme už vysvetlili v iných článkoch dávnejšie. Ale keď už sa zaviedol, prečo ten názov?
Január je pre väčšinu ľudí mesiacom nových začiatkov, návratu k realite po sviatkoch a tichého rozbehu roka. Jeho názov však nie je náhodný ani moderný. Má korene hlboko v antike a súvisí s jednou z najzaujímavejších postáv rímskej mytológie.
Boh Janus: pán dverí, prechodov a času
Názov január pochádza z latinského Ianuarius, ktorý je odvodený od mena rímskeho boha Janusa (Ianus). Janus bol výnimočný tým, že ho Rimania zobrazovali s dvoma tvárami. Jedna sa pozerala dozadu, druhá dopredu. Symbolizoval prechody, začiatky a konce, vstupy a východy, ale aj plynutie času. Aké príznačné pre silvestrovskú noc a prelom rokov.
Janus nebol bohom vojny ani prírody. Bol bohom zmien. Strážil dvere domov, brány miest a symbolicky aj prechody medzi starým a novým. Práve preto mu Rimania zasvätili prvý mesiac v roku. Január sa stal akousi pomyselnou bránou, cez ktorú rok vstupuje.
Prečo január na začiatku roka?
Zaujímavosťou je, že január nebol vždy prvým mesiacom roka. V najstaršom rímskom kalendári sa rok začínal marcom, mesiacom zasväteným bohu Marsovi. Január a február boli doplnené až neskôr, pravdepodobne v 7. storočí pred n. l. (viac v článku)
Až v roku 153 pred n. l. Rimania oficiálne stanovili začiatok roka na 1. január. Dôvod bol pragmatický. Práve v tomto období nastupovali do úradov noví konzuli. Január sa tak stal nielen symbolickým, ale aj administratívnym začiatkom roka. Tento model neskôr prevzala aj juliánska a gregoriánska kalendárna reforma, ktorú používame dodnes. Vzbury za návrat k niečomu tradičnému slovenskému tak môžu začať za 3, 2, 1…
Dvere, kľúče a symbolika začiatku
Janus sa často zobrazoval s kľúčom v ruke. Kľúč neznamenal len fyzické otvorenie dverí, ale aj rozhodnutie, kam sa človek posunie ďalej. Práve preto sa január v mnohých kultúrach spája s predsavzatiami, plánmi a bilancovaním. Nie je to náhoda ani moderný výmysel. Už Rimania v januári prinášali Janusovi obety a želali si šťastný priebeh roka. Tento zvyk sa postupne transformoval do novoročných prianí, rituálov a symbolických začiatkov, ktoré poznáme aj dnes.
Zaujímavé je, že názov január je podobný vo väčšine európskych jazykov. Anglické January, francúzske janvier, talianske gennaio či španielske enero majú spoločný latinský základ. Aj v slovenčine sme si zachovali pôvodný význam, hoci už si ho bežne neuvedomujeme.