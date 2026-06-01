Majstrovstvá sveta vo futbale pre deti: kniha o futbalovej histórii

Futbal patrí medzi najpopulárnejšie športy na svete. Majstrovstvá sveta sledujú miliardy ľudí a mená ako Pelé, Maradona, Zidane či Messi poznajú aj tí, ktorí futbal pravidelne nesledujú. Pre deti však bývajú historické udalosti, rekordy a štatistiky často príliš vzdialené alebo komplikované.
Nová kniha Majstrovstvá sveta vo futbale pre deti sa preto pokúša predstaviť históriu najväčšieho futbalového turnaja spôsobom, ktorý je zábavný, prehľadný a primeraný mladým čitateľom. Každá strana to pritom robí obrazovou formou, zrozumiteľne a prekvapivo úspešne. Dokonca tak veľmi, že kniha nadchne aj rodičov.
Keď sa futbalové dejiny čítajú ako príbehy
Kniha Daniela Kollára mapuje príbehy majstrovstiev sveta od prvého turnaja v roku 1930 až po šampionát v Katare v roku 2022. Nejde však o klasickú encyklopédiu plnú suchých údajov. Každé obdobie približuje prostredníctvom krátkych príbehov, zaujímavých udalostí a osobností, ktoré ovplyvnili dejiny futbalu.
V ukážke sa napríklad objavuje príbeh sedemnásťročného Pelého na šampionáte vo Švédsku v roku 1958, cesta Československa do finále v Čile 1962, historické víťazstvo Slovenska nad Talianskom na majstrovstvách sveta 2010 či dramatické finále Argentíny a Francúzska v Katare 2022. Podstatné veci nechýbajú, zaujímavé udalosti rovnako tak a pokiaľ sa s podujatím spája niečo zábavné, je to tam tiež. Nakoniec môžete knihe poďakovať aj za také vysvetlenia, ako keď celé roky nerozumiete prečo sa hovorí „chytáš ako Šrojf“ a náhle to v jednej kapitole pochopíte.
Mapy, ilustrácie a fakty, ktoré si deti zapamätajú
Jednou z najzaujímavejších vlastností knihy je spôsob spracovania informácií. Každý šampionát dopĺňajú mapy hostiteľských krajín, ilustrácie, grafické prvky a prehľadné štatistiky. Mladý čitateľ sa tak dozvie nielen to, kto vyhral, ale aj koľko tímov sa turnaja zúčastnilo, koľko gólov padlo alebo aká bola návštevnosť.
Kniha je slovenským originálom vydavateľstva DAJAMA, a nie je zahraničnou prekladanou knihou. Zostavené informácie sú tak pôvodné, písané autorom s mimoriadnym prehľadom o futbalovej histórií. Pre Daniela Kollára táto kniha nie je prvou s futbalovou tematikou.
Nechýbajú ani rubriky „Vieš, že…“, ktoré ponúkajú menej známe zaujímavosti. Deti sa napríklad dozvedia, že rekord 13 gólov na jednom šampionáte stále drží Francúz Just Fontaine, že slovenský brankár Viliam Schrojf bol vyhlásený za najlepšieho brankára MS 1962 alebo že Lionel Messi v Katare vytvoril rekord v počte štartov na majstrovstvách sveta. Áno, píše sa Schrojf, hoci hovorové spojenie „chytáš ako Šrojf“ máme v učiach zachytené možno vo fonetickej podobe.
Pre slovenských čitateľov môže byť zaujímavé, že kniha nezabúda ani na domáce futbalové príbehy. Pripomína historickú cestu Československa do finále v roku 1962, výnimočné výkony našich futbalistov, či prvú účasť samostatného Slovenska na svetovom šampionáte v Juhoafrickej republike v roku 2010. Nechýba ani legendárny zápas Slovensko – Taliansko 3:2, ktorý patrí medzi najpamätnejšie momenty slovenského futbalu. Dostupné ukážky nám odhaľujú len časť knihy, no zvyšok môže byť ešte zaujímavejší.
Ukážka naznačuje, že autor sa nesnažil vytvoriť len prehľad výsledkov. Futbal tu slúži aj ako cesta k poznávaniu sveta. Deti sa stretávajú s príbehmi krajín, významných udalostí, prírodných katastrof, rekordov aj športového fair play. Kniha tak prepája šport, históriu, geografiu a zaujímavosti do jedného celku.
Kniha je v predaji na:
- https://www.bux.sk/knihy/831410-majstrovstva-sveta-vo-futbale-pre-deti.html
- https://www.martinus.sk/3909183-majstrovstva-sveta-vo-futbale-pre-deti/3679367
- https://www.megaknihy.sk/sport/26539249-majstrovstva-sveta-vo-futbale-pre-deti.html
- https://www.pantarhei.sk/640849-majstrovstva-sveta-vo-futbale-pre-deti-daniel-kollar
- https://www.littera.sk/kniha/218031
Futbalové zaujímavosti pre novú generáciu fanúšikov
Publikácia vychádza 18. mája 2026, má 64 strán vo formáte blízkom A4 a je určená predovšetkým deťom približne od 6 do 12 rokov. Podľa ukážky ide o knihu, ktorá sa snaží prebudiť zvedavosť a ukázať, že za každým veľkým zápasom, rekordom či trofejou sa skrýva príbeh hodný rozprávania. Pre mladých fanúšikov futbalu môže byť prvým krokom k objavovaniu histórie najväčšieho športového podujatia planéty.
Ide o originál, ktorý si zaslúži pozornosť čitateľa hrajúceho futbal, alebo so záujmom o šport.