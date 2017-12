Bicykel v zime? TOP 5 zásad a pravidiel zimného bicyklovania - Šport

Bicyklovanie v zime znie zvláštne. Nehodí sa, podľa zaužívanej predstavy, vyťahovať bicykel na zaľadnené a zasnežené chodníky. No cez slovenské zimy nie sú cesty a chodníky až tak príšerné a permanentne zasnežené, aby nebolo možné bicykel prevetrať. V zime sú totiž zápchy ešte horšie, najmä veľké mestá sa pasujú s autami stojacimi v kolónach. Vtedy má bicykel akosi väčší zmysel.

Ste doma oveľa skôr, neodnesiete tak síce celý nákup a rodinku v pohodlí, no stále to ide. Chce to len dodržať niekoľko veľmi vážnych zásad, aby ste neprišli o zdravie, či dokonca o vlastný život. Bicykel v zime naozaj nič neobmedzuje, mimo povinnú výbavu, odvahu a zdravý rozum.

1. Osvetlenie je nevyhnutné

Zimné obdobie prináša častejšie ranné hmly, slabú viditeľnosť počas skorých ranných hodín a úplnú tmu už o šiestej popoludní. Bežný pracovný čas sa pre cyklistu týka tmy ráno aj po práci. Je preto povinnosťou mať bicykel vybavený súvislým lúčom v predu bielym svetlom a v zadu červeným. Ideálne blikajúcim. Osvetlenie bicykla je pár eurová záležitosť a neosvetlený bicykel, to je niečo, čo by si zaslúžilo poriadne po papuli.

2. Reflexné prvky

Pokojne si pre istotu dajte zelenú reflexnú vestu. Pokiaľ beriete bicykel ako praktickú pomôcku a nevyhnutnosť, nebudete pozerať na to, ako vo veste vyzeráte. Ide o váš život a pokrčené plechy niekoho, komu sa prípadný sttret páčiť istotne nebude. Vaša babka či mama má istotne na kabelke namotaný reflexný pásik. Tam mu je dobre, na neviditeľnom mieste. Viac ho využijete, ak si ho pripevníte na nohu pri pedáloch, alebo na ľavé zápästie.

3. Pomalšie ďalej a celý zájdeš

Cesty sú šmykľavé. Kým na jednej ulici sa javia suché, stačí úsek pod stromom, či krytý v závetrí a prekvapí ľad. S bicyklom v zime opatrne. V zákrutách treba spomaliť celkom, inak vás môže čakať bolestivý pád. O to horší ak auto za vami má na šmykľavom povrchu problém ubrzdiť. V zime sa správa cesta celkom inak a gumy rovnako tak.

4. Oblečenie a výbava

V zime je nevyhnutné obliekať sa tak, aby vám nebola zima. Zakrytý krk šálom, či dobre dizajnovanou bundou, prípadne rolákom. Ruky rukavicami s dobrou citlivosťou. Na hlave by mala byť prilba, pod ňou sa nie vždy zmestí čiapka. Keď to ide, skúste to určite v tejto kombinácii. Domáce oblečenie nie je problém, no vlnené a mäkké priedušné materiály nie sú príliš vhodné, keďže vás neochránia pred vlhkosťou, dažďom, snežením a vpíjajú do seba chladný vietor. Vetrovky a funkčné bundy, prípadne odevy priamo určené na bicyklovanie s termovlastnosťami, sú to pravé.

5. Dezén

Tak ako pri autách, aj pri bicykloch má význam dezén pneumatík. Ak nemáte bicykel vybavený poriadnym dezénom, ale hladkým ako detská prdelka, ani neskúšajte vyraziť do ulíc. Akékoľvek brzdenie ako keby ani nebolo. S takýmto dezénom dosť riskujete a občas je zázrak, že sa niektoré nehody nestali tragickejšími.