Brno ukázalo, že dobročinnosť sa dá robiť aj v drobnom

Pripravil Roman

V Brne vznikla originálna iniciatíva, ktorá ukazuje, že zmysluplné zmeny nemusia prichádzať len z úradov či veľkých projektov. Umelecká výzva „Zasypeme námestie štrkom“ s názvom „Zasyp mě!“ spojila obyvateľov mesta v jednoduchej, no hlboko symbolickej aktivite – drobným štrkom vypĺňajú špáry medzi dlaždicami na vydláždenom námestí.

VánoceBrno - akce Zasyp mě
Ilustračná snímka z dobročinnej akcie Zasyp mě! V Brne, Facebook stránky: Vánoce Brno

Cieľom je sprístupniť povrch ľuďom na vozíčkoch, osobám s barlami či matkám s kočíkmi. V skutočnosti však v neposlednom rade aj ženám v topánkach na opätkoch. Miesto, ktoré bolo dovtedy len esteticky pôsobivé, sa vďaka tejto úprave stáva aj funkčným a priechodným, či bezpečnejším priestorom. Usporiadateľkou je umelkyňa Kateřina Šedá, ktorá sa nie len touto iniciatívou pokúsila zviditeľniť inak prehlaidané Rímske námestie v Brne.

S porozumením pre občianske iniciatívy

Na rozdiel od niektorých neoficiálnych zásahov do verejného priestoru sa táto iniciatíva nestretla s odporom. Naopak, mestská správa Brna jej vyjadrila pochopenie a podporu. Organizátori postupovali so súhlasom úradov a samotné mesto ocenilo, že ide o projekt s reálnym spoločenským prínosom, ktorý nevznikol ako protest, ale ako pomoc. Mesto bolo dokonca pripravené dokončiť vysypanie špár odbornou firmou, ak by to nestihla verejnosť.

Podobné aktivity dokazujú, že dobročinnosť nemusí mať formu finančnej zbierky či charitatívnej kampane. Aj lopatka štrku a spoločná vôľa môžu byť prejavom spolupatričnosti a rešpektu voči druhým. Takéto iniciatívy posilňujú vzťah medzi mestom a jeho obyvateľmi, rozvíjajú komunitného ducha a ukazujú, že aj malé kroky v mene empatie môžu mať veľký dosah – nielen pre ľudí, ktorí ich priamo využijú, ale aj pre celé mesto, ktoré sa učí byť prístupnejším a ľudskejším.

Viac informácií a iniciatíva na Facebooku:

Roman
Roman Autor článku s tematikou zábavy, televízie, alebo niektorých spoločenských problémov. Pochádza zo stredného Slovenska a na striedačku žije v Rakúsku.

