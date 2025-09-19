25.3 C
Bratislava
piatok, 19 septembra, 2025
Adam Ďurica a Zuzana Smatanová a videoklip k Neviem ťa prečítať

Pripravil ZN.SK

Adam Ďurica a Zuzana Smatanová spojili svoje hlasy aj tvorivé sily v piesni Neviem ťa prečítať, ktorá sa nachádza na Adamovom aktuálnom albume Adam. Teraz prichádzajú s emotívnym videoklipom, ktorý ešte viac umocňuje atmosféru skladby. (V rovnakom čase má Zuzka aj inú novinku, keďže oznámila prípravy jej novej knihy Búdkovo).

Adam Ďurica a Zuzana Smatanová, Neviem ťa prečítať, autor: Laco Rychtárik
Adam Ďurica a Zuzana Smatanová, Neviem ťa prečítať, autor: Laco Rychtárik

Nakrúcanie pri Lozorne s atmosférou západu slnka

Videoklip vznikol pod režijnou taktovkou známeho tvorcu Laca Rychtarika. Natáčanie prebiehalo pri Lozorne, kde sa interpreti stretli počas magického západu slnka. Prírodná scenéria v spojení so silnou emóciou piesne vytvorila vizuál, ktorý zdôrazňuje vzájomný hudobný dialóg Adama a Zuzany.

Samotná pieseň Neviem ťa prečítať vznikla spontánne pri spoločnej hudobnej session oboch interpretov. Je výsledkom úprimnej spolupráce dvoch silných autorských mien slovenskej hudobnej scény. Producentom skladby je český hudobný producent Martin Ledvina, ktorý jej dodal moderný zvuk.

Ďurica a Smatanová

„So Zuzkou sa poznáme roky a opäť sa naše cesty stretli pri ďalšej skladbe. Nahrali sme ju počas spoločnej hudobnej session u Martina Ledvinu. Bola to pre nás výnimočná skúsenosť a verím, že aj poslucháči budú cítiť, že ide o pieseň, ktorá  vznikla prirodzene, spontánne a spoločnými silami,“ hovorí Adam Ďurica.

„Spolupráca s Adamom bola veľmi inšpiratívna. Pieseň má silnú výpoveď a natáčanie videoklipu v krásnej prírode pri západe slnka jej dodalo ďalší rozmer. Rovnako aj nahrávanie skladby, ktoré sa tentokrát uskutočnilo v Prahe. Cestovali sme s Adamom spoločne a už počas jazdy skladba získala prvé kontúry. Vlastne celú cestu sme „prekecali“ o tom, ako by sme rozvili celý hudobný nápad,“ dodáva Zuzana Smatanová.

Adam Ďurica, Zuzana Smatanová – Neviem ťa prečítať

  • Hudba: Adam Ďurica
  • Text: Adam Ďurica, Zuzana Smatanová
  • Produkcia: Martin Ledvina, Adam Ďurica
  • Marek Fryčák: bicie
  • Soňa Bachledová: bassgitara
  • Klávesy: Pavel Sotoniak
  • Martin Ledvina: Gitary, synths, programing, strings
  • Spev, gitary: Adam Ďurica
  • Spev: Zuzana Smatanová
  • Mix : Martin Ledvina
  • Mastering : Michal „ Lorenzo“ Ďurica
  • Video maker – Laco Rychtarik
  • Adam Ďurica – ADAM

https://adamdurica.lnk.to/adamalbum

ZN.SK
Pod autorom ZN.SK vychádzajú články externých redaktorov a články viacerých autorov súčasne. Neraz vám tak prinášame rozsiahlu tému, alebo článok neobvyklý voči ostatnej našej tvorbe.

