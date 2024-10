Ta Moko: Tradičné maorské tetovanie a jeho význam v súčasnosti

Tradícia Ta Moko predstavuje živé dedičstvo Māori, ktoré sa uchovalo po stáročia a prežíva aj v modernom svete. Je to viac než len ozdoba – je to symbol histórie, osobného príbehu a prepojenia s predkami. Tetovanie má obrovský kultúrny a duchovný význam a jeho znovuobnovenie v súčasnosti ukazuje na silu a odhodlanie Māori zachovať svoje dedičstvo. Rovnako ako Ta Moko, aj iné tetovacie tradície vo svete odrážajú hlbokú úctu k histórii a identite svojich nositeľov.

Pre Māori má Ta Moko nielen estetický význam, ale aj duchovný. Vzory odrážajú spojenie so svetom predkov a so samotným Wairua (duchom). Tetovanie bolo vnímané ako akt úcty k predkom a k ich dedičstvu. Každý symbol v tomto tetovaní má význam, ktorý je viazaný na rodinné histórie a legendy. Každý nositeľ nosí svoje Ta Moko ako súčasť svojho spoločenského a duchovného statusu.

Our website uses cookies to improve your experience. Learn more about: cookie policy