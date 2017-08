Slávna Art deco štvrť a hotely na pláži v Miami Beach, USA - ZN.SK

Návštevník, ktorý mieri do Miami, sem cestuje kvôli nočnej zábave, nezameniteľnej atmosfére Miami, alebo možno kvôli výletom a niektorým slávnym miestam. Miami je v prvom rade moderné mesto. Na východe v národnom parku môžete navštíviť lokality s krokodílmi, zoologickú záhradu, alebo sa vyblázniť na niektorej z adrenalínových atrakcií. Miami sa rozprestiera a mostmi je spojené aj s časťou Miami Beach, ktorej východný breh tvorí rozsiahla široká pláž. Päť minút chôdze severne od výjazdu výletných lodí na otvorené more a niekoľkých ikonicky známych vežiakov sa na Miami Beach stretnete so štvrťou Art Deco, ktorá je zážitkom sama o sebe.

Art Deco, ktoré zostáva nezmené

Celá promenáda tvorená nízkymi budovami hotelov a rôznych podnikov je postavená v štýle Art Deco, v ktorom exceloval svojho času aj slávny umelec Andy Warhol. Budovy majú osobitú architektúru aj zdobenie v tomto štýle. Farebné tóny pripomínajú dizajn áut a reštaurácií tej doby. Nič na tejto ulici nie je tak zásadne pozmenené, aby to vytváralo rozdiel ako päsť na oko. Dokonca pred niektorými budovami stoja dobové autá práve pre docielenie toho originálneho looku.

Hotely a lokalita

Počas dňa ide o miesto v rušnej premávke, keďže medzi hotelmi a chodníkom s plážou vedie rušná cesta. V noci je tu ruch, keďže terasy sú tvorené reštauráciami a podnikmi. Na počudovanie, ubytovanie v miestnych hoteloch vôbec nie je drahé a v porovnaní s inými miestami v Miami je skôr výhodné. Dobré je si dať pozor na fakt, že špecialita miestneho hotela Boulevard je ponúkať na raňajky Juice a Fresh Juice. Juice je k zaplateným raňajkám bezplatne, čo pokojne veľmi radi zopakujú, avšak ak vám medzi rečou ponúknu pri usádzaní Fresh Juice, rozoznávajte rozdiel. Hoci vy podľa chuti nespoznáte pre množstvo ľadu rozdiel, bude to ten najdrahší vytlačený pomaranč vo vašom živote. Na účte si vás počká 35 dolárov a ešte aj s drzým pripojením prepitného rovno do účtu.

Personál hovorí anglicky, no v prípade problému a lepšej komunikácie môže náhle prepnúť do španielčiny. Španielsky hovoriaci obyvatelia žijú aj v jednoduchších štvrtiach a obytných blokoch podobných na tie z filmov so spoločným dvorom a vstupom po železných schodíkoch. Frekventované ulice sú čisté, ba dokonca po Art Deco ulici sa hravo dostanete k iným známym miestam, či domu návrhára Versaceho a schodom, na ktorých ho zastrelili. Viac severne sa nachádza pamätník židovským obetiam II. svetovej vojny.

Mestu Miami a Miami Beach sa venujeme aj na našom portáli www.Miami.cestovanie.biz, ktorý prináša oveľa viac zaujímavého čítania pre záujemcov o cestu do Miami.

Foto: všetky práva vyhradené.