Talkshow Popojedem štartuje druhú sériu na Spektrum Home

Bratislava, 18. september – Obľúbená relácia Popojedem sa vracia na obrazovky stanice Spektrum Home. Diváci sa môžu tešiť na rozhovory nielen s hercami a spevákmi, ale aj s režisérmi, duchovnými a ďalšími zaujímavými osobnosťami. Druhá séria originálnej talkshow, ktorú moderuje a zároveň šoféruje Honza Musil, odštartuje v nedeľu 21. septembra o 16:00.
Rozhovory netradične
Známe osobnosti, otvorené rozhovory a cesta plná prekvapení. Aj tentoraz sa budú hostia zverovať so svojimi príbehmi v neformálnom prostredí osobného automobilu, zatiaľ čo ich vodič a moderátor Honza Musil spovedá s typickou citlivosťou a empatiou.
Prostredie auta dodáva rozhovorom osobitú uvoľnenosť a intimitu. Necelá polhodinka strávená počas jazdy cestou do práce alebo domov ponúka hosťom možnosť otvoriť témy, ktoré by v televíznom štúdiu možno nikdy neodzneli — či už ide o spomienky z detstva, pracovné výzvy alebo osobné okamihy, ktoré ich posunuli ďalej.
„Nakrúcanie prvej série som si nesmierne užil. Vznikla uvoľnená atmosféra a hostia sa často otvorili viac, než by sami čakali. Boli to chvíle dojímavé, inšpiratívne, ale aj veľmi veselé. O to viac sa teším na ďalšie stretnutia, pretože každá jazda je iná, každé rozprávanie prinesie niečo nové a nikdy vopred neviem, kam nás cesta zavedie,“ hovorí moderátor Honza Musil.
Kto si sadne na sedadlo spolujazdca?
Diváci sa môžu na jeseň tešiť na dvadsať nových dielov, ktoré bude stanica Spektrum Home vysielať každú nedeľu o 16.00 h. Medzi hosťami budú olympijský kajakár Vavřinec Hradilek, slovenský herec Števo Martinovič, herečka Jana Kolesárová, farárka Anna Marie Kopecká a speváčka Katka Koščová. Druhá séria tak ponúkne pestrý výber príbehov a momentov, ktoré divákov pobavia, inšpirujú aj prekvapia.
Vďaka úspechu prvej série sa Popojedem stal jednou z najvýraznejších relácií stanice Spektrum Home. Diváci oceňovali nielen netradičné prostredie, ale predovšetkým autentické rozhovory, v ktorých sa známe osobnosti ukázali z ľudskej a často aj nečakanej stránky. Práve tento záujem a pozitívne ohlasy boli hlavným impulzom na nakrútenie pokračovania, ktoré sľubuje ešte viac pestrých tém a nezabudnuteľných momentov.
Relácia Popojedem vychádza z maďarského formátu Elviszlek magammal. Produkčne za českou verziou stojí spoločnosť WMN v spolupráci s televíznou stanicou Spektrum Home.
Popojedem, talkshow na kolesách s Honzom Musilom, vysiela televízna stanica Spektrum Home každú nedeľu o 16.00 h.
