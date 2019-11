Strom života našej rodiny: recenzia knihy pre záznam rodokmeňa - ZN.SK

Čoraz viac sa stretávame so záujmom o vlastnú históriou. Kým poznáme doby, keď nebol rodinný rodokmeň tak významnou súčasťou vlastnej identity, dnes je čoraz viac hodnotnejšie a lákavejšie poznať svojich predkov. Zachovať niečo z poznatkov aj pre ďalšie generácie. Archívy sú prístupnejšie, postupy jasnejšie. Členovia rodín prahnú po poznatkoch o tom, akých predkov mali, odkiaľ a čím si mohli prejsť. Zostáva už len vyriešiť, kam takéto zistenia zaznamenať, aby mali hlavu a pätu a slúžili aj ďalším generáciám. Vždy nás preto zaujme knižné prevedenie ako toto konkrétne. Kniha a pritom zároveň kronika slúžiaca na zaznamenanie svojho rodokmeňa, jednotlivých členov rodiny a nemá pritom zostať len pri nich.

Kniha Strom života našej rodiny

Kniha na zaznamenanie rodokmeňa a rodinnej histórie, ako uvádza svoj podnadpis kniha Strom života našej rodiny, je veľkým formátom a hrubou knižkou z tvrdého papiera. Kvalitný papier má hladkú farebnú textúru. Vytvára dojem vekom poznačeného papiera, hoci na dotyk je lesklý a pevný. Slovenské prevedenie svedčí o slovenskej tvorbe, alebo ak chcete – československej. Nejde totiž o britský, či inojazyčný preklad a dovoz zo zahraničia.

Zostavenie má na svedomí PharmDr. Monika Kopřivová. Už na trh uviedla úspešné knihy venované starým rodičom (Babička, rozprávaj a Deduško, rozprávaj). Aj tentoraz ide o záznamovú knihu, čiže knihu, ku ktorej je dobré kvalitné pero a pozorné písanie bez chýb. To už však hovoria skôr skúsenosti a snaha zachovať o niekoľko desaťročí niečo naozaj pekné. Bez zbytočných chýb a jazykových nedokonalostí. Budúce generácie, či už tie terajšie totiž budú na výsledok pozerať postupne s čoraz väčšou úctou.

Pohľad do vnútra poteší

Máme viacero skúseností s rôznymi podobami rodokmeňov. Takmer vždy sa však vyskytuje problém s rozširujúcim sa stromom medzi dávnymi predkami. Hlavne v prípadoch často mnohodetných rodín, aké neboli ničím zvláštnym ešte pred 80 rokmi. Knižka sa venuje priamej rodine a priamym predkom na hlavnom rodostrome a postupne prechádza do detailov. Priestor na predstavenie tu tak majú rodičia, starí rodičia, aj prastarí rodičia. Až následne dostáva každý jeden člen rodiny samostatný priestor. Taký, ktorý v bežnom rodokmeni skrátka nemáme. Kniha si to môže dovoliť, keďže jej možnosti sú prakticky neobmedzené.

Každý jeden člen rodiny má možnosť doplniť informácie, aké možno dnes vyzerajú fádne a nezaujímavo. No povedzme si na rovinu. Ak by sme takýto zdroj informácií mali o starých rodičoch pred 50 rokmi, aké vzácne by dnes boli? Treba tak pozerať, aké vzácne sú informácie pre tých o 50 rokov v budúcnosti, ak sa nám dnes zdajú fádne. Informácie o detstve, obľúbených činnostiach, záujmoch, koníčkoch najlepších priateľoch, povolení, bydliskách a zaujímavých príbehoch si pritom môžete radi prečítať už o rok. K všetkým predpísaným poliam je nutné spomenúť aj pole s voľnou témou, ktoré poslúži pokojne aj na odkazy iných členov rodiny. Miesta na vlepenie fotografií sú samozrejmosť.

