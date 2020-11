Ako prejsť na bezlepkovú stravu a ako vyzerá organizácia jedla

Bezlepková strava je nevyhnutnosťou pre pacientov, ktorým bolia diagnostikovaná celiakia. Ide o autoimunitné ochorenie, ktoré sa prejavuje mnohými zdravotnými ťažkosťami po konzumácii lepku. Ale to zrejme viete, keď ste klikli na tento článok. Prechod z klasickej stravy na tú bezlepkovú môže byť v úvodných krokoch značne náročný. Musíte sa oboznámiť s potravinami, ktoré môžete konzumovať a naopak eliminovať až vyčleniť tie, ktoré obsahujú lepok. Bohužiaľ, väčšina bežných surovín, potravín a jedál slovenskej kuchyne obsahuje lepok. Nezúfajte však, na bezlepkovú stravu môžete prejsť jednoducho s našimi skvelými tipmi.

Organizácia jedla

V prvom rade je veľmi dôležité, zbaviť sa jedla, ktoré nemôžete konzumovať a nakúpiť alternatívne výrobky. Omnoho väčší výber nájdete v špecializovaných predajniach alebo internetových obchodoch, akým je napríklad Bezlepkac.sk eshop. Nakúpte si základné suroviny, z ktorých môžete tvoriť recepty. Nesiahajte len po alternatívnych výrobkoch, pretože je dôležité aby ste konzumovali aj potraviny, ktoré sú prirodzene bez obsahu lepku.

Náročné môže byť pre vás spoločné stravovanie v domácnosti, pretože sa budete dostávať do kontaktu s potravinami, ktoré nemôžete konzumovať. V tomto prípade je ideálne odčleniť si svoje potraviny od potravín ostatných, aby ste pri každom varení nemuseli vidieť dobroty, na ktoré nemôžete ani pomyslieť, ak si nechcete spôsobiť zdravotné ťažkosti.

Denník

Na začiatok bude možno pre vás vhodné písať si bezlepkový denník, kde si budete zapisovať všetky poznatky, ktoré sa naučíte o potravinách, recepty a môžete si tiež zapisovať čo ste počas dňa jedli. Budete mať pocit, že máte kontrolu nad vašim stravovaním a rýchlejšie sa do celého procesu stravovania dostanete. Tipy na recepty nájdete napríklad na stránke Kejk.sk.

Vzdelávajte sa

Zmeniť spôsob stravovania sa môže zdať jednoduché, no verte mi, môže vás to poriadne potrápiť. Je preto nesmierne dôležité, aby ste sa v tejto oblasti neustále vzdelávali a obklopovali sa informáciami o bezlepkovej strave. Strava bez obsahu lepku môže byť zdravá a chutná, musíte mať však prehľad o konkrétnych potravinách, ktoré do receptov môžete zakomponovať. Takisto touto cestou môžete zapadnúť do komunity ľudí s podobnými obmedzeniami, vďaka čomu sa budete cítiť viac psychicky v poriadku.

Bezlepková strava dnes už nie je žiadnou novinkou, pretože pacientov s celiakiou neustále pribúda. Je preto jasné, že prechod na bezlepkovú stravu nie je nemožný a keď to zvládli tisíce ľudí pred vami, zvládnete to aj vy. Pokiaľ sa vám bezlepková diéta zdá finančne náročná, môžete využívať aj zľavy, ktoré poskytujú rôzne internetové obchody špecializované na bezgluténové výrobky.