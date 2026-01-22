The Rookie (seriál Zelenáč): z Los Angeles do srdca Európy, do Prahy

Seriál The Rookie (u nás uvádzaný ako Zelenáč na Netflix a Disney+), ktorý sleduje príbehy policajtov z Los Angeles a ich každodennú prácu, sa v ôsmej sérii vybral na pre fanúšikov netradičné územie. Do Prahy v Českej republike. Ide o vôbec prvýkrát, čo populárna americká dráma nakrúca sériu epizód mimo USA, a to práve v historickom centre Európy. V skorších sériách sa na chvíľu dej presunul do južnej Ameriky a do New Yorku, no vzdialenejšie miesta nedávali pre príbeh venovaný los angelskej polícii, zatiaľ logiku. Zatiaľ.
Pražský filmový výlet
Herec Nathan Fillion, ktorý stvárňuje hlavného protagonistu Johna Nolana, v rozhovoroch priblížil, že natáčanie v Prahe malo pre posádku úplne iný charakter než bežné rodiace sa scény v Los Angeles. Atmosféru označil akoby nakrúcali vlastné Casino Royal, čím narážal na bondovku. Narážal pritom na množstvo krásnych miest, námestí a romantických zákutí, ktoré priam volajú po filmovom spracovaní v štýle „Agenta 007“, čo si vyskúšali aj oni.
Spolu s Fillionom sa v Prahe objavili aj ďalšie tváre seriálu vrátane Jenny Dewan, ktorá hrá Nolanovu manželku Bailey Nune, a množstvo ďalších hercov, pričom na Instagrame zdieľali zábery zo zákulisia, pamiatok a miestnych krás z minulého roka. Aj aktuálne sa u nich objavujú zábery s niekoľkomesačným odstupom, aby nedávkovali fanúšikom príliš veľa a v predstihu z deja novej série.
Podľa fanúšikov, ktorí sledujú profily hercov, sa v Prahe nakrúcalo už v roku 2025, a hoci šlo o krátke natáčacie turné, atmosféra a vizuálna rozmanitosť mesta zaujali aj divákov mimo Česka.
O čom bude diel v Prahe?
Nová sezóna otvára deja takzvanou „global operation“ (medzinárodná misia), kde Nolan, Bailey a ďalší členovia tímu spolupracujú s FBI a Interpolom na vyšetrovaní medzinárodných zločinov práve v Prahe. Otváracia epizóda s názvom “Czech Mate” popisuje ich operáciu sledovania zločincov a odhaľovania nových hrozieb.
Jenny Dewan dodala, že postavy zažívajú v Prahe aj osobnú dynamiku: herci priznali, že pre postavu Bailey to bolo ako zažiť druhé „medové týždne“ po predchádzajúcom mladomanželskom výlete, ktorý sa skončil výrazne akčnejšie než romanticky.
Fanúšikovia a filmový turizmus
Nakrúcanie takejto populárnej série priamo v českej metropole vyvolalo na sociálnych sieťach vlnu komentárov a nadšenia. Fanúšikovia seriálu z rôznych kútov sveta sa delia o fotky, ktoré herci zdieľali z Prahy, sledujú ich výlety po historických pamiatkach a vyjadrujú radosť z toho, že ich obľúbené postavy sa objavia v skutočných európskych kulisách.
Takýto úspech na sociálnych platformách môže pre mesto znamenať prínos do filmového turizmu, keďže fanúšikovia môžu chcieť navštíviť lokácie viditeľné v seriáli – podobne ako sa to udialo pri miestach, ktoré napríklad nedávno výrazne propagovala kniha Posledné tajomstvo (autor Dan Brown). Česká metropola je tak čoraz viac lákavá nielen pre svoju historickú krásu, ale aj pre svoju atraktívnosť pre film a televíziu. Nedávno teda aj pre knihu jedného z najslávnejších spisovateľov súčasného sveta.
Prahe ide karta
Už predtým sa do Prahy dostali filmári napríklad pre nakrúcanie Mission Impossible, ale pre prítomnosť filmových štúdií na Barrandove nie je núdza o slávne mená ani dnes. Natáčanie seriálu The Rookie v Prahe je viac než krátke vizuálne dobrodružstvo: je to medzinárodný krok, ktorý pomáha mestám mimo Hollywoodu získať pozornosť divákov a fanúšikov z celého sveta. Pre fanúšikov seriálu z Česka, Slovenska a ďalších krajín môže takáto udalosť znamenať nielen radosť z výletov a pamiatok, ale aj nový impulz pre filmový cestovný ruch do Prahy. Po stopách Johna Nolana?
Pokojne môže byť. Ak si odmyslíme podozrivé živly, podivné služby a cudzincov, ktorí sú v historickom centre Prahy pripravení uloviť a oklamať turistov pod rôznymi zámienkami, pobyt v Prahe si užívame. Teraz môže pribudnúť nová príležitosť a filmové spojenie. Už si len počkať na premiéru série u nás.