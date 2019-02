Svätý Valentín a história dňa zaľúbencov - ZN.SK

Každý rok, štrnásty deň v mesiaci február, oslavujú milióny ľudí na svete deň zaľúbených. V mnohých krajinách sú reštaurácie plné párov, ktorí chcú tento deň stráviť spolu, pri romantickej večeri. Veľakrát je vnímaný ako komerčný sviatok. Dôvodom všetkého je však láskavý duchovný menom Valentine, ktorý zomrel pred viac ako tisíc rokmi.

Všetko sa začalo v Ríme…

Existuje niekoľko legiend, ktoré dejiny duchovného Valentína prezrádzajú. Pôvod tohto dňa zaľúbencov sa datuje už od roku 270 nl a začal sa konfliktom medzi láskavým kňazom a mocným vládcom. Moderné sviatky svätého Valentína sú údajne odvodené z pôvodnej kresťanskej a rímskej tradície. Podľa jednej legendy sviatok pochádza z antického rímskeho festivalu Lupercalis, sviatok plodnosti, ktorý každoročne vychádzal na 15. februára. V roku 496 nl pápež Gelasius obrátil Lupercalia na kresťanský sviatok a 14. februára vyhlásil sviatkom na počesť svätého Valentína, ktorý bol rímskym mučeníkom.

Tajné uzatváranie manželstiev

Príbeh sv. Valentína má dve rôzne verzie – protestantskú a katolícku. Obe verzie sa zhodujú na tom, že svätý Valentín bol biskupom, ktorý vykonával tajné manželské obrady vojakov. To bolo v rozpore so zákonmi Claudia II. Počas života Valentína sa zlatá éra rímskej ríše takmer skončila. Claudius bol toho názoru, že ženatí muži sú emocionálne prepojení k svojim rodinám, a preto nebudú dobrými vojakmi. Zákaz manželstva bol pre Rimanov veľkým šokom. Nikto sa však neodvážili vyjadriť protest proti mocnému cisárovi. Milosrdný biskup Valentine si tiež uvedomil nespravodlivosť tohto dekrétu. Preto vykonával obrady tajne. Kedykoľvek vojaci premýšľali o sobáši, prišli za Valentínom, stretli sa s ním na tajnom mieste a vykonali sviatosť manželstva. Takto, v tajnosti, oddal mnoho párov. Takéto veci neostanú dlho skryté. Hovorilo sa, že Valentín mal niektoré sväté schopnosti a jednou z nich bolo uzdravovať ľudí. Jeho záchranca Asterius mal slepú dcéru a vedel o zázračných silách svätého Valentína a požiadal ho, aby ju uzdravil.

“From Your Valentine”

Keď sa Claudius II stretol s Valentínom, povedal, že bol ohromený dôstojnosťou a presvedčením toho druhého. Valentín však odmietol súhlasiť s cisárom, pokiaľ ide o zákaz manželstva. Tiež sa hovorí, že cisár sa pokúsil premeniť názor Valentína na rímskych bohov, ale neúspešne. Valentín ich odmietol uznať. To nahnevalo Claudia II., ktorý dal Valentína popraviť. Medzitým medzi dcérou Valentína a Asteriusa vzniklo hlboké priateľstvo. Hovorí sa, že tesne pred jeho popravou, Valentín požiadal o pero a papier a napísal naň “From Your Valentine”, frázu, ktorá žije dodnes. Podľa inej legendy sa Valentín zamiloval do dcéry svojho väzniteľa. Tejto legende však historici nepripisujú veľký význam. Najviac pravdepodobný príbeh okolo svätého Valentína nie je zameraný na Erosa (vášnivú lásku), ale na Agape (kresťanskú lásku): bol popravený za to, že sa odmietol vzdať svojho náboženstva. Valentine bol popravený 14. februára 270 n.l.

Vznik prvých “valentíniek”

Tak 14. februára sa stal dňom zaľúbencov a Valentine sa stal jeho patrónom. Všetko začali mladí Rimania, ktorí v tento deň vyrábali ručne písané pozdravy, známe ako valentínky, ženám, ktoré obdivovali. S príchodom kresťanstva sa tento deň stal známym ako Svätý Valentín. Ale až v 14. storočí sa stal svätým Valentínom definitívne spojený s láskou. Stredoveký učenec Henry Ansgar Kelly bol prvý autor, ktorý prvýkrát spojil svätého Valentína s romantikou. V stredoveku bol Valentín tak populárny, že sa stal jedným z najpopulárnejších sviatkov v Anglicku a Francúzsku. Tradícia tohto dňa sa nakoniec rozšírila do amerických kolónií. Prvé americké blahoželanie k Valentine’s Day vytvorili Esther Holyoke, rodák z Worcesteru.

Dnes je Deň svätého Valentína jedným z hlavných sviatkov v USA a v celom svete. Stal sa prelomovým komerčným úspechom. Až 25% všetkých zaslaných pozdravov v celom roku je na Valentína. “Valentínky” sú často zobrazované ako srdcia, ktoré symbolizujú lásku. Deň Valentína sa začal šíriť s kresťanstvom a teraz sa oslavuje po celom svete. Možno existujú pochybnosti o skutočnej identite Valentína, ale to, že skutočne existoval je jasné. Archeológovia totiž nedávno objavili katakombu a starobylý kostol svätého Valentína.