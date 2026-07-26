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Tichá hrozba v pohári: čo sa môže dostať do tela s pohárom čistej vody?

Pripravil Tlačové správy

Pitný režim je pre zdravie organizmu a jeho plnohodnotné fungovanie dôležité. Čistá voda v tomto smere poskytuje telu najväčší komfort. Mnohí sa pri priezračnej tekutine v pohári pritom spoliehajú, že ide o absolútne čistú a bezpečný zdroj pre celú rodinu. Viac ako polovica domácností však vôbec netuší, akú zmes látok v skutočnosti prijíma. Prvotný vzhľad môže klamať a sprievodné javy dlhodobej konzumácie si spočiatku vôbec nemusíme všimnúť.

Umývadlo a tečúca voda, ilustračná snímka lazy_bear/magnific.com
Umývadlo a tečúca voda, ilustračná snímka lazy_bear/magnific.com

Žijeme pritom v presvedčení, že naše vodné bohatstvo je úplne chránené pred znečistením. Viac než osemdesiat percent zdrojov pitnej vody na Slovensku tvoria podzemné zdroje [1]. Tieto obrovské zásobárne sú sústredené predovšetkým v juhozápadnej časti našej krajiny. Samotný Žitný ostrov patrí k tým najväčším zásobárňam v celej strednej Európe [2].

Obrovské množstvo zásob však automaticky neznamená ich absolútnu nedotknuteľnosť. Podzemné vody sú vystavené neustálym a veľmi silným tlakom na okolité životné prostredie. Aj keď voda na začiatku spĺňa normy, kým prejde dlhými rozvodmi, stráca svoju pôvodnú deklarovanú čistotu.

Neviditeľní nepriatelia sa ukrývajú vo vašich domácich potrubiach

Veľkým problémom môžu byť skryté nedostatky v starých, často degradovaných rozvodoch, ktorými k vám prúdi životodarná tekutina. Až keď sa jedného dňa odhodláte na ich nevyhnutnú výmenu a do stien sa oprú silné búracie kladivá, zistíte, aké hrubé nánosy sa v nich celé roky ukrývali. Aj cesta z čističky až k vášmu drezu je dlhá a môže byť plná rizík. Aj keď na začiatku spĺňa prísne normy, do vášho hrnca už môže doraziť v úplne inej a podstatne horšej kondícii.

Tu sa dostávame ku kľúčovému problému. V poľnohospodárskych oblastiach prenikajú do pôdy a podzemných zásob hnojivá a chemikálie. Mnohé studne a staršie vodovody obsahujú obrovské množstvá dusičnanov. Bežný uhlíkový filter na kuchynskej batérii však na tento agresívny kokteil chemikálií nemusí stačiť.

Slávne nápoje a jedinečný zdroj vody, ktorý využívajú

Reverzná osmóza dokáže nebezpečné látky spoľahlivo a natrvalo zachytiť

Kvalitná domáca filtrácia je dnes nevyhnutnosťou. Správne zvolená špeciálna reverzná osmóza dokáže spoľahlivo a natrvalo zachytiť ťažké kovy, baktérie aj zvyšky liekov. Namontujete ju diskrétne pod drez a konečne získate stopercentnú kontrolu nad kvalitou vašej pitnej vody.

Nečakajte, kým sa zhoršené parametre natrvalo prejavia na vašom trávení, pleti či celkovej rodinnej vitalite. Prevziať zodpovednosť znamená konať rázne skôr, než nastanú nezvratné následky. Investujte do overených systémov, vďaka ktorým získate definitívnu istotu, že do svojho tela prijímate skutočne len to, čo mu naozaj prospieva.

Moderná filtrácia odstráni všetky nebezpečné látky priamo u vás doma, čím vám poskytne maximálny pokoj a rodinnú pohodu. Voda je predsa úplným základom života, nenechajte ju preto ohrozovať vás aj vašich blízkych.

[1]https://sita.sk/nasvidiek/slovensko-ma-vacsinu-pitnej-vody-z-podzemnych-vod-kvalita-jej-zdrojov-vsak-zavisi-od-ich-ochrany/

[2]https://mirri.gov.sk/wp-content/uploads/2019/06/Sprava_o-hodnoteni_Vizia_strategia.pdf#:~:text=Viac%20ne%C5%BE%2080%20%25%20zdrojov%20pitnej%20vody,241%2C44%20mil.%20m3.%20(pokles%20o%200%2C5%20mil

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Zdroj obrázka: lazy_bear/magnific.com

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