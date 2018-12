Tajomstvá kníh: Láska si nevyberá a Dotkni sa ma láska (K. Gillerová)

Autorka Katarína Gillerová debutovala knižkou pre deti Moja kamarátka knižka v roku 2002. Odvtedy vydala už 17 románov. Ich príbehy sú opradené tajomstvom, po ktorom hlavná hrdinka pátra. Každý z nich vychádza z reálneho prostredia, čerpá zo skutočných udalostí, autorka ich iba dotvorí. V retrospektíve sa vracia do minulosti, aby ukázala, kde sa stala chyba, ktorá ovplyvnila prítomnosť. Každý z nás by určite rád využil možnosť vrátiť sa v živote do bodu, kde by sme svoje rozhodnutia mohli zmeniť, to sa však už nedá. A preto sú tu romány Kataríny Gillerovej, na ktorých výpožičky sa v knižniciach čaká v poradovníkoch, aby nám ukázali, ako vstať z prachu a znovu nájsť stratenú rovnováhu. Romány jej postupne vychádzajú aj v českom jazyku.

Dnes si predstavíme jej knihy Láska si nevyberá a Dotkni sa ma, láska.

Láska si nevyberá

román vyšiel v roku 2004 vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ

autorka príbeh nosila niekoľko mesiacov v hlave, potom ho napísala celý bez jedinej poznámky na papieri, písala spamäti

je to príbeh Dominiky, ktorá sa zaľúbi do muža svojej staršej sestry. Skrýva v sebe toto tajomstvo a nedokáže si s tým poradiť

spracovala v ňom aj niektoré zážitky zo strednej školy

pôvodne mal román iný názov, ale vydavateľstvo chcelo mať v názve slovo „láska“, keďže je to príbeh o láske

názov vymyslela autorkina vtedy 17-ročná neter Janka

na obálku 1. vydania autorka použila fotku zo svadby svojho bratranca s krásnou nevestou

román získal cenu Napredávanejšia kniha roka 2004 vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ

Dotkni sa ma, láska

príbeh Zuzany je príbehom s odhaleným tajomstvom o kamarátovi z detstva

Zuzana pracuje vo firme, kde sa odhalí podvod – autorku inšpiroval skutočný príbeh, ktorý čítala v tlači

autorka v románe využila svoje ekonomické vzdelanie na opísanie prostredia a práce, týkajúce sa hlavnej hrdinky

pani Libušku opísala podľa skutočnej postavy z bývalého zamestnania

Oliver, ktorý sa nezachoval najlepšie, bol autorke napriek tomu taký sympatický, že uvažovala nad zmenou deja a jeho osudu

Knihy v predaji: nakupujte knihy Kataríny Gillerovej na martinus.sk, alebo na bux.sk

Sledujte náš seriál Tajomstvá kníh a dozviete sa ďalšie zaujímavosti o úspešných knižných dielach, ktoré ste možno ani len netušili.