Tajomstvá Veľkonočného ostrova: Ako boli postavené sochy moai?

Veľkonočný ostrov (Rapa Nui), ležiaci v Tichom oceáne, je domovom jednej z najväčších archeologických záhad – monumentálnych sôch moai. Tieto kamenné giganty, ktoré boli postavené pred stovkami rokov, fascinujú odborníkov rôznych vedeckých smerov. Rovnako tak laikov z celého sveta. Význam a okolnosti stavby týchto sôch stále nie sú celkom jasné. Výskum však predsa priniesol niekoľko fascinujúcich odpovedí na otázky o ich stavbe. Alebo význame a dôvodoch, prečo ostrovania v určitom čase so sochami prestali.

Čo sú sochy moai?

Moai sú obrovské kamenné sochy, ktoré na Rapa Nui vytesali z vulkanickej horniny. Pochádzajú zväčša z lokality Rano Raraku. Tam sa totiž nachádza väčšina nedokončených sôch. Moai zvyčajne predstavujú predkov a vodcov, ktorým obyvatelia Rapa Nui pripisovali moc a autoritu. Ich umiestnenie a pohľad na oceán malo chrániť a prinášať blahobyt miestnym komunitám.

Sochy majú rôzne veľkosti, niektoré dosahujú výšku až 10 metrov a hmotnosť 75 ton. Väčšina z nich bola umiestnená na kamenných platformách zvaných ahu, ktoré slúžili ako posvätné miesta a rodinné hrobky. Najväčšia dokončená socha, nazývaná Paro, má výšku približne 10 metrov, no iné sochy, ako napríklad El Gigante, ktorá nikdy nebola dokončená, by mohla dosiahnuť výšku až 21 metrov a hmotnosť 270 ton.

Ako boli postavené?

Jednou z najväčších otázok týkajúcich sa moai je spôsob, akým boli tieto masívne sochy prepravované z lomu Rano Raraku na rôzne časti ostrova. Existuje niekoľko teórií o tom, ako to mohlo byť dosiahnuté. Jednou z najznámejších je, že moai boli presúvané vo vzpriamenej polohe, ako keby „kráčali“, pomocou lán a tímovej práce, čo sa opiera o experimenty antropológov a technikov ako Pavel Pavel a Terry Hunt. Tieto experimenty ukázali, že s trochou koordinácie by sa dali sochy „hojdať“ z boka na bok, pričom každý krok by ich posúval dopredu.

Iné teórie predpokladajú, že boli prepravované na drevených klzákoch alebo na valcoch. Avšak táto metóda by pravdepodobne spôsobila veľkú spotrebu dreva, čo by mohlo viesť k odlesneniu ostrova. Práve fakt, že na ostrovoch neexistujú žiadne stromy, by mohol byť spojením na toto prijímané vysvetlenie. Práve odlesnenie ostrovov mohlo spôsobiť, že neexistovala možnosť pokračovať v tejto tradícií. Ak nebolo možné dostať sochy z lomu na miesto určenia, mohlo táto zásadná obeta stratiť význam. Obeta času a odhodlania v živote miestnych.

Nedokončené sochy

V lome Rano Raraku sa dodnes nachádzajú desiatky nedokončených sôch. Najväčšia z nich je spomínaná El Gigante, ktorá zostala pripevnená k materskej skale. Existuje niekoľko teórií, prečo tieto sochy neboli dokončené. Jedným z možných dôvodov bol kolaps civilizácie Rapa Nui, spôsobený environmentálnymi zmenami, nadmernou spotrebou prírodných zdrojov a vnútornými konfliktmi.

V 17. storočí, keď na ostrove došlo k ekologickej kríze spôsobenej hlavne odlesňovaním, bola produkcia moai pravdepodobne zastavená. Ďalším faktorom mohli byť sociálne nepokoje a politické zmeny. Bolo zistené, že v tomto období niektoré moai boli zámerne zvalené, čo mohlo súvisieť s kmeňovými konfliktmi a vzburami. Možno strachom z trestu od Bohov, že prestali v tradícií? Ťažko povedať.

Jedným z hlavných dôvodov, prečo obyvatelia Rapa Nui mohli zastaviť vytesávanie moai, mohla byť ekologická katastrofa. Intenzívna ťažba dreva, potrebná na prepravu sôch, spolu s nadmerným lovom, spôsobila vyčerpanie prírodných zdrojov. To s najväčšou pravdepodobnosťou viedlo k nedostatku potravín. Oslabená spoločnosť čelila inváziám a zotročovaniu zo strany európskych obchodníkov s otrokmi v 19. storočí.

Symbolika a význam dnes

Moai dnes predstavujú symbol húževnatosti, náboženských praktík a monumentálneho umenia obyvateľov Rapa Nui. Sú významným turistickým lákadlom a ostrov Rapa Nui sa stal svetovým kultúrnym dedičstvom UNESCO. Každoročne sa sem prichádza množstvo turistov, ktorí chcú na vlastné oči vidieť tajomstvo týchto gigantických sôch.

Sochy moai inšpirovali mnoho tvorcov filmov a literatúry. Napríklad vo filme „Night at the Museum“ (Noc v múzeu) je moai socha zobrazená ako hovoriaca postava. Záhadnosť Veľkonočného ostrova a jeho sôch tiež podnecuje špekulácie o mimozemských vplyvoch na ich stavbu, čo sa objavuje v rôznych sci-fi dielach.

Čo by sme mali o ostrovoch vedieť

Veľkonočný ostrov (Rapa Nui) objavil európsky moreplavec Jacob Roggeveen. Pristál tam 5. apríla 1722, na Veľkonočnú nedeľu, čo viedlo k pomenovaniu ostrova. Roggeveen bol holandský admirál, ktorý hľadal legendárny južný kontinent, no namiesto toho objavil tento izolovaný ostrov v Tichom oceáne.

Keď Roggeveen a jeho posádka dorazili, ostrov nebol vyľudnený. Žila tam domorodá civilizácia, ktorá sa označuje ako Rapa Nui. Obyvatelia boli Polynézania, ktorí sa na ostrov dostali pravdepodobne niekedy medzi 800 a 1200 n.l. Ich kultúra bola známa predovšetkým stavbou moai, obrovských kamenných sôch roztrúsených po ostrove.

Tajomstvá moai stále lákajú vedcov aj dobrodruhov. Hoci vieme viac o technikách ich výroby a symbolike, mnohé otázky zostávajú nezodpovedané. Civilizácia Rapa Nui preukázala pozoruhodné zručnosti a odhodlanie, ale zároveň čelila environmentálnym a sociálnym výzvam, ktoré napokon viedli k jej úpadku. Sochy moai tak zostávajú fascinujúcim svedectvom minulosti a symbolom pretrvávajúcej záhady.