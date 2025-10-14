Cukrkandl spája fantáziu, humor a nečakané dobrodružstvo

Magický svet, kde hrdinstvo nosí biely plášť, ožil včera večer v bratislavskom CINEMAX BORY počas slávnostnej premiéry výnimočného rodinného filmu Cukrkandl. Atmosféra bola presne taká, ako film samotný, čarovná a s úsmevom na perách.
Na červenom koberci nechýbali tvorcovia, hlavné herecké tváre, médiá ani známe osobnosti. Režisér a scenárista Pavel Jandourek, za Čechy producenti Miloslav a Pavel Šmídmajerovci, za Slovensko producent Ľubomír Slivka, hlavný kameraman Peter Bencsik aj herci Vica Kerekes, Marek Adamczyk, Juraj Hrčka, Marek Ťapák alebo malá predstaviteľka Anička Vaňková si mohli spokojne vydýchnuť. Publikum odchádzalo nadšené.
Rodinný príbeh Cukrkandl príde v distribúcii Continental film už 23. októbra a prinesie presne to, čo rodiny v kine hľadajú. Vizuálny zážitok, láskavý humor, napätie, silnú hlavnú hrdinku a príbeh, ktorý poteší malých aj veľkých.
Kúzelné mestečko Medov
Cukrkandl je dôkazom, že dobrodružstvo môže mať viacero podôb a niekedy nosí biely plášť. Odohráva sa na prelome 19. a 20. storočia v mestečku Medov, kde prichádza mladá zubárka Anička Jesenská (Tereza Ramba), aby prebrala dom, skleník a ordináciu po svojom strýkovi. Deti si ju rýchlo obľúbia, dospelí už menej. Anička má totiž iný prístup, a to citlivý, moderný, a hlavne bezbolestný.
Anička v skleníku svojho strýka objavuje peruánsku bylinku, ktorá tlmí bolesť, lieči zuby, no niektorým poriadne znepríjemní život. Najmä Dr. Druml (Maroš Kramár), ktorý má so zubárčinou aj svoj biznis plán a záhadný továrnik Štorch (Jiří Dvořák) jej začnú hádzať pod nohy jeden cukrík za druhým. Spolu s miestnymi deťmi a staviteľom Karolom Rézlom (Marek Adamczyk) však Anička ukáže, že odvaha a férovosť môžu zmeniť celé mesto.
Hrdinka pre dnešné dievčatá
Hlavnú predstaviteľku láskavú Aničku stvárnila známa herečka Tereza Ramba. Tá opisuje svoju postavu takto: „Anička je v podstate taká prvá feministka. Prichádza do nového mesta a spraví tam poriadok. Milujem, že film nepodceňuje detského diváka. Režisér vytvoril krásny fantastický svet dobra a zla. Doma mám dcérku a veľmi sa mi páčilo, že táto postava ukazuje, že aj žena môže byť hrdinkou bez toho, aby musela mávať mečom. Anička má empatiu a odvahu. Taktiež vyzdvihujem, že príbeh hovorí deťom niečo dôležité, bez toho, aby ich podceňoval. A to je dnes vzácne.“ Jej blízkym priateľom sa stane staviteľ Rézl, ktorého stvárnil herec Marek Adamczyk. Ten si natáčanie pochvaľoval. „Natáčanie bolo úžasné. Od scenérie až po rekvizity. Bolo to ako vstúpiť do rozprávky, ktorá má aj poučenie.“
Aj v úlohe negatívnych postáv si zahrali hviezdne tváre. Herec Maroš Kramár hrá miestneho zubára s pochybnými praktikami. „Áno, som ten zlý zubár! Mám rád takéto postavy, sú farebnejšie a zábavnejšie. Film má ale krásne posolstvo a deti si ho určite užijú.“ V úlohe učiteľky, nie však láskavej, ale intrigánskej a klebetnej sa zase predstavila Vica Kerekes. „Moja postava má byť pôvabná, no nesympatická. To ma veľmi oslovilo. Režisér mal odvahu ma do takej role obsadiť. Som temperamentná dcéra továrnika a spoločne deti zásobujeme sladkosťami,“ s úsmevom prezradila.
Inšpiroval ho reálny zubár
Režisér a scenárista Pavel Jandourek opisuje Cukrkandl ako: „Je to rodinný fantazijný film. Ja tomu hovorím detský magický realizmus. Všetko, čo sa vo filme deje, sa pokojne mohlo udiať, ak máte trošku fantázie. Chceli sme vytvoriť svet, ktorý deti zaujme a dospelých nesklame.“ Inšpiráciou pre vznik príbehu bol reálny zubár Václav Kostohryz, ktorý Jandourkovi navrhol, aby namiesto princezien vytvoril rozprávku zo zubárskeho odboru. A nápad sa ujal. Scenár vznikol počas lockdownu, keď režisér doslova „googlil“ lokácie: „Skleník sme našli uprostred nemocnice v Hodoníne, nikto o ňom nevedel a je čarovný. Točíte štyri dni v magickom priestore a ani nemusíte veľa čarovať kamerou.“
Cukrkandl nie je len film o zuboch a sladkostiach. Je to vizuálny zážitok, ktorý si užijú malí, veľkí aj tí, čo zubára obchádzajú oblúkom. V čase, keď sa aj detský svet zjednodušuje na rýchle riešenia, prichádza film, ktorý deti berie vážne. Ukazuje im, že empatia, odvaha a láskavosť majú zmysel. A robí to zábavne, čarovne a s dávkou nostalgie, akú dnešné rozprávky často postrádajú. Slovenskí diváci výnimočnú snímku môžu vidieť už 23.októbra v distribúcii Continental film.