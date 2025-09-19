Otvorenie tajomnej obálky T. G. Masaryka v Lánech a obsah

Dňa 19. septembra 2025 sa v prezidentskom sídle v Lánoch uskutočnilo dlho očakávané otvorenie tajomnej obálky Tomáša Garrigua Masaryka. Slávnostný akt sa konal v rámci živého vysielania Českého rozhlasu Radiožurnál. Otvorenie bolo sprevádzané prítomnosťou významných hostí vrátane prezidenta, historikov a zástupcov kultúrnych inštitúcií. V čase napísania a smrti T. G. Masaryka bol totiž aj našim prezidentom a z historického hľadiska mu môže práve Slovensko v rámci prvej republiky byť vďačné za veľa.
Obálka bola uložená v Národnom archíve, kam sa dostala v roku 2005 prostredníctvom Antonína Suma, osobného tajomníka Jana Masaryka (syna T. G. Masaryka). Vedelo sa, že obálka zachytáva posledné slová, alebo názory, ale neexistuje jednoznačná informácia o tom, z ktorého roku obálka bola. Má ísť o slová, ktoré nechal prezident zaznamenať v čase, keď veril, že zomiera. Takáto situácia v jeho živote bola opakovane. Antonín Sum, právnik a tajomník Jana Masaryka, prinášal do archívov mnoho materiálov. Jeho rodina a Masarykovci boli blízky niekoľko generácií.
Celý záznam je možné vidieť a vypočuť na: https://www.irozhlas.cz/tajemnaobalka
Očakávania a dohady
Pred samotným otvorením obálky sa viedli mnohé diskusie a dohady o jej obsahu. Objavovali sa úvahy, že by mohlo ísť o posledné osobné vyhlásenie, politické odporúčania, či dokonca o možný falzifikát. Historici sa zhodovali, že pôjde o jedinečný dokument, ktorý môže priniesť nový pohľad na Masarykov životný koniec. Verejné vysielanie a otvorenie obálky však nenechávali archivári na ľahkú váhu. Venovali tomu veľkú dôslednosť, postupnosť a profesionalitu a nakoniec dospeli k niekoľkým poznatkom a zisteniam.
Obsah obálky
Po slávnostnom rozpečatení sa ukázalo, že obálka obsahovala päť strán textu písaného prevažne v angličtine. Podľa historikov ide o Masarykov osobný odkaz. V ňom sa objavujú slová: „Jsem nemocný, je to konec, ale neobávám se. Budete pokračovat v práci. Víte jak, ale musíte být opatrní. Ale víte, jak se chovat.“ Tento zápis je interpretovaný ako Masarykov odkaz jeho najbližším spolupracovníkom a nasledovníkom v politickej práci. vety boli dosť útržkové. Nešlo o list, ale rýchly záznam v čase, keď zrejme T. G. Masaryk trpel bolesťami a bol v zlom stave.
Slová, ktoré ešte nie sú vyladeným českým prekladom
Zaznamenané vety tak spomínajú aj slovo hlupák. Napríklad v spojení s Andrejom Hlinkom, ktorého nazval hlupákom, pretože urobil „chybu s Maďarmi“, no zároveň vyzval, aby mu bolo odpustené. Slovo hlupák však spomína aj inokedy. Anglické vety občas doplňujú české slová. Napríklad pojem „funus“ zrejme povedal Masaryk v češtine. Pri funuse treba dodať, že o svojom pohrebe uvažoval už nejaký čas. Bol vo vyššom veku. Bol si vedomý toho, že taká udalosť môže mať silný symbolický potenciál. V liste spomína „První prezident a všechny ty hlouposti… Proč kolem toho dělat velké šarády?“ akoby si uvedomoval, že ako prvý prezident by mal zrejme veľký pohreb, ale chápe, že to pre ľudí znamená veľa. Aj preto zhodnotil, nech teda ľudia pohreb oslávia.
Čechov spomína, že sú pracujúci, ale že ukradnou. O Nemcoch list a prepísaná reč hovorí, že majú istú poctivosť, ale že ukradnú ešte viac. Stále je nutné pripomenúť, že Masaryk bol veľmi kritický. List v angličtine bolo náročné prečítať aj pre rukopis. Zaznie však predsa len myšlienka, ktorú vyslovil: „Jestliže lidé jsou nevzdělaní a hlupí, nemůžete toho moc udělat… lidé jsou rádi hloupí, ale nedělejte jim to jednoduché, hádejte se a hádejte se…“
Súčasné spracovanie dokumentov
Bezprostredne po otvorení a prvom preklade boli dokumenty digitálne nasnímané a budú ďalej sprístupnené. Pani Dagmar Hájková sa popasovala s náročnou úlohou pri ktorej mala veľkú časovú tieseň a očakávania ľudí pred ňou. Tak rýchly preklad pre očakávania, vystrieda neskôr dôkladnejší.
Plánovaná je aj odborná analýza, semináre a výskum, ktorý umožní verejnosti i historikom hlbšie sa oboznámiť s obsahom a významom tohto nálezu. Otvorenie obálky sa stalo významným kultúrno-historickým momentom, ktorý potvrdzuje Masarykov odkaz ako prezidenta Osloboditeľa a jeho stále živý význam pre české dejiny. Zapríčinil aj stúpajúci záujem o osobnosť T. G. Masaryka. Ten je možné uspokojiť priamo na: https://www.mua.cas.cz/cs