Do podrobna… pretože raz to bude mať hodnotu

Postupne sa kniha dostáva ku každej prababičke a pradedkovi. Jednoducho preto, že informácie o nich sa vám možno budú ťažko zháňať, no keď sa to podarí, o to cennejšie budú pre kohokoľvek po vás. Nejedna rodina má svojho lovca informácií, či uchovávateľa záznamov. Je nepochybné, že pri niektorých členoch rodiny bude ťažké nájsť a vyplniť všetky políčka. O to vzácnejší si vieme predstaviť pocit pri dosiahnutí každého jedného. Každý člen je zvýraznený na vzorovom strome, ktorý poukazuje na celkom prvý strom v úvode knihy, čo trochu napomáha orientovať sa správne v jednotlivých záznamoch a v tom, ktorého starého a prastarého rodiča práve máte na mysli. Všimli sme si, že niektoré políčka sú príliš malé. Napríklad v našom prípade zmienky o prastarom otcovi z Terchovej by vydali na niekoľko strán, kým o prababičke sa zachovalo naozaj málo. Riešením sú voľné strany v závere knihy, na ktoré sa dá poukázať odkazom tam, kde miesto nestačí.

Kniha siaha ešte ďalej

Kniha počíta s tým, že vo svojom vlastnom výskume môžete siahať ešte ďalej než je bežné. Váš rodostrom preto z oboch strán rozširuje. Od strany 80. začína rodostrom ďalších generácií predkov, kde siaha až k praprapradedkom a prapraprababičkám (čiže 3x “pra”). Ak sa majiteľ knihy a jej vypĺňajúci „autor“ dostáva sem, pravdepodobne dostane inšpiráciu na posilnenie svojho vlastného výskumu a väčšie nasadenie. Prázdne políčka totiž vedia rozhýbať človeka a záujem o lepšie poznanie. Od strany 90 je ich niekoľko venovaných potomkom a od strany 102 sa kniha venuje strýkom, tetám, bratrancom a sesterniciam. Aj oni majú svoje dôležité miesto v každej rodine, hoci niekedy viac a niekedy menej. Opäť sa nedá poprieť, že presný zoznam a informácie o nich môžu mať už o 50 rokov veľkú hodnotu pre potomkov našich potomkov. Kiež by naši predkovia robili tak presné záznamy, a starosti s vyplnením knihy by neboli starosťami… aj keď, už by to asi nebola taká zábava.

Hodnotenie

Čokoľvek, čo sa do knihy zaznamenáva, môže mať už o pár rokov svoju hodnotu. Najmä ak rokmi strácame a zabúdame mnoho informácií a faktov o vlastnej rodine. Knižka však môže byť ideálnym darčekom práve pre rodinných kronikárov, tých členov rodiny o ktorých viete, že má pre nich význam vlastná rodinná identita.

Knižka je skvelým darčekom komukoľvek. Pre jeho praktickosť je knihu možno považovať za univerzálny darček všade tam, kde predpokladáte úctu k svojej rodine, jej členom a predkom. Povedzme pre človeka, o ktorom viete o jeho úcte k svojim rodičom a starým rodičom, o jeho hrdosti k príslušnosti do niektorej obce, či k svojej vlastnej rodine. Hoci takýto profil znie neznámo, je medzi nami mnoho takých, ktorí ocenia záznamovú knihu, ktorá dáva zápiskom rodokmeňa hlavu a pätu. Najmä ktokoľvek neskôr vie ľahšie pochopiť, kto je kto, pre koho a dozvie sa aj niečo navyše. Práve tým, že sa kniha pýta aj na bežné fakty a podrobnosti, je možné povedať, že jej plusy nejeden čitateľ ocení práve po rokoch. Keď jednotlivé fakty vyznejú ako informačný poklad, ktorý sa nezachoval nikde inde a možno ani v spomienkach pamätníkov.

Knižka je v ponuke predajcov MARTINUS.SK a BUX.SK

Oficiálne stránky knihy: familium.sk