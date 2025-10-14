10.4 C
Medzinárodný deň elektroodpadu: skrytý poklad či ekologická hrozba?

Pripravil Tlačové správy

Každý deň narastá množstvo elektronického odpadu v domácnostiach po celom svete, pričom málokto si uvedomuje, aké cenné suroviny sa v ňom skrývajú. Elektroodpad je najrýchlejšie rastúcim druhom odpadu na Slovensku, s ročným nárastom približne 3 %. Celosvetovo sa podľa štatistiky OSN produkcia elektronického odpadu zvyšuje o 2,6 milióna ton ročne a do roku 2030 by mohla dosiahnuť 82 miliónov ton. Pri príležitosti Medzinárodného dňa elektroodpadu, ktorý pripadá na 14. októbra, sme sa pozreli aj na zaujímavé príbehy ukryté za starou elektronikou.

Recyklácia a elektroodpad, zdroj: BlackA, tlačová správa

Stabilné množstvo, menšia hmotnosť

Podľa údajov spracovateľského centra Arguss množstvo elektroodpadu v posledných rokoch zostáva stabilné, no jeho zloženie a hmotnosť sa menia. Elektronické zariadenia sú dnes ľahšie, čo znamená, že na spracovanie rovnakého množstva elektroodpadu je potrebné vyzbierať viac kusov. Kovy v zariadeniach sú často nahrádzané plastami a drahé kovy a materiály sú z ekonomických dôvodov nahrádzané lacnejšími a v menšom množstve.

Recyklácia a elektroodpad, zdroj: BlackA, tlačová správa

Martin Madaj zo spoločnosti Arguss vysvetľuje: „Hmotnosť elektroodpadu klesá, ale počet kusov, ktoré musíme spracovať, narastá. Napriek týmto zmenám sa darí recyklovať až 90-95 % materiálov, ktoré by inak skončili na skládkach. Pritom zákonom stanovené percento zhodnotenia niektorých materiálov je 75 – 85 %, čiže u nás z každého kilogramu elektroodpadu dokážeme zachrániť 900-950 gramov druhotných surovín.“ Ročne tak z 1500 ton elektroodpadu zhodnotia a posunú na recykláciu viac ako 1350 ton materiálov.

Neviditeľné stopy života, ktorými nám telo posiela dôležité správy

Cenné suroviny z recyklácie

Z elektroodpadu sa získavajú rôzne materiály, ako je železo, meď, hliník, sklo a plasty. Okrem nich sa spracovávajú aj drevo a betón, ktorý pochádza najmä z pračiek. Niektoré kovy sú po vytriedení pripravené na ďalšie spracovanie, zatiaľ čo komponenty ako plošné spoje a káble putujú k iným spracovateľom. Tí z nich chemicky separujú vzácne kovy, ako zlato, meď a platinu. Za posledných päť rokov sa podarilo v tomto spracovateľskom centre vyseparovať viac ako 12,5 tony medi, 57 ton hliníka, 704 ton skla, 118 ton plošných spojov, 2 600 ton železných kovov, 917 ton plastov a 250 ton betónu. Zvyšok tvoria iné druhotné suroviny, obaly, guma, batérie a iné komponenty, ktoré sú určené na ďalšie spracovanie. „Samozrejme, existujú aj časti, ktoré sa nedajú zhodnotiť. Tieto sa následne vracajú do výrobných procesov, čím sa šetria prírodné zdroje a znižuje sa environmentálna záťaž,“ dodáva Martin Madaj.

Historické kúsky a rekordné náklady

Recyklačné centrá sú tiež miestom, kde sa zhromažďujú netradičné a historické kúsky elektroniky. Sú medzi nimi staré televízory z obdobia komunizmu, žehličky plnené uhlím či pôvodné modely osobných počítačov. „Máme v zbierke aj rôzne staré fotoaparáty a rádiá, ktoré kedysi slúžili aj ako kus nábytku. Urobili sme si z nich menšiu výstavu v našom recyklačnom centre v Loku, aby nám pripomínali technologický pokrok,“ hovorí M. Madaj.

Okrem jednotlivých unikátov centrum zaznamenalo aj rekordné „náklady“ od zákazníkov. Tie najväčšie zbery pochádzajú najmä od spoločností a štátnych inštitúcií, ktoré hromadne menia počítače, monitory a podobne. „Zaujímavosťou bolo, keď sme po celej Slovenskej republike likvidovali telefónne automaty. Či už na mince, alebo na karty. Keď končili svoju činnosť, a tiež vyradené bankomaty, ktoré sa menili za novšie a bezpečnejšie verzie,“ uzatvára Martin Madaj.

Tlačové správy
