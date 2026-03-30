Apríl plný hviezd: Super Mario, Michael Jackson aj návrat Mirandy Priestly!

Počas apríla sa na filmové plátna vracajú legendy. Tešiť sa môžete na známu postavičku Super Maria, pop legendu Michaela Jacksona aj módnu ikonu Mirandu Priestly. Okrem toho CINEMAX chystá špeciálne projekcie k Svetovému dňu povedomia o autizme.
Apríl v CINEMAX odštartuje projekt, ktorého cieľom je sprístupniť kino pre všetkých. Pri príležitosti Svetového dňa povedomia o autizme pripravuje už 1. apríla po celom Slovensku špeciálne projekcie pre deti s poruchou autistického spektra a ich rodiny, a to v spolupráci s OZ Nevyautuj autistu. Tieto premietania budú prispôsobené tak, aby sa deti cítili komfortne. Tlmené svetlo, nižšia hlasitosť či uvoľnenejšia atmosféra bez stresu, aj týmto krokom chce CINEMAX vytvárať bezpečný priestor, kde si deti môžu naplno užiť film bez obáv a rodičia bez zbytočného napätia, pričom kinosály sú počas podujatia vyhradené len pre túto aktivitu a vstup je bezplatný.
Na túto aktivitu nadväzuje aj kreatívna kampaň agentúry Agoška, ktorá upozorňuje na dôležitosť inklúzie a ukazuje, že kino môže byť miestom pre všetkých, a to bez rozdielov. Viac informácii sa dozvedia záujemci na stránke OZ Nevyautuj autistu.
Mario a Luigi sú späť
Na začiatok mesiaca sa môžu tešiť najmä rodiny s deťmi. Do kín prichádza pokračovanie obľúbeného hrdinu v snímke Super Mario galaktický film. Mario a Luigi síce zachránili princeznú Peach, no ich dobrodružstvo zďaleka nekončí. Očakávajte opäť super dvojicu a akčnú zábavu. Film Super Mario galaktický film si budú môcť diváci vychutnať aj počas Rodinnej nedele, a to 5. apríla o 16 hod. vo všetkých kinách CINEMAX, kde ich čaká bublinkový nealko drink, skvelé darčeky, tombola a skvelá atmosféra.
Už 23. apríla dorazí do kín aj ďalšia známa hrdinka v animovanom filme Arnie a Barney: Vodné dobrodružstvo kamarátov Včielky Maji. Animovaná rozprávka prinesie dávku humoru aj nečakaných hrdinských momentov. CINEMAX má pre deti nielen skvelé animované filmy, ale aj milé detské koncerty. JOJKO CINEMAX TOUR 2026 už navštívil niekoľko miest a v apríli dá svoju finálnu bodku v Banskej Bystrici (11.4.) a v Žiline (12.4.). Tešiť sa môžete na Sníčka a Dúhalku aj na kamarátov Mojka a Kajku, ktorí prinesú pútavý program plný pesničiek známych z televíznych obrazoviek. Súčasťou programu budú aj súťaže o krásne JOJKO ceny a po koncerte aj fotogramiáda s účinkujúcimi, ktorá je v cene vstupenky.
Film o Jacksonovi
Na svoje si prídu aj fanúšikovia hudby. CINEMAX prinesie jedinečný zážitok v podobe živého prenosu populárnej skupiny BTS a ich svetového turné „Arirang“ z Japonska. Najväčšie K-popové turné v histórii si budete môcť vychutnať v kinách 11. a 18. apríla aj vďaka ARTMAX.
O pár dní neskôr, 23. apríla, dorazí do kín film Michael, ktorý priblíži život a kariéru legendárneho Michaela Jacksona. Snímka vznikla pod producentským dohľadom tvorcu filmu Bohemian Rhapsody a zaujímavosťou je, že hlavného hrdinu stvárňuje Jaafar Jackson, synovec samotného kráľa popu.
Návrat módnej ikony
Koncom mesiaca sa na plátna vracia aj ďalší kultový titul. Diabol nosí Prada 2! Takmer po 20 rokoch sa do svojich ikonických rolí vracajú Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt a Stanley Tucci. Film si môžete vychutnať aj v rámci obľúbenej Babskej jazdy 29. apríla, kde nebude chýbať welcome drink, originálne darčeky, tombola ani jedinečná atmosféra.
Aprílový program dopĺňa aj pestrá ponuka ďalších titulov. Čaká vás výber od očakávanej drámy s Robertom Pattinsonom a Zendayou s príznačným názvom Dráma, cez hororovú komédiu Nevesta na zabitie 2 až po temný film Lee Cronin: Múmia a ďalšie. Jednoducho apríl bude v CINEMAX oslavou filmu vo všetkých jeho podobách.
Okrem toho najväčšia slovenská kinosieť pokračuje aj vo svojej obľúbenej tour Ruža pre nevestu, ktorá prináša filmový zážitok do viacerých slovenských miest. V apríli nás ešte čakajú projekcie v Žiline, Prešove, Martine a Košiciach. Známa reality šou ukončí svoju veľkolepú tour 28.mája v Bratislave finálnou časťou.
Maximálny filmový zážitok si najlepšie vychutnáte vo VIP sálach CINEMAX, kde sa večer začína bez čakania. Lístok si kúpite online, prídete priamo do sály, usadíte sa na pohodlné kožené sedadlá a cez tablet si objednáte presne to, na čo máte chuť. Dajte si prosecco s Meryl Streep, pizzu s Luigim a Mariom alebo si vychutnajte kuracie stripsy pri filme o Michaelovi Jacksonovi. Vo VIP nejde len o film, ale o kompletný zážitok, ktorý chutí rovnako dobre, ako vyzerá na plátne.