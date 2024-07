Cestovanie s deťmi: Ako naplánovať úspešnú rodinnú dovolenku?

Cestovanie s deťmi má úplne iný rozmer. Avšak dobre naplánovaná dovolenka je základom úspechu. Ako na to? Inšpirujte sa tipmi, vďaka ktorým rodinnú dovolenku zvládnete ľavou zadnou.

Pri plánovaní rodinnej dovolenky je najdôležitejšie zohľadniť a brať do úvahy potreby jednotlivých členov rodiny, predovšetkým tých najmenších, rešpektovať režim dňa a prispôsobiť tomu cestovanie, ubytovanie, stravovanie aj program počas celého pobytu.

Zvážte potreby a záujmy svojej rodiny

Každý si pod slovom dovolenka predstavuje niečo iné. Niektoré rodiny si dokážu užiť spoločnú dovolenku, ak majú dostatok aktívneho pohybu, majú možnosti na turistiku, prechádzky alebo spoznávanie histórie, kultúry a prírody. Pre iných je dovolenka o oddychu strávenom na pláži alebo pri bazéne celé dni.

Láka vás to k moru? Na výber máte neuveriteľne veľa možností. Je len na vás či dáte prednosť exotike, ešte neprebádaným miestam alebo obľúbeným navštevovaným destináciám. Pozrite si letenky Bratislava Split, vďaka ktorým sa rýchlo a pohodlne dostanete do jedného z centier chorvátskej Dalmácie. Môžete preskúmať historické uličky mesta a zároveň máte blízko k moru.

Rodiny s deťmi radi vyhľadávajú rezorty, ktoré vďaka širokej škále atrakcií pre rôzne vekové kategórie zabezpečia, že deti sa počas dovolenky isto nudiť nebudú. Pestrý rozvrh aktivít počas celého dňa a animačný program je pre deti skvelou príležitosťou venovať sa tomu, čo majú radi a zároveň môžu spoznať nových kamarátov. Pokiaľ si svoju dovolenku predstavujete na takomto mieste, stačí si zadať vo vyhľadávačoch tipy na obľúbené rodinné rezorty vo vami vybranej krajine.

Túžite skôr po dobrodružnej dovolenke? Čo tak pestrý program – spoločné bicyklovanie, návšteva múzeí, plavby po známych kanáloch, prechádzky nádhernými parkmi a možnosť urobiť si spoločný piknik, ochutnať deťmi obľúbené palacinky či hranolky. Tak toto všetko a oveľa viac sa dá zažiť v Holandsku. Rezervujte si letenky Amsterdam a objavujte so svojou rodinou mesto, ktoré má čo ponúknuť dospelým, ale aj deťom. Je príkladom toho, že za zábavou a spoznávaním sa môžete vydať na nie úplne tradičné vyhľadávané miesto pre rodinnú dovolenku.

Naplánujte si cestu do posledného detailu

Pokiaľ cestujete autom dlhšie, rátajte aj s pauzami, prospejú tak deťom, ako aj vám dospelým. Niektoré deti sú prispôsobivé a cesta autom je pre nich samotným dobrodružstvom. Ak to však vo vašom prípade tak nie je, nezúfajte. Vyzbrojte sa poriadnou dávkou trpezlivosti a pripravte sa na cestu so svojimi ratolesťami. K dispozícii majte obľúbené pesničky, hry, audio rozprávky, hračky a aktivity do auta primerané veku, ktoré deti zabavia na určitý čas. Po ruke majte aj nejaké obľúbené snacky a ovocie. So staršími si viete zahrať rôzne slovné hry, vďaka ktorým vám čas strávený cestovaním v aute rýchlejšie zbehne. Ak má vaše dieťa problémy s cestovaním a trpí nevoľnosťou, povinnou výbavou sú lieky a doplnky, ktoré mu pomôžu zvládnuť cestu v čo najväčšej pohode. To isté platí aj v prípade, že sa rozhodnete s deťmi letieť na dovolenku. Určite si preverte rôzne ponuky letov a vyberte si to, čo najviac vyhovuje vašim potrebám. Vďaka platforme eSky.sk máte prístup ku všetkým ponukám leteckých spoločností na jednom mieste.

Poobzerajte sa po baby-friendly ubytovaní

Na dovolenke, hlavne pri menších deťoch oceníte, ak budete ubytovaní na mieste, ktoré svojím vybavením myslí aj na tých najmenších. Pred rezerváciou si overte, či vybrané ubytovanie poskytuje napríklad detskú postieľku, schodík, ktorý pomôže vašim ratolestiam dočiahnuť k umývadlu, detskú jedálenskú stoličku a podobne. Sú to len maličkosti, ktoré môžu uľahčiť váš pobyt. Samozrejme k baby-friendly ubytovaniu patria možnosti, akými sú ihrisko, detský kútik, bazén a možnosti animačného programu. Pri výbere ubytovania myslite predovšetkým na to, aby sa nachádzalo na bezpečnom mieste a overte si takisto občiansku vybavenosť v okolí. Prečítajte si recenzie, ktoré vám pomôžu vytvoriť si obraz o danom mieste.

Zbaľte svoju batožinu s prehľadom

Pri balení dbajte na to, aby ste vzhľadom k dĺžke pobytu, miestu, aktivitám, sezóne mali primerané oblečenie a obuv v dostatočnom množstve pre každého člena rodiny. Veci pre deti baľte s rezervou, pokiaľ ich potrebujete počas dňa viackrát prezliecť, rátajte aj s náhradným oblečením. Spíšte si zoznam, vďaka ktorému nezabudnete na všetko potrebné. Súčasťou batožiny by mala byť aj základne vybavená rodinná lekárnička, aby ste mali po ruke lieky na bežné ochorenia, s ktorými sa počas pobytu môžete stretnúť. Nevyhnutnosťou sú doklady. S deťmi sa dohodnite na výbere ich obľúbenej hračky, knižky alebo hry. Pribaliť im môžete obľúbenú deku alebo vankúš. Aj vďaka tomu sa deti lepšie aklimatizujú v cudzom prostredí, lebo budú mať so sebou kúsok domova.