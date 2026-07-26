78 % ľudí v EÚ bez neho nevie nakupovať a firme šetrí náklady

Otvárate každé ráno svoju prevádzku s veľkou nádejou, no reálne výsledky sa stále akosi nedostavujú? Zákazníkov neustále ubúda a vy netušíte prečo? Skúšate investovať do platenej reklamy, vymýšľate rôzne zľavy, no vaše tržby aj tak klesajú? Konkurencia zatiaľ ticho prosperuje a vy cítite, že vám uniká niečo zásadné?
Doba sa dramaticky zmenila a trh funguje inak. Ľudia neprestali utrácať svoje peniaze, len radikálne upravili svoje nákupné správanie. Ak teda od nich vyžadujete návštevu mali by ste zvážiť miesto, na ktoré ich pozvete. Čas dnes predstavuje pre človeka tú úplne najdrahšiu komoditu, s ktorou odmieta zbytočne plytvať a čakať.
Tvorbou moderného e-shop na mieru sa môžete zachrániť
Ak sa urýchlene neprispôsobíte novému štandardu, vaše podnikanie môže na stratách veľmi rýchlo vykrvácať. Tvorba moderného e-shopu na mieru vás môže pred krachom zachrániť.
Prechod na elektronický obchod dáva v dnešnej dobe obrovský zmysel. Podľa európskych štatistík až 78 % obyvateľov EÚ nakupuje tovar online [1]. Vďaka tomuto čoraz väčšiemu počtu kúpyschopných zákazníkov, pokročilým funkciám a flexibilite webu môžete teda svoje podnikanie premeniť na stabilný zdroj tržieb. Bez aktívneho internetového predaja naopak nebudete na trhu v podstate ani existovať.
Jediné dostupné riešenie, ktoré ochráni váš biznis a poplatky
Ak máte obavy z niečoho nového, vedzte, že dnes naozaj nevyhnutný presun do online priestoru nemusí byť vôbec náročný ani zbytočne drahý. Pre mnohé menšie projekty s obrovským prehľadom postačuje jednoduchý WordPresse-shop, v ktorom dokážete úplne bez problémov spravovať celý sortiment, prijímať platby a plynulo budovať modernú klientelu.
Nepotrebujete platiť za drahé komerčné priestory v rušnom centre. Vaša nová digitálna pobočka totiž funguje nepretržite. Môže generovať zisky dokonca aj vtedy, keď práve spíte. Odpadávajú vám tiež extrémne platby za energie i personál, vďaka čomu sa vám môže zvýšiť čistá marža.
Nezabudnite si ale už pri zakladaní stránky dať záležať na jej správnom nastavení a optimalizovaní pre telefón, pretože ak sa mobilná stránka alebo e-shop načítava 10 sekúnd namiesto 1 sekundy, pravdepodobnosť, že návštevník web ihneď opustí bez akejkoľvek interakcie, vzrastie v dôsledku nárastu miery okamžitých odchodov až o 123 % [2].
Digitálny svet otvára neobmedzené možnosti predaja
Veľkou výhodou je, že vlastný sortiment v takomto digitálnom prostredí si môžete rozširovať takmer donekonečna. Na dobrom webe dnes úspešne predáte prakticky čokoľvek. Je jedno, či aktívne ponúkate drahú spotrebnú elektroniku, domáce remeselné výrobky alebo základné kancelárske doplnky. Virtuálny priestor bez najmenších problémov znesie tisícky položiek bez nutnosti obrovských skladov.
Nebojte sa teda presunúť svoje aktivity presne tam, kde sa reálne nachádzajú vaši platiaci klienti. Optimalizujete tým každodenný chod vašej firmy, získate presné dáta o správaní sa kupujúcich a konečne stabilizujete svoj príjem. Digitálna transformácia jednoducho predstavuje najväčšiu šancu na váš rast.
[1]https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=E-commerce_statistics_for_individuals
[2]https://www.sitebuilderreport.com/website-speed-statistics#:~:text=Website%20Speed%20%26%20Its%20Effects%20On%20Bounce,rate%20increases%20up%20to%20123%25.%20%5B%20Source%5D