Talkshow Popojedem štartuje druhú sériu na Spektrum Home

Pripravil Tlačové správy

Bratislava, 18. september – Obľúbená relácia Popojedem sa vracia na obrazovky stanice Spektrum Home. Diváci sa môžu tešiť na rozhovory nielen s hercami a spevákmi, ale aj s režisérmi, duchovnými a ďalšími zaujímavými osobnosťami. Druhá séria originálnej talkshow, ktorú moderuje a zároveň šoféruje Honza Musil, odštartuje v nedeľu 21. septembra o 16:00.

Popojedem, talkshow s Honzom Muselom, 2. séria

Rozhovory netradične

Známe osobnosti, otvorené rozhovory a cesta plná prekvapení. Aj tentoraz sa budú hostia zverovať so svojimi príbehmi v neformálnom prostredí osobného automobilu, zatiaľ čo ich vodič a moderátor Honza Musil spovedá s typickou citlivosťou a empatiou.

Prostredie auta dodáva rozhovorom osobitú uvoľnenosť a intimitu. Necelá polhodinka strávená počas jazdy cestou do práce alebo domov ponúka hosťom možnosť otvoriť témy, ktoré by v televíznom štúdiu možno nikdy neodzneli — či už ide o spomienky z detstva, pracovné výzvy alebo osobné okamihy, ktoré ich posunuli ďalej.

„Nakrúcanie prvej série som si nesmierne užil. Vznikla uvoľnená atmosféra a hostia sa často otvorili viac, než by sami čakali. Boli to chvíle dojímavé, inšpiratívne, ale aj veľmi veselé. O to viac sa teším na ďalšie stretnutia, pretože každá jazda je iná, každé rozprávanie prinesie niečo nové a nikdy vopred neviem, kam nás cesta zavedie,“ hovorí moderátor Honza Musil.

Spektrum Home prináša Šije celá Británia a súboje krajčírov a krajčírok

Kto si sadne na sedadlo spolujazdca?

Diváci sa môžu na jeseň tešiť na dvadsať nových dielov, ktoré bude stanica Spektrum Home vysielať každú nedeľu o 16.00 h. Medzi hosťami budú olympijský kajakár Vavřinec Hradilek, slovenský herec Števo Martinovič, herečka Jana Kolesárová, farárka Anna Marie Kopecká a speváčka Katka Koščová. Druhá séria tak ponúkne pestrý výber príbehov a momentov, ktoré divákov pobavia, inšpirujú aj prekvapia.

Vďaka úspechu prvej série sa Popojedem stal jednou z najvýraznejších relácií stanice Spektrum Home. Diváci oceňovali nielen netradičné prostredie, ale predovšetkým autentické rozhovory, v ktorých sa známe osobnosti ukázali z ľudskej a často aj nečakanej stránky. Práve tento záujem a pozitívne ohlasy boli hlavným impulzom na nakrútenie pokračovania, ktoré sľubuje ešte viac pestrých tém a nezabudnuteľných momentov.

Relácia Popojedem vychádza z maďarského formátu Elviszlek magammal. Produkčne za českou verziou stojí spoločnosť WMN v spolupráci s televíznou stanicou Spektrum Home.

Popojedem, talkshow na kolesách s Honzom Musilom, vysiela televízna stanica Spektrum Home každú nedeľu o 16.00 h.

O AMC Networks International – Central and Northern Europe

AMC Networks International – Central and Northern Europe je súčasťou AMC Networks International. Jednej z popredných medzinárodných spoločností v oblasti televízneho vysielania a distribúcie tematických televíznych staníc so zameraním na strednú a východnú Európu. Zároveň portfólio AMCNI – Central and Northern Europe ponúka televízne stanice v štyroch žánroch. Športové – Sport1, Sport2. Detské – Minimax, JimJam. Zábavno-vzdelávacie – Spektrum, TV Paprika, Spektrum Home. Taktiež filmové – AMC a Film+. Obsah tematických staníc je vytváraný pre miestnych divákov a trhy v rôznych jazykoch. Je dostupný na širokej škále platforiem, vrátane HD služieb, a ponúka aj verzie pre mobilné telefóny.

AMC Networks (AMCX) je domovom mnohých skvelých televíznych a filmových príbehov a postáv, a teda prémiovou destináciou pre nadšené fanúšikovské komunity z celého sveta. Spoločnosť vytvára a zastrešuje populárne seriály a filmy rôznych značiek a prináša ich divákom, kdekoľvek sú. Jej portfólio zahŕňa cielene zamerané streamovacie služby AMC+, Acorn TV, Shudder, Sundance Now, ALLBLK a HIDIVE; káblové televízne siete AMC, BBC AMERICA (tá zahŕňa distribúciu a obchod pre BBC News v USA), IFC, SundanceTV a WE tv; a distribučné vydavateľstvá IFC Films a RIJE Films. Spoločnosť takisto spravuje AMC Studios – svoje interné štúdio, výrobu a distribúciu – ktoré stoja za oceňovanými a medzi fanúšikmi obľúbenými franšízami ako The Walking Dead Universe či Anne Rice Immortal Universe. V neposlednom rade je tu AMC Networks International, ktorá riadi medzinárodnú programovú činnosť spoločnosti.

Ako si mestská rodina poradí so životom na farme? Nový seriál-dokument

Viac informácii nájdete na www.amcnetworksinternational.com.

Tlačové správy
Tlačové správy a články našich partnerov, partnerských portálov a organizácií. Nahliadnite do noviniek rôznych služieb, príprav podujatí a noviniek v komerčnej sfére. Aj Vaša zaujímavosť, činnosť, alebo výrobok, môže byť v článku. Napíšte nám.

