4 spôsoby, ako vyriešiť najčastejšie problémy s tlačiarňou

Zápasíte občas so svojou tlačiarňou? Pripravili sme pre vás niekoľko jednoduchých a rýchlych riešení, ktoré vám pomôžu vysporiadať sa s úplnou väčšinou vašich problémov s tlačou.

1. Skontrolujte, či máte správny atrament alebo toner

Tlačila vaša tlačiareň bez problémov celé veky, ale keď do nej vložíte nový cartridge, už tak skvele nefunguje? Skontrolujte, či ste si zaobstarali správny atrament alebo toner. To znamená buď priamo model predpísaný výrobcom (to znamená originálny toner HP pre tlačiareň HP a podobne) alebo nejaký kvalitný kompatibilný alternatívny toner.

2. Čo si počať s tlačovými zápchami?

S tlačiarňou upchatou papierom sa niekedy stretol takmer každý. Útroby väčšiny tlačiarní sú našťastie pomerne ľahko prístupné, takže stačí len otvoriť veko a opatrne vytiahnuť zaseknutý papier pomalým otáčaním valca. Je dôležité vyhnúť sa natrhnutiu papiera, rovnako ako vykonávať celú operáciu s vypnutou tlačiarňou. Inak by mohlo dôjsť k jej poškodeniu.

3. Kedy ste naposledy aktualizovali ovládač tlačiarne?

Ak si nie ste istí tým, ktorý ovládač konkrétne potrebujete, navštívte stránky výrobcu tlačiarne. Nájdete ho ľahko podľa konkrétneho typu vašej tlačiarne. Pred prevzatím a inštaláciou nového ovládača sa ale uistite, že ste si zálohovali svoj starý ovládač. Ide o poistku pre prípad, že by nová verzia ovládača nefungovala. V tom prípade jednoducho znovu nainštalujete staršiu verziu.

4. Skontrolujte starobu vašej tlačiarne. Dosť možné, že je staršia, než si myslíte

Ako dlho už používate svoju tlačiareň? Pokiaľ ju používate v domácnosti a je staršia ako 5 rokov, najskôr dozrel čas na upgrade. Od doby, kedy ste si ju zaobstarali, uplynulo totiž more času a technológia tlače aj výroby tonerov prešla poriadny kus cesty. Vôbec pritom nezáleží na tom, o ako renomovanú značku sa jedná. Pri kancelárskych tlačiarniach to platí dvojnásobne.

Navyše aj obstaranie nových náplní pre tlač sa začína predražovať s tým, ako po nich klesá dopyt, a preto je čoraz ťažšie ich zohnať. Novšie modely tlačiarní sú naviac tiež úspornejšie čo do spotreby energií aj farby. Preto sa z dlhodobého hľadiska jedná o výhodnejšiu investíciu, než ďalšie roky tlačiť sa zastaranou tlačiarňou.

99% problémov sa dá vyriešiť vypnutím tlačiarne a jej následným vypojením zo siete, čím tlačiareň zresetujete. Potom je vhodné chvíľu počkať, ísť si uvariť kávu, vrátiť sa, tlačiareň zapnúť a následne skúsiť vytlačiť testovací dokument. Pokiaľ ani tento postup nezabral, zrejme sa jedná o závažnú poruchu a nezostáva nič iné, než kontaktovať výrobcu, prípadne zakúpiť úplne nové zariadenie.