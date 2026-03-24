Vysoké Tatry: 3 najobľúbenejšie túry zo Štrbského plesa

Štrbské pleso je turistickou bránou do srdca Vysokých Tatier. Z jeho brehov sa rozbiehajú chodníky rôznej náročnosti, ktoré vedú k vodopádom, horským plesám aj na štíty. Či už ste skúsený turista alebo rodič s neposedným dieťaťom po boku, Štrbské Pleso má čo ponúknuť. Tu sú tri túry, ktoré sa medzi návštevníkmi tešia dlhodobej a zaslúženej obľube.
Popradské pleso – klasika, ktorá neomrzí
Popradské pleso, štvrté najväčšie jazero Vysokých Tatier, leží vo výške 1 494 metrov nad morom v Mengusovskej doline. Má hĺbku 17 metrov a rozlohu takmer 7 hektárov. Ľad ho pokrýva od novembra do mája, letná teplota vody dosahuje v priemere 16 °C, teda rozhodne nie je na kúpanie (to je mimochodom v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny v tatranských plesách ZAKÁZANÉ), ale pohľad na jeho hladinu vám vynahradí všetko ostatné.
Zo Štrbského plesa sa na Popradské pleso dostanete po červenej turistickej značke, ktorá začína pri bývalom Liečebnom dome Helios. Trasa meria približne 5 kilometrov jedným smerom, prevýšenie je 270 metrov a celý výstup zvládnete za 1,5 až 2 hodiny. Súčasťou chodníka je náučný okruh s celkovo štrnástimi zastávkami.
V zime táto trasa vyžaduje zvýšenú pozornosť. Úsek od rázcestia Trigan prechádza lavínovým terénom, preto sa odporúča odbočiť na zelenú značku. Bez ohľadu na ročné obdobie platí, že na kamenistom tatranskom teréne je solídna turistická obuv s pevnou podrážkou a podporou členka podmienkou, nie odporúčaním.
Pri Popradskom plese na vás čakajú dve chaty – Chata pri Popradskom plese a historická Majláthova chata, takže o odpočinok a teplý nápoj núdza nebude. Ak máte chuť predĺžiť si výlet, žltá značka vás od plesa odvedie k Symbolickému cintorínu, miestu venovanému obetiam tatranských nehôd. Chodník k nemu je však sezónne uzavretý (od 15. decembra do 30. apríla).
Popradské pleso je zároveň výborným odrazovým mostíkom pre náročnejšie túry – na Veľké Hincovo pleso, sedlo Ostrvu, Rysy či Kôprovský štít. Ale to je už iná kapitola.
Vodopád Skok – tatranský skvost v Mlynickej doline
Vodopád Skok sa nachádza vo výške 1 801 metrov nad morom v Mlynickej doline a s výškou okolo 25 metrov patrí medzi najvyššie vodopády vo Vysokých Tatrách, konkrétne mu patrí 4. miesto v tomto rebríčku.
Trasa zo Štrbského plesa vedie od hotela FIS, resp. od sedačkovej lanovky na Chatu pod Soliskom, po žltej turistickej značke. Chodník stúpa lesom, vo vyšších polohách prechádza cez kosodrevinu a miestami je poriadne kamenistý. Nie je nebezpečný, no turistickú obuv sa neoplatí podceniť. Celková dĺžka trasy je 11,5 kilometra, prevýšenie dosahuje 410 metrov a na vodopád sa dostanete za 1,5 až 2 hodiny. Cesta späť trvá podobne, takže počítajte s príjemnou poldennou túrou.
Vodopád Skok mení svoju tvár v závislosti od ročného obdobia. Najimpozantnejší je na jar, keď topenie snehu ženie do jeho koryta obrovské množstvo vody. V zime sa premieňa na ľadopád, čo je scenéria, ktorú mnohí turisti považujú za najkrajší tatranský zimný zážitok. Trasa k vodopádu je prístupná celoročne, no chodník pokračujúci nad vodopádom ďalej do Mlynickej doliny na Bystrú lávku je uzavretý od 1. novembra do 31. mája.
Predné Solisko – najľahšie dostupný štít Vysokých Tatier
Predné Solisko s nadmorskou výškou 2 117 metrov je jedným z najľahšie dostupných štítov v celých Vysokých Tatrách a pohľad, ktorý z neho máte, stojí za to.
Trasa začína pri športovom areáli na Štrbskom Plese, konkrétne pri sedačkovej lanovke, a vedie najprv po modrej značke na Chatu pod Soliskom, odkiaľ pokračuje červená značka až na samotný vrchol. Celková dĺžka trasy je 8,5 kilometra, prevýšenie dosahuje 770 metrov a celý výstup zaberie 4 až 4,5 hodiny. Samotný úsek od chaty na vrchol trvá asi 40 minút, no terén sa tu mení na strmší kamenistý chodník s nespevnenými úsekmi, čo nie je nič technicky náročné, ale rozhodne to nie je ani prechádzka po chodníku pri jazere.
Chata pod Soliskom leží tesne pod vrcholom a je otvorená celoročne, čo z tejto túry robí jeden z mála výstupov, kde si môžete dať horúcu polievku v nadmorskej výške vyše 1 800 metrov aj v januári. Pre tých, komu výstup veľmi nevonia, ale výhľad áno, premáva k chate priamo zo Štrbského Plesa sedačková lanovka (štart je pri hoteli FIS).
Z vrcholu Predného Soliska sa za priaznivého počasia otvára panoráma, ktorá zahŕňa celé Štrbské pleso, Mlynickú dolinu s vodopádom Skok, ale aj vzdialené štíty ako Kriváň (2 494 m), Končistá (2 538 m) či Satan (2 432 m).
Túra je prístupná celoročne a zvládnu ju aj deti od zhruba piatich rokov, pokiaľ sú na pohyb v horách zvyknuté. Terén smerom na vrchol však vyžaduje pevnú turistickú obuv s dobrou trakciou a na vrchole sa vám zídu aj dlhé turistické nohavice, ktoré neprefúkne.
Kde zaparkovať na Štrbskom Plese?
Ak prichádzate autom, parkovanie na Štrbskom Plese je spoplatnené a v hlavnej sezóne kapacitne veľmi vyťažené. Príchod skoro ráno sa rozhodne oplatí.
Kapacitne najväčšie je Centrálne parkovisko s miestom pre 350 vozidiel. Parkovať sa však dá aj pri penzióne Pleso alebo na parkovisku pri predajných stánkoch. Ak mierite na Vodopád Skok alebo Predné Solisko, praktické je parkovisko pri hoteli FIS, kde štartuje aj lanovka na Solisko.
Pre turistov smerujúcich na Popradské pleso je k dispozícii aj parkovanie na komunikácii smerom k nemu. Zaparkovať sa dá tiež na komunikácii k bývalému Liečebnému domu Helios a na spodnom parkovisku neďaleko odbočky.
V letnej sezóne sú k dispozícii aj dočasné parkoviská, napríklad pri Novom Štrbskom plese. Ak nechcete riešiť parkovanie vôbec, tatranská električka (TEŽ) je pohodlnou a ekologickou alternatívou. Zastávka Štrbské Pleso je pritom dobre napojená na vlakové a autobusové spojenie